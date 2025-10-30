Les ongles au top, le moral aussi : voici pourquoi se faire les ongles booste le bien-être

La manucure n’est pas un loisir superficiel, c’est une thérapie. Au lieu de pousser les portes d’un psychologue, de nombreuses femmes prennent place sur le siège moelleux de leur prothésiste ongulaire. Ce n’est pas seulement le fait de confier leur misère à leur confidente aux doigts ganté qui les soulage. C’est aussi de ressortir avec une manucure neuve et pimpante. Finalement, le moral reprend des couleurs en même temps que les ongles.

La manucure, un plaisir à portée de mains

Se faire tailler des griffes serties de paillettes ou inscrire un imprimé léopard sur ses ongles n’est pas seulement un geste esthétique. C’est une façon de reprendre sa santé mentale en main (sans mauvais jeu de mot). Se faire les ongles est aussi réparateur qu’un massage de trois heures ou un bon bain chaud avec des concombres sur les yeux. Loin d’être une activité futile comme certains le prétendent, la manucure est un soin à part entière.

Quand le moral vacille, certaines trouvent refuge dans un livre, une tasse fumante, un canapé cosy, un coffee shop et d’autres se précipitent sous la lime de leur prothésiste ongulaire. Vous l’avez peut-être déjà remarqué mais lorsque vos doigts sont parés de motifs et de couleurs, les tâches du quotidien paraissent soudainement plus surmontables. Vous prenez presque plaisir à feuilleter ce dossier compliqué que vous laissiez volontairement en bas de la pile. Cette manucure toute fraîche a le don de vous mettre en joie à chaque fois que vous y posez les yeux. Quand vous empoignez un café, serrez les mains de vos collaborateurs, tapotez sur votre clavier… Chaque geste semble plus simple avec les ongles peints.

Vous comprenez mieux la folie ongulaire des Jeux Olympiques. Les athlètes avaient certainement besoin de matérialiser leur force et de l’ancrer dans leur look. Finalement, votre manucure est votre cape à vous, votre refuge émotionnel. Gels, extensions et nail arts sont des antidotes. Il suffit parfois d’admirer ses ongles fantaisies une minute pour réaffirmer sa puissance.

Le salon de manucure, un sas de décompression

De nombreuses femmes se font les ongles elles-mêmes, en tentant de reproduire des tutoriels vidéo. C’est peut-être votre cas, sauf que lorsque vous débordez ou que vous ratez un trait, vous n’avez qu’une envie : envoyer valser votre mallette et tout retirer à revers de dissolvant. Là, ça peut faire l’effet inverse et déclencher une crise de nerfs qui ne ferait qu’empirer votre état.

Il vaut parfois mieux confier ses ongles à une vraie professionnelle et déléguer cette tâche qui relève du travail d’orfèvre. En plus, ça vous donne un prétexte pour sortir de chez vous, loin des impératifs et des responsabilités domestiques. Se faire les ongles en salon ce n’est pas seulement ressortir avec une manucure réussie. C’est prendre du temps pour soi, accepter d’être au centre des priorités. « Lorsque nous allons en salon et que nous laissons une autre personne nous poser les ongles, nous bénéficions d’une interaction humaine positive », développe le Dr Ruan dans les colonnes de Self.

Si certaines femmes parlent des plus plates banalités avec leur prothésiste ongulaire, cet échange n’est pas sans intérêt et vous donne l’impression d’être vraiment entendue. Parfois, vous êtes tellement à l’aise que vous commencez à étaler toute votre vie, à mettre en mot ce qui vous chagrine, à partager vos malheurs.

La prothésiste ongulaire, qui vous connaît mieux que vous-mêmes, ne se contente pas toujours de hocher la tête d’un air compatissant. Si elle excelle dans son métier, elle a aussi les bases de l’empathie. Confidente malgré elle, elle vous souffle des conseils bienveillants entre deux coups de pinceaux. « En tant que thérapeute, j’ai travaillé avec des personnes venues en thérapie sur recommandation de leur coiffeur ou de leur manucure » poursuit la spécialiste. Votre prothésiste ongulaire bichonne bien plus que vos cuticules.

Se faire les ongles, un acte d’amour-propre

Contrairement à ce que beaucoup d’ignorants pensent, les femmes ne se font pas les ongles pour plaire à leur partenaire mais pour refaire une beauté à leur ego. En plus de sublimer l’humeur (et les mains), la manucure pomponne la confiance. C’est un regain d’estime sur le pouce. Se faire les ongles est aussi bénéfique que de coller des post-its positifs sur le frigo et réciter des affirmations positives devant la glace.

Pourquoi ? Parce que pendant que vous reluquez vos mains avec attention, vous ne regardez pas les parties du corps qui vous posent ordinairement problème. Tous ces complexes qui vous hantent deviennent tout de suite plus dérisoires. En clair, se faire les ongles, c’est se célébrer autrement et compter vraiment sur les dix doigts de sa main quand tout va de travers.

Se faire les ongles est bien plus qu’une simple « distraction ». Quand les ongles vont, tout va ! À quand des prescriptions pour se faire poser des capsules girly, des ongles dorés ou tester la french revisitée ?