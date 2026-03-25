Dans un look « cowgirl », cette chanteuse relance une tendance qu’on croyait oubliée

Léa Michel
@megmoroney / Instagram

La chanteuse américaine de musique country Megan Moroney a une nouvelle fois captivé ses fans Instagram avec un look mêlant charme et inspiration country. Sur la photo partagée sur son compte, elle apparaît vêtue d’une tenue rose ornée de strass, accompagnée d’un chapeau assorti, signature emblématique de l’esthétique western.

Un look scintillant

La tenue de Megan Moroney se compose d’un top structuré aux fines bretelles, associé à des éléments décoratifs brillants qui accentuent l’effet lumineux de l’ensemble. Ses cheveux blonds ondulés et son maquillage lumineux viennent compléter ce look inspiré de l’univers country, revisité dans une version plus sophistiquée. Le choix des matières brillantes et des détails scintillants rappelle une tendance très présente dans les années 2000, aujourd’hui remise au goût du jour par de nombreuses célébrités. Entre modernité et nostalgie, ce style confirme le retour d’une mode festive où les strass occupent une place centrale.

 

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Les internautes valident le retour des strass

Dans les commentaires, de nombreux abonnés ont salué cette tenue. Certains internautes affirment que les strass redeviennent tendance, évoquant une esthétique festive qui séduit à nouveau. D’autres commentaires mettent en avant l’équilibre entre style cowgirl traditionnel et interprétation moderne, illustrant l’évolution des codes western dans la mode contemporaine. Le look porté par Megan Moroney confirme ainsi l’influence grandissante du style country dans l’univers fashion, où bottes, chapeaux et matières scintillantes s’imposent progressivement comme des éléments incontournables.

Une tendance qui s’impose à nouveau

Longtemps associé à une mode rétro, le style cowgirl connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, porté par des artistes qui revisitent ses codes. L’utilisation de strass et de matières lumineuses apporte une dimension plus chic à cette esthétique, la rendant adaptée aux tendances actuelles. Les silhouettes se modernisent également, avec des coupes plus ajustées et des associations « audacieuses », mêlant pièces emblématiques comme les bottes ou les vestes à franges à des éléments plus urbains. Cette hybridation des styles permet au look cowgirl de dépasser son image traditionnelle pour s’inscrire pleinement dans une mode contemporaine expressive et affirmée.

En résumé, avec cette apparition, la chanteuse américaine de musique country Megan Moroney illustre parfaitement la manière dont certaines tendances peuvent évoluer et revenir sur le devant de la scène, confirmant que la mode reste un cycle en perpétuel renouvellement.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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