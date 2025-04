Cette tenue géniale d’Aimee Lou Wood fait parler

Aimee Lou Wood, toujours là où on ne l’attend pas, prouve une fois de plus qu’elle a l’œil pour les détails mode qui font mouche. Vue dans les rues de New York, l’actrice britannique, star de la série « The White Lotus » saison 3, remet au goût du jour un duo longtemps boudé : les ballerines ou mocassins avec des chaussettes hautes blanches. Et contre toute attente, c’est une vraie leçon de style.

Le twist stylistique qu’on va toutes copier

Sur un fond de trench en vinyle noir et de col roulé blanc, Aimee ose la superposition délicate : collants fins noirs, chaussettes blanches côtelées montantes, et ballerines noires. Un combo qui rappelle les uniformes d’écolières revisités, avec l’élégance d’une modeuse avertie. L’effet ? Immédiatement chic, résolument mode.

Et elle ne s’arrête pas là. Dans une autre version plus casual, Aimee troque les ballerines pour des mocassins vernis noirs, conserve les fameuses chaussettes blanches et mise sur un jean à ourlet franc. C’est simple, efficace et incroyablement inspirant.

Pourquoi ça fonctionne ?

Parce qu’on est pile dans la tendance du « préppy revisité », cette vibe collège chic mêlée à un soupçon de nonchalance urbaine. Longtemps jugée ringarde, l’association chaussettes et ballerines ou mocassins a été remise sur le devant de la scène par les it-girls comme Gigi Hadid ou Hailey Bieber – et validée sur les podiums. Aimee Lou Wood apporte sa touche : un équilibre entre audace et sobriété. Le contraste noir et blanc, le jeu de textures, la structure du sac, tout est millimétré. Superbe !

Comment adopter cette tendance sans faux pas ?

Choisissez une paire de ballerines ou mocassins noirs classiques.

Ajoutez des chaussettes blanches, en coton côtelé ou voile léger.

Gardez une silhouette plutôt sobre : trench droit, pantalon cropped, jupe trapèze…

Et surtout : assumez le contraste. Ce détail, autrefois discret, devient la touche fashion qui fait toute la différence.

L’actrice Aimee Lou Wood nous rappelle que parfois, c’est dans les détails qu’on trouve les plus grandes inspirations. Et si les chaussettes blanches dans les ballerines ou mocassins étaient le statement mode inattendu du printemps 2025 ?