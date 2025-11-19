« C’est déchirant » : une candidate de Miss Univers dénonce l’envers du décor

Cette année 2025, le concours Miss Univers, prévu le 21 novembre à Bangkok, traverse une crise profonde. Des accusations de tricherie et de favoritisme entachent l’événement mondial, remettant en question les valeurs d’intégrité et d’égalité que le concours prétend incarner.
La démission choc d’Omar Harfouch
Le compositeur et musicien Omar Harfouch, membre officiel du jury de Miss Univers, a annoncé sa démission 3 jours avant la finale. Il dénonce « un processus de sélection opaque » : selon lui, un « jury improvisé » aurait choisi les 30 finalistes avant même que les candidates n’aient la chance de se présenter devant le jury officiel. Ce « jury parallèle » aurait opéré dans l’ombre, excluant les juges officiels et soulevant de sérieux soupçons de conflits d’intérêts, notamment par des liens personnels entre certains membres non officiels et des candidates.
Une candidate témoigne : « C’est déchirant »
Dans une déclaration anonyme relayée par le magazine PEOPLE, une Miss Univers 2025 parle d’un « sentiment de trahison ». « C’est déchirant », confie-t-elle, expliquant que les candidates ont fait de grands sacrifices pour le concours – certaines ont laissé leur travail, surmonté la maladie et la fatigue, pour finalement découvrir des pratiques contraires à l’esprit de compétition équitable. Elle questionne aussi le thème de « The Power of Love » avancé par l’organisation, demandant : « Comment prêcher l’amour et l’égalité sans transparence ? ».
Les réactions de l’organisation Miss Univers
Face à la polémique, l’organisation Miss Univers a publié un communiqué niant catégoriquement les allégations. Elle affirme « qu’aucun jury improvisé n’existe », que toutes « les évaluations respectent les protocoles établis » et que son « processus est transparent ». Le groupe dit également « prendre acte, avec respect, de la démission d’Omar Harfouch », tout en invitant le public à « se fier aux communications officielles uniquement ».
Effets sur le concours et le public
Le scandale a eu un impact considérable : non seulement Omar Harfouch a quitté le jury, mais un autre membre, Claude Makélélé, aurait également démissionné, confirmant la gravité de la crise. Les amateurs et téléspectateurs attendent désormais des réponses claires du comité organisateur.
Cette affaire soulève de nombreuses interrogations sur la légitimité et la transparence du concours Miss Univers. Les témoignages de candidates et la démission de membres du jury entachent l’édition 2025.