Spośród 18 600 psów wygrał jeden z najbardziej prestiżowych konkursów kynologicznych.

Wystawa psów Crufts co roku gromadzi elitę psiego świata. W tym roku, w 2026 roku, jeden pies wyróżnił się spośród ponad 18 600 uczestników, zdobywając niezwykle pożądany tytuł „Best in Show”. W Birmingham w Wielkiej Brytanii to zwycięstwo jest wyrazem uznania dla wieloletniej hodowli, szkolenia i przygotowania psów i ich właścicieli z całego świata.

Crufts, największa na świecie wystawa psów

Organizowana przez Kennel Club wystawa Crufts jest uważana za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie psów. Stworzona w 1891 roku przez Charlesa Crufta, obecnie odbywa się co roku w National Exhibition Centre (NEC) w Birmingham i przyciąga dziesiątki tysięcy zwiedzających.

Przez cztery dni tysiące psów wszystkich ras bierze udział w różnorodnych konkursach: ocenie ras, pokazach agility, próbach posłuszeństwa, a nawet pokazach choreograficznych z właścicielami. Wydarzenie to stało się obowiązkowym punktem programu dla hodowców, profesjonalistów z branży i miłośników psów.

Edycja 2026 nie była wyjątkiem. W różnych kategoriach rywalizowało ponad 18 600 psów z Wielkiej Brytanii i wielu innych krajów, a wśród uczestników znalazła się rekordowa liczba uczestników z zagranicy. Na koniec tych zawodów tylko jeden pies może zdobyć tytuł „Best in Show”, który przyznaje się najlepszemu psu w całym konkursie.

Bruin, uhonorowany tytułem „najlepszego psa zawodów”

W tym roku, w 2026 roku, głównym zwycięzcą został Bruin, czteroletni clumber spaniel. Pies, należący do hodowcy i prezentera Lee Coxa, został wybrany przez sędziów jako „najlepszy pies wystawy 2026”.

Aby zdobyć to wyróżnienie, Bruin najpierw wygrał swoją kategorię grupową, a następnie zmierzył się z pozostałymi zwycięzcami w finale. Tytuł „Best in Show” przyznawany jest po wnikliwej ocenie przez wyspecjalizowanych sędziów, którzy analizują kilka kryteriów, w tym:

zdrowie i sprawność fizyczna

struktura i morfologia

jakość ruchów

temperament psa

Według jego właściciela, Bruin to „pies życia”, który potrafi zachować spokój i koncentrację podczas prezentacji przed sędziami. Jego zwycięstwo spotkało się z entuzjastycznym aplauzem po ogłoszeniu wyników.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Crufts (@crufts)

Ważne zwycięstwo rzadkiej rasy

Poza indywidualnymi osiągnięciami, zwycięstwo Bruina zwraca również uwagę na jego rasę. Clumber spaniel jest uważany przez Kennel Club za rasę wrażliwą na zagrożenia, a rejestruje się go rocznie mniej niż 300 szczeniąt. Tego typu wyróżnienie na międzynarodowym wydarzeniu może pomóc w zwiększeniu świadomości na temat tych mniej popularnych ras.

W finale Bruin rywalizował ze zwycięzcami poszczególnych grup, w tym z walijskim corgi, mastifem tybetańskim i cavalier king charles spaniel. Meghan, petit basset griffon vendéen, zdobyła tytuł „Reserve Best in Show”, co odpowiada drugiemu miejscu w klasyfikacji końcowej.

Wydarzenie, które „świętuje więź między ludźmi i psami”

Poza konkursami, Crufts prezentuje się jako „święto więzi między psami a ludźmi, którzy je wychowują lub szkolą”. W programie znajdują się również atrakcje dla publiczności: pokazy agility, pokazy edukacyjne oraz konkursy dla młodych pasjonatów. Każdego roku impreza przyciąga dziesiątki tysięcy gości i cieszy się szerokim zainteresowaniem mediów w Wielkiej Brytanii.

Niektóre organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt, zarówno we Francji, jak i za granicą, nadal zabierają głos. Podkreślają, że psy – i zwierzęta w ogóle – nie powinny być traktowane jako produkty hodowlane ani „zwierzęta wystawowe” hodowane, tresowane lub tworzone wyłącznie po to, by zdobywać nagrody i wyróżnienia. Dla tych organizacji konkursy te regularnie rozpalają debatę na temat miejsca zwierząt w społeczeństwie i praktyk hodowlanych promowanych przez tego typu wydarzenia.

Pokonując ponad 18 600 konkurentów z wielu krajów, Bruin odniósł zwycięstwo i został ogłoszony „Najlepszym Psem Crufts 2026”. To zwycięstwo oznacza nie tylko ważną chwilę dla jego właściciela, ale także dla rozpoznawalności clumber spaniela, wciąż stosunkowo rzadkiej rasy.