Pourquoi George Clooney affirme que ses enfants sont plus heureux en France qu’à Los Angeles

L’acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain George Clooney a choisi de s’installer dans une ferme française avec sa famille, loin de Los Angeles, pour garantir à ses jumeaux Alexander et Ella « un cadre de vie bien plus sain, loin des projecteurs d’Hollywood ».

Un quotidien rural propice à l’équilibre

George Clooney souligne que ses enfants vivent désormais sur une ferme, dînent chaque soir avec des adultes, participent aux tâches domestiques et passent nettement moins de temps sur leurs écrans. Il apprécie ce retour à l’essentiel, dans un environnement où la célébrité n’a que peu d’importance pour les habitants.

Éloignés de la pression médiatique et du monde des « enfants de stars »

Loin de Los Angeles, George Clooney voulait en effet éviter à ses enfants la menace constante des paparazzis, la comparaison avec d’autres enfants célèbres et la culture du paraître. En France, « les gens se moquent de la célébrité », selon ses mots, ce qui permet à ses enfants de grandir librement, sans craindre l’intrusion médiatique ou les regards critiques.

George Clooney voit dans cette vie au grand air une chance pour ses enfants d’apprendre l’autonomie et de bénéficier d’une vraie liberté, qu’il juge impossible à Los Angeles au sein du monde hollywoodien.

En choisissant la France, George Clooney ne cherche ainsi pas seulement un havre de paix, mais une éducation « plus authentique » pour ses enfants. Loin du tumulte d’Hollywood, il revendique un mode de vie où les valeurs de simplicité, de respect et de curiosité priment sur la notoriété.