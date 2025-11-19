« C’est déchirant » : une candidate de Miss Univers dénonce l’envers du décor

Cette année 2025, le concours Miss Univers, prévu le 21 novembre à Bangkok, traverse une crise profonde. Des accusations de tricherie et de favoritisme entachent l’événement mondial, remettant en question les valeurs d’intégrité et d’égalité que le concours prétend incarner.​

La démission choc d’Omar Harfouch

Le compositeur et musicien Omar Harfouch, membre officiel du jury de Miss Univers, a annoncé sa démission 3 jours avant la finale. Il dénonce « un processus de sélection opaque » : selon lui, un « jury improvisé » aurait choisi les 30 finalistes avant même que les candidates n’aient la chance de se présenter devant le jury officiel. Ce « jury parallèle » aurait opéré dans l’ombre, excluant les juges officiels et soulevant de sérieux soupçons de conflits d’intérêts, notamment par des liens personnels entre certains membres non officiels et des candidates.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Omar Harfouch (@omarharfouch)

Une candidate témoigne : « C’est déchirant »

Dans une déclaration anonyme relayée par le magazine PEOPLE, une Miss Univers 2025 parle d’un « sentiment de trahison ». « C’est déchirant », confie-t-elle, expliquant que les candidates ont fait de grands sacrifices pour le concours – certaines ont laissé leur travail, surmonté la maladie et la fatigue, pour finalement découvrir des pratiques contraires à l’esprit de compétition équitable. Elle questionne aussi le thème de « The Power of Love » avancé par l’organisation, demandant : « Comment prêcher l’amour et l’égalité sans transparence ? ».

Les réactions de l’organisation Miss Univers

Face à la polémique, l’organisation Miss Univers a publié un communiqué niant catégoriquement les allégations. Elle affirme « qu’aucun jury improvisé n’existe », que toutes « les évaluations respectent les protocoles établis » et que son « processus est transparent ». Le groupe dit également « prendre acte, avec respect, de la démission d’Omar Harfouch », tout en invitant le public à « se fier aux communications officielles uniquement ».​

Effets sur le concours et le public

Le scandale a eu un impact considérable : non seulement Omar Harfouch a quitté le jury, mais un autre membre, Claude Makélélé, aurait également démissionné, confirmant la gravité de la crise. Les amateurs et téléspectateurs attendent désormais des réponses claires du comité organisateur.​

Cette affaire soulève de nombreuses interrogations sur la légitimité et la transparence du concours Miss Univers. Les témoignages de candidates et la démission de membres du jury entachent l’édition 2025.