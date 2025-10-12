Search here...

Pourquoi George Clooney affirme que ses enfants sont plus heureux en France qu’à Los Angeles

Fabienne Ba.
Screen comédie « Jay Kelly » (Netflix)

L’acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain George Clooney a choisi de s’installer dans une ferme française avec sa famille, loin de Los Angeles, pour garantir à ses jumeaux Alexander et Ella « un cadre de vie bien plus sain, loin des projecteurs d’Hollywood ».

Un quotidien rural propice à l’équilibre

George Clooney souligne que ses enfants vivent désormais sur une ferme, dînent chaque soir avec des adultes, participent aux tâches domestiques et passent nettement moins de temps sur leurs écrans. Il apprécie ce retour à l’essentiel, dans un environnement où la célébrité n’a que peu d’importance pour les habitants.

Éloignés de la pression médiatique et du monde des « enfants de stars »

Loin de Los Angeles, George Clooney voulait en effet éviter à ses enfants la menace constante des paparazzis, la comparaison avec d’autres enfants célèbres et la culture du paraître. En France, « les gens se moquent de la célébrité », selon ses mots, ce qui permet à ses enfants de grandir librement, sans craindre l’intrusion médiatique ou les regards critiques.

George Clooney voit dans cette vie au grand air une chance pour ses enfants d’apprendre l’autonomie et de bénéficier d’une vraie liberté, qu’il juge impossible à Los Angeles au sein du monde hollywoodien.

En choisissant la France, George Clooney ne cherche ainsi pas seulement un havre de paix, mais une éducation « plus authentique » pour ses enfants. Loin du tumulte d’Hollywood, il revendique un mode de vie où les valeurs de simplicité, de respect et de curiosité priment sur la notoriété.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« Un corps incroyable pour son âge » : à 46 ans, Kate Hudson affiche une silhouette qui fait parler

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Un corps incroyable pour son âge » : à 46 ans, Kate Hudson affiche une silhouette qui fait parler

Récemment, l'actrice et productrice américaine Kate Hudson a publié sur Instagram une photo d’elle, bras ouverts et laptop...

« C’était malsain » : Victoria Beckham lève le voile sur ses années de souffrance

Victoria Beckham livre une vérité longtemps gardée : derrière le glamour et les paillettes, elle a enduré des années...

Cette actrice Marvel enflamme la toile avec ses photos en maillot

L'actrice, réalisatrice et chanteuse américaine Brie Larson, connue pour son rôle dans le film "Captain Marvel", enflamme la...

À 24 ans, l’ex « enfant la plus belle du monde » se confie

Thylane Blondeau entre très tôt dans le monde du mannequinat. Repérée à seulement 4 ans par le styliste...

« Cette coupe a changé ma vie » : sa coiffure fait sensation en ligne

En dévoilant sur Instagram sa nouvelle coupe butterfly, la mannequin et influenceuse @swalina a rapidement captivé ses abonnés....

« C’est inacceptable ! » : Dua Lipa victime d’un geste inapproprié en plein concert

La tournée "Radical Optimism" de l'auteure-compositrice-interprète Dua Lipa, habituellement synonyme de fête et de bonne humeur, a récemment...

© 2025 The Body Optimist