Spośród 18 600 psów wygrał jeden z najbardziej prestiżowych konkursów kynologicznych.

Wystawa psów Crufts co roku gromadzi elitę psiego świata. W tym roku, w 2026 roku, jeden pies wyróżnił się spośród ponad 18 600 uczestników, zdobywając niezwykle pożądany tytuł „Best in Show”. W Birmingham w Wielkiej Brytanii to zwycięstwo jest wyrazem uznania dla wieloletniej hodowli, szkolenia i przygotowania psów i ich właścicieli z całego świata.
Crufts, największa na świecie wystawa psów
Organizowana przez Kennel Club wystawa Crufts jest uważana za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie psów. Stworzona w 1891 roku przez Charlesa Crufta, obecnie odbywa się co roku w National Exhibition Centre (NEC) w Birmingham i przyciąga dziesiątki tysięcy zwiedzających.
Przez cztery dni tysiące psów wszystkich ras bierze udział w różnorodnych konkursach: ocenie ras, pokazach agility, próbach posłuszeństwa, a nawet pokazach choreograficznych z właścicielami. Wydarzenie to stało się obowiązkowym punktem programu dla hodowców, profesjonalistów z branży i miłośników psów.
Edycja 2026 nie była wyjątkiem. W różnych kategoriach rywalizowało ponad 18 600 psów z Wielkiej Brytanii i wielu innych krajów, a wśród uczestników znalazła się rekordowa liczba uczestników z zagranicy. Na koniec tych zawodów tylko jeden pies może zdobyć tytuł „Best in Show”, który przyznaje się najlepszemu psu w całym konkursie.
Bruin, uhonorowany tytułem „najlepszego psa zawodów”
W tym roku, w 2026 roku, głównym zwycięzcą został Bruin, czteroletni clumber spaniel. Pies, należący do hodowcy i prezentera Lee Coxa, został wybrany przez sędziów jako „najlepszy pies wystawy 2026”.
Aby zdobyć to wyróżnienie, Bruin najpierw wygrał swoją kategorię grupową, a następnie zmierzył się z pozostałymi zwycięzcami w finale. Tytuł „Best in Show” przyznawany jest po wnikliwej ocenie przez wyspecjalizowanych sędziów, którzy analizują kilka kryteriów, w tym:
- zdrowie i sprawność fizyczna
- struktura i morfologia
- jakość ruchów
- temperament psa
Według jego właściciela, Bruin to „pies życia”, który potrafi zachować spokój i koncentrację podczas prezentacji przed sędziami. Jego zwycięstwo spotkało się z entuzjastycznym aplauzem po ogłoszeniu wyników.
Zobacz ten post na Instagramie
Ważne zwycięstwo rzadkiej rasy
Poza indywidualnymi osiągnięciami, zwycięstwo Bruina zwraca również uwagę na jego rasę. Clumber spaniel jest uważany przez Kennel Club za rasę wrażliwą na zagrożenia, a rejestruje się go rocznie mniej niż 300 szczeniąt. Tego typu wyróżnienie na międzynarodowym wydarzeniu może pomóc w zwiększeniu świadomości na temat tych mniej popularnych ras.
W finale Bruin rywalizował ze zwycięzcami poszczególnych grup, w tym z walijskim corgi, mastifem tybetańskim i cavalier king charles spaniel. Meghan, petit basset griffon vendéen, zdobyła tytuł „Reserve Best in Show”, co odpowiada drugiemu miejscu w klasyfikacji końcowej.
Wydarzenie, które „świętuje więź między ludźmi i psami”
Poza konkursami, Crufts prezentuje się jako „święto więzi między psami a ludźmi, którzy je wychowują lub szkolą”. W programie znajdują się również atrakcje dla publiczności: pokazy agility, pokazy edukacyjne oraz konkursy dla młodych pasjonatów. Każdego roku impreza przyciąga dziesiątki tysięcy gości i cieszy się szerokim zainteresowaniem mediów w Wielkiej Brytanii.
Niektóre organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt, zarówno we Francji, jak i za granicą, nadal zabierają głos. Podkreślają, że psy – i zwierzęta w ogóle – nie powinny być traktowane jako produkty hodowlane ani „zwierzęta wystawowe” hodowane, tresowane lub tworzone wyłącznie po to, by zdobywać nagrody i wyróżnienia. Dla tych organizacji konkursy te regularnie rozpalają debatę na temat miejsca zwierząt w społeczeństwie i praktyk hodowlanych promowanych przez tego typu wydarzenia.
Pokonując ponad 18 600 konkurentów z wielu krajów, Bruin odniósł zwycięstwo i został ogłoszony „Najlepszym Psem Crufts 2026”. To zwycięstwo oznacza nie tylko ważną chwilę dla jego właściciela, ale także dla rozpoznawalności clumber spaniela, wciąż stosunkowo rzadkiej rasy.