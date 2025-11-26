En robe scintillante, Lindsay Lohan signe un retour audacieux

Léa Michel
L’actrice, mannequin et chanteuse américaine Lindsay Lohan a récemment fait une apparition remarquée au Fashion Trust Arabia Awards à Doha (Qatar), marquant un retour brillant sur le tapis rouge avec une robe qui a capté tous les regards.

Une robe rouge velours très « peekaboo »

Lindsay Lohan portait une robe moulante en velours rouge bordeaux, à la fois élégante et glamour. La robe dévoilait une encolure sans bretelles serti de cristaux, créant un effet « peekaboo » (élégance un peu désinvolte) très glamour. La tenue présentait également une fente à l’arrière, soulignant sa silhouette.

Pour parfaire son style, l’actrice a accessoirisé son ensemble avec de nombreux bijoux en diamants : collier, bracelet tennis, bagues délicates et boucles d’oreilles marquise. Son chignon rétro avec mèches bouclées encadrait son visage, tandis que son maquillage aux tons rose doré et argenté mettait en valeur son teint lumineux.

 

Une allure festive et glamour

Cette robe scintillante et cette mise en beauté ont offert à Lindsay Lohan un look digne des plus grandes soirées, alliant charme rétro et modernité festive. Accompagnée de son mari Bader Shammas et de leur fils, elle a su imposer sa présence au Fashion Trust Arabia Awards, avec élégance et assurance.

En définitive, ce retour sur le tapis rouge affirme la volonté de Lindsay Lohan de conjuguer élégance, glamour et audace. Sa présence à Doha souligne aussi sa vie désormais tournée vers l’international, tout en conservant une aura forte sur la scène publique.

Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
