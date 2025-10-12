À 59 ans, Cindy Crawford renfile ses mini-shorts 33 ans après sa pub légendaire

Léa Michel
Pour célébrer les 50 ans d’une marque, la mannequin américain, également actrice occasionnelle Cindy Crawford a choisi de revisiter l’un de ses looks les plus iconiques : les mini-shorts en jean qui ont marqué sa célèbre publicité pour Pepsi diffusée lors du Super Bowl en 1992.

Le retour d’un look emblématique

Sur Instagram début octobre, Cindy Crawford a partagé un cliché où elle apparaît dans un short en denim coupé brut et un top marron asymétrique, face à un paysage paradisiaque entre océan et palmiers. Un clin d’œil à cette campagne qui reste, même trois décennies plus tard, gravée dans l’histoire de la pop culture.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Cindy Crawford (@cindycrawford)

La mode, une histoire qui se répète

Ce look, devenu un symbole d’élégance et d’authenticité, Cindy Crawford l’a déjà réinterprété plusieurs fois au fil de sa carrière, notamment lors d’événements ou pour d’autres collaborations. Le choix de cette pièce reflète la fusion entre mode intemporelle et mémoire collective, alors que la marque fête un anniversaire symbolique entourée de 50 créateurs et personnalités influentes.

Un héritage familial et iconique

Mère de deux enfants, Presley et Kaia Gerber, Cindy Crawford voit également sa fille marcher sur ses traces dans le mannequinat. Interrogée sur une éventuelle reprise de la publicité par Kaia, la jeune femme confiait au média People que cela pourrait être « fun » mais qu’il faudrait respecter la version originale, tout en l’adaptant. Une manière de rendre hommage à une image si iconique qu’elle en devient presque intouchable.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Wrong Generation (@wrong__generation)

En revêtant à nouveau ses mini-shorts mythiques, Cindy Crawford rappelle ainsi que certains looks ne se démodent jamais. Plus qu’une simple tenue, c’est une leçon de style, incarnée avec élégance par l’une des plus grandes icônes de la mode.

