Wyobraża sobie rozwiązanie, które pozwoliłoby ratować zwierzęta w razie pożaru.

Gdy w budynku wybucha pożar, ludzie mogą wołać o pomoc lub sygnalizować to przez okno. Jednak w obliczu szalejących płomieni zwierzęta są bezradne i desperacko czekają za drzwiami. Aby ostrzec strażaków o ich obecności i zapobiec ich śmierci, agencja komunikacyjna stworzyła naklejki bezpieczeństwa, które są wyraźnie widoczne przy wejściu do domu.

Zgłoś obecność zwierzęcia, aby zapobiec tragediom.

W działach „wiadomości lokalnych” gazet pożary są na porządku dziennym i nieustannie trafiają na pierwsze strony gazet. Chociaż większość relacji nie odnotowuje praktycznie żadnych ofiar śmiertelnych i koncentruje się głównie na stratach materialnych, prawie nigdy nie wspominają o losie zwierząt domowych, chyba że historia nabiera heroicznego lub dramatycznego wydźwięku.

Jednak te małe stworzenia są na pierwszej linii frontu, gdy ogień rozprzestrzenia się i trawi budynek piętro po piętrze. A ich właściciele, załatwiający sprawy lub zajęci pracą, nie zawsze są w pobliżu, aby się nimi opiekować i ratować je przed niebezpieczeństwem. Dlatego niektórzy decydują się wyposażyć swoje domy w kamery, aby mieć je na oku z daleka.

Ale gdy zdarzy się coś nie do pomyślenia – nieszczęśliwy wyciek gazu, wypadek w domu czy przestępstwo – jest już za późno na interwencję. Zwierzęta nie potrafią sforsować zamka ani przekręcić klamki. Są uwięzione, a ich krzyki są stłumione w porównaniu z ogłuszającym trzaskiem ognia. Czasami skulone w kącie salonu lub ukryte pod meblem, umykają uwadze strażaków, którzy zmuszeni są działać szybko. I choć większość lokalnych historii ma szczęśliwe zakończenie, nie wszystkie zwierzęta wychodzą bez szwanku. Stąd tak ważne jest wyraźne i wizualne zaznaczenie ich obecności.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Pims & Chloé (@pimstheaussie)

Naklejka, która może uratować życie

Każdy kiedyś używał naklejek: do ozdabiania pamiętnika, urozmaicania raczej nudnego planera szkolnego, ozdabiania tyłu samochodu lub dodawania odrobiny charakteru do pokoju nastolatka. Naklejka zaprojektowana przez agencję STUDIO DO'COM nie służy jednak celom estetycznym, lecz istotnym. Zaprojektowana jako znak ostrzegawczy, przedstawia kreskówkową postać naszego zwierzaka. Towarzyszy jej mocny przekaz, który może uratować bezbronne istoty żywe: „Zwierzę w środku”.

Ta naklejka, zaprojektowana na tej samej zasadzie co słynne znaki „dziecko na pokładzie” czy „straż sąsiedzka”, jest następnie umieszczana na drzwiach wejściowych niczym sygnał SOS lub niezbędne przypomnienie. Bardziej wyrazista niż spersonalizowana wycieraczka z całą rodziną na korytarzu, uwidacznia tych, którzy czasami pozostają niewidzialni. To cenna inicjatywa mająca na celu ochronę tych, którzy czynią nasze codzienne życie lepszym. W komentarzach internauci dodają do „praktycznych” informacji niemalże wspólne uwagi. „Znajomy strażak już mi powiedział, żebym przykleił naklejkę przy klamce, żeby była lepiej widoczna” – wyjaśnia jeden z nich.

System wsparcia dostosowany do każdej sytuacji

Za STUDIO DO'COM stoi kobieta, która dzieli się swoim życiem i miłością z Brioche, małym pieskiem, a także kilkoma wąsatymi towarzyszami. Z zawodu graficzka, wykorzystuje swój talent w szczytnym celu. Nie tylko tworzy ilustracje na zamówienie dla zwierząt, ale także projektuje użyteczne akcesoria przeznaczone do powszechnej dystrybucji. Martwiąc się o los swoich zwierząt po opuszczeniu domu, naturalnym było, że wykorzysta swój artystyczny zmysł, aby poprawić ich samopoczucie.

Ta kreatywna dusza, której dom przypomina Arkę Noego, rozszerzyła swoje projekty, aby dostosować je do wszelkich sytuacji awaryjnych. Oprócz naklejki, która przyniosła jej sławę, oferuje również magnesy do przyczepienia z tyłu samochodu w razie wypadku na drodze.

To coś więcej niż tylko naklejka zachęcająca do wszelkiego rodzaju „głupich” zachowań – to uspokajające dzieło, gwarancja bezpieczeństwa. Dla właścicieli zwierząt to ulga.