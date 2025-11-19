« On dirait Marilyn Monroe » : Sydney Sweeney fait sensation en look rétro

L’actrice et productrice américaine Sydney Sweeney fait sensation avec un look inspiré de Marilyn Monroe lors d’un récent événement à Hollywood. La comédienne apparaît dans une robe Miu Miu, hommage à la célèbre icône américaine, ce qui lui a valu de nombreux compliments ainsi que de faire taire certains détracteurs.

Un hommage glamour à Marilyn Monroe

Sydney Sweeney exprime un style rétro avec une robe décolletée et une élégance qui rappelle l’âge d’or hollywoodien. Sa coiffure et sa tenue rendent hommage à Norma Jeane, le vrai nom de Marilyn Monroe, incarnant à la fois glamour et modernité.

 

Une robe Miu Miu scintillante

La robe, confectionnée dans une maille métallique argentée, laisse deviner sa silhouette avec subtilité. Cintrée à la taille, elle se prolonge par un drapé fluide effleurant le sol, soulignant ses traits avec grâce. La teinte blanche met en valeur son teint lumineux, tandis que le stylisme, agrémenté d’accessoires argentés, complète ce look digne de l’âge d’or hollywoodien avec délicatesse et raffinement.

En définitive, avec cette robe Miu Miu, Sydney Sweeney affirme son statut de star incontournable. Son style nostalgique et élégant marque son chemin dans l’industrie, tout en inspirant ses fans avec assurance et éclat.

