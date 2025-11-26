« Je ne referai jamais ça » : Miss Irlande raconte les dessous du concours Miss Univers

À seulement 19 ans, Aadya Srivastava, Miss Irlande, a vécu une première expérience hors du commun. En participant pour la première fois à un concours international, la jeune femme a découvert les coulisses d’un événement aussi prestigieux que controversé : Miss Univers 2025, organisé en Thaïlande.

Une première expérience marquée par le tumulte

Cette édition du concours, remportée par la Mexicaine Fátima Bosch, a été émaillée de multiples polémiques, de désistements au sein du jury jusqu’à des accusations publiques relayées sur les réseaux sociaux. Malgré ce contexte agité, Aadya Srivastava garde en mémoire la solidarité qui a uni les candidates face aux imprévus. « Tout cela nous a rapprochées. On s’est rendu compte que, malgré la compétition, nous formions une véritable sororité », explique-t-elle au média People.

Un apprentissage difficile dans l’univers des concours

Pour la jeune Irlandaise, qui montait sur scène pour la toute première fois, l’aventure Miss Univers a surtout été une expérience d’apprentissage. « Je ne cherchais pas seulement à gagner, mais à comprendre ce monde, à observer les autres candidates et à apprendre d’elles », confie-t-elle. Si elle reconnaît que le concours a parfois été stressant et émotionnellement éprouvant, elle en retient avant tout la force du collectif et les liens d’amitié tissés entre participantes.

View this post on Instagram A post shared by Aadya (@aadyasriva)

« Miss Univers, une expérience… mais une seule fois »

Loin d’amertume, Aadya Srivastava assume néanmoins qu’elle ne retentera pas l’aventure : « Reparticiper à Miss Univers ? Non. Mais continuer les concours de beauté ? Oui, avec plaisir. Ce fut une expérience pleine d’enseignements ». Pour elle, cette première immersion a marqué le début d’un parcours prometteur dans le monde des concours de beauté.

Entre pression médiatique, imprévus et moments de grâce, Aadya Srivastava a ainsi traversé Miss Univers 2025 comme une « épreuve initiatique ». À seulement 19 ans, elle en ressort avec un regard neuf sur cet univers exigeant. Sa sincérité et sa franchise en font déjà une figure attachante d’une nouvelle génération de « reines de beauté », qui valorisent autant l’authenticité que l’ambition.