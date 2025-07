Penélope Cruz et Salma Hayek se retrouvent : la photo fait réagir !

Penélope Cruz a partagé, le 11 juillet 2025, sur son compte Instagram un instantané précieux : elle pose aux côtés de Salma Hayek, sa fidèle amie depuis longtemps. Ce simple post a immédiatement enflammé la toile, récoltant en moins de 24 heures plus de 413 000 « J’aime ».

Le cliché complice dévoilé

Sur la photo, les deux actrices rayonnent. Toutes deux vêtues de noir et de cuir, Salma Hayek pose un bras affectueux autour des épaules de Pénélope Cruz. La légende, sobre, se contente d’un appel affectueux : « Salmaaaaa @salmahayek ».

Aucune indication sur le lieu ou l’événement : cette discrétion ajoute au caractère intime du moment, comme une confidence privée partagée avec leurs abonnés. Le cadrage serré, sans artifice, privilégie l’émotion brute plutôt que la mise en scène sophistiquée.

Des réactions enthousiastes

Dès la publication, les commentaires ont afflué : « Deux icônes réunies, quel bonheur ! », « Votre amitié est un modèle », « Je ne me lasse pas de ce duo de choc ». Plusieurs fan-pages et sites people relaient la photo en la qualifiant de « moment fort de l’été ». L’engouement témoigne non seulement de la popularité de ces deux figures Penélope Cruz et Salma Hayek, mais aussi de l’attachement du public à leur complicité sincère.

Une amitié de longue date

Penélope Cruz et Salma Hayek se sont rencontrées à la fin des années 1990, alors que Penélope entrait sur le marché hollywoodien et Salma imposait déjà son talent. Leur première collaboration remonte à « Bandidas » (2006), western dont l’alchimie à l’écran avait confirmé leur complémentarité.

En interviews, Penélope Cruz décrit Salma Hayek comme « ma sœur de cœur », évoquant son rôle de guide lors de son adaptation aux États-Unis. Salma Hayek, de son côté, reconnaît en Penélope Cruz une alliée inébranlable, capable de traduire en rire les tensions d’un tournage. Depuis, elles se croisent régulièrement sur tapis rouges (Cannes, Toronto) et grands événements (Golden Globes, Oscars), mais préfèrent préserver leurs retrouvailles des regards indiscrets. Ce récent post Instagram constitue ainsi une rare fenêtre sur leur connexion, révélant une affection profonde, construite sur la confiance et le partage mutuel.

À travers ce simple selfie, Penélope Cruz et Salma Hayek rappellent ainsi qu’au-delà des paillettes, l’amitié demeure un trésor précieux. Leur photo du 11 juillet 2025 n’est pas qu’un cliché glamour : c’est la célébration d’un lien qui perdure depuis plus de 18 ans, et qui continue d’inspirer leurs admirateurs.