Makijaż i okulary: techniki, które naprawdę podkreślają oczy

Okulary, choć niewątpliwie stylowe i dopełniające część naszej twarzy, czasami mogą zasłaniać nasze oczy. Oczy podkreślone cieniem do powiek znikają za soczewkami, a makijaż traci swój urok. Nie oznacza to jednak, że musimy rezygnować z chęci idealnego wyglądu. Oto kilka technik, które sprawią, że Twoje oczy będą się wyróżniać przez soczewki korekcyjne.

Rozważ rodzaj swojej korekty

Nakładanie makijażu w okularach to delikatna sztuka. Jest jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli masz słaby wzrok w obu oczach. Musisz nakładać makijaż w całkowitym chaosie, polegając na innych zmysłach. To już sama w sobie niezwykła umiejętność, godna uznania. Zanim przypniesz inspirujący makijaż na swoją tablicę na Pintereście lub użyjesz krzykliwych hashtagów jako szablonu, profesjonalna wizażystka Lisa Eldridge podkreśla, jak ważne jest rozważenie rodzaju i stopnia korekcji soczewek kontaktowych.

Jeśli jesteś dalekowidzem, będą one miały efekt powiększający, a jeśli jesteś krótkowidzem, będą sprawiać, że Twoje oczy będą wydawać się mniejsze. Według ekspertki, która prezentuje swój talent na twarzach celebrytów, jest to kluczowy element do doskonalenia pielęgnacji i odkrycia potencjału Twoich oczu – okna do duszy.

Oczywiście, nie jest to absolutna reguła ani ścisła nauka; to po prostu wskazówka, zalecenie, jak uzyskać makijaż, który będzie Ci pasował. Jeśli jesteś krótkowidzem, otwórz oczy rozświetlaczem w wewnętrznym kąciku i rozciągnij cień do powiek aż do łuku brwiowego. I odwrotnie, jeśli jesteś dalekowidzem i nosisz okulary z soczewką powiększającą, pamiętaj o mocniejszym roztarciu produktu i podkreśleniu oczu ciemniejszymi cieniami.

Dla większego komfortu podkręć rzęsy poziomo

Jeśli nosisz okulary, z pewnością doświadczyłaś frustracji związanej z uderzaniem rzęs o soczewki. Sama myśl o tym przyprawia Cię o wściekłość. To zdecydowanie jedno z najbardziej nieprzyjemnych doznań po ocieraniu się ud i zsuwaniu się skarpetek. Aby uniknąć tego dyskomfortu bez rezygnowania z tuszu do rzęs, użyj tuszu wydłużającego, a nie ekstremalnie pogrubiającego. Szczotkuj rzęsy poziomo lub lekko po skosie, aby je podkreślić, nie przejmując się ich obecnością.

Na łamach Vogue'a specjalista radzi osobom z dalekowzrocznością, aby wybrały tusz do rzęs o wysokiej rozdzielczości, który prawidłowo rozdzieli rzęsy i uniknie efektu "pajęczych nóżek". Rzęsy można po prostu wymodelować, bez nakładania tuszu, ręcznie podkręcając je, aby uzyskać naturalny, a jednocześnie gładki efekt.

Wybierz kolory pasujące do Twojej ramki

Podczas gdy wiele osób wybiera neutralne, uniwersalne oprawki, inni pozwalają, by ich kapryśna strona i nuta ekscentryczności zabłysły. W każdym razie prawdopodobnie słyszałaś o analizie kolorystycznej, czyli technice tworzenia harmonii kolorystycznej wokół twarzy. Jeśli nosisz przezroczyste oprawki, które idealnie komponują się z Twoimi rysami, masz pełną swobodę w eksplorowaniu każdego odcienia w swojej palecie.

Masz ciemne oprawki, wpadające w brąz lub granat? Wybierz stonowane odcienie, takie jak pastelowe, lodowoniebieskie lub liliowe. Dodaj brokatowe akcenty, aby zrównoważyć look i stworzyć centralny punkt. Nosisz jasne, wesołe okulary? Zanurz pędzelek w cieniach do powiek o konsystencji kameleona w kolorze beżowym, brązowym lub różowym.

Dopasuj swój makijaż do kształtu swoich okularów

Kształt okularów bezpośrednio wpływa na to, jak postrzegane są Twoje oczy. Cel jest prosty: stworzyć harmonię między oprawkami a makijażem, nie przytłaczając twarzy.

Okrągłe oprawki: zmiękczają rysy twarzy. Aby uniknąć efektu „wyblakłego” wyglądu, podkreśl oczy lekko skośną kreską lub grubszym cieniem w zewnętrznym kąciku. To doda kontrastu i wyrazistości.

Kwadratowe lub kanciaste oprawki już dodają twarzy sztywności. W tym przypadku ideałem jest delikatne łączenie cieni do powiek, subtelne gradienty i satynowe faktury, które równoważą linie.

Duże oprawki: ponieważ zakrywają dużą część twarzy, wybierz makijaż, który będzie widoczny przez soczewki. Podkreślenie powieki i dobrze rozprowadzony tusz do rzęs często wystarczają, aby otworzyć oczy bez przesady.

Cienkie lub dyskretne oprawki: pozostawiają więcej miejsca na makijaż. Możesz wtedy zdecydować się na bardziej wyrazisty makijaż eyelinerem lub bardziej intensywny kolor na powiece.

Ale najważniejsze: baw się dobrze, eksperymentuj, testuj!

Nakładanie makijażu w okularach może być czasem testem cierpliwości. Jednak żadna rada nie zastąpi Twojej intuicji: to Ty jesteś ostatecznym twórcą swojego makijażu. Te zalecenia to jedynie sugestie, które ułatwią Ci pracę przed lustrem. Nie powinny one ograniczać Twojej osobowości ani stylu.

Kluczem jest znalezienie tego, co naprawdę sprawia, że czujesz się komfortowo, zarówno w samej technice, jak i w efekcie końcowym. Niektóre techniki mogą wyglądać idealnie na papierze, ale po założeniu okularów mogą wydawać się zbyt wyraziste lub nienaturalne.

Na koniec pamiętaj, że okulary nie są maską, lecz integralną częścią Twojej samoekspresji. Z pewnością zmieniają odbiór Twojej twarzy, ale mogą również podkreślić Twój styl, podkreślić Twoją osobowość, a nawet stać się uderzającym elementem estetycznym. Włączając je w pełni do swojej pielęgnacji, przekształcasz pozornie ograniczający czynnik w prawdziwy plac zabaw dla kreatywności.