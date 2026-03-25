« Le vieillissement devrait être positif » : à 59 ans, Laura Dern affirme voir « la beauté » différemment

L’actrice et productrice américaine Laura Dern partage une réflexion personnelle sur la manière dont le regard porté sur la beauté peut évoluer avec l’âge. Dans une récente interview, elle explique qu’avec les années, elle a appris à ne plus chercher à correspondre à des attentes extérieures, mais plutôt à développer une vision plus authentique d’elle-même.

Une perception de la beauté qui évolue avec le temps

Laura Dern confie notamment que plus jeune, elle avait tendance à se conformer à une image idéalisée de la féminité, souvent dictée par les standards de l’industrie du cinéma. Aujourd’hui, son approche a changé : elle estime que l’acceptation de soi joue un rôle essentiel dans la manière de se percevoir.

L’actrice affirme ainsi que « quelqu’un m’a dit que j’étais courageuse d’accepter de vieillir à l’écran, d’être moi-même à chaque âge et de ne pas cacher le processus de vieillissement, qui devrait être source d’émancipation et de beauté, car il l’a toujours été dans le cinéma français et italien », soulignant l’importance de considérer cette étape de la vie comme une évolution naturelle plutôt qu’une contrainte.

Une réflexion sur la place de l’âge dans le cinéma

Laura Dern évoque également la représentation du vieillissement à l’écran, qu’elle juge encore trop limitée. Selon elle, les histoires mettant en lumière des personnages plus âgés restent relativement rares, alors même que cette expérience concerne tout le monde. Elle rappelle que certaines cinématographies européennes proposent depuis longtemps des rôles valorisant des personnages à différents moments de leur vie, contribuant à une représentation plus nuancée de la beauté et de l’expérience.

Pour l’actrice, il est essentiel de montrer des parcours variés afin de refléter la réalité des trajectoires individuelles. Elle souligne que chaque âge peut apporter une forme de richesse émotionnelle et de confiance.

Une invitation à changer de regard sur le temps qui passe

À travers cette prise de parole, Laura Dern encourage à porter un regard plus bienveillant sur le vieillissement. Elle insiste sur le fait que la perception de la beauté ne devrait pas être figée, mais évoluer avec l’expérience et la maturité. Son témoignage s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’image des femmes dans l’espace public, notamment dans les industries créatives.

En affirmant que le vieillissement peut être vécu de manière positive, Laura Dern contribue ainsi à ouvrir la discussion sur la diversité des représentations féminines. Ce message résonne auprès de nombreuses femmes, qui voient dans ce discours une invitation à envisager le temps qui passe comme une étape naturelle, porteuse de confiance et d’assurance.