Minimalistyczny makijaż stał się jednym z najtrwalszych trendów kosmetycznych ostatnich lat. Na TikToku hashtag #minimalmakeup zgromadził aż 145 milionów wyświetleń.

Gwiazdy takie jak Hailey Bieber, Zendaya i siostry Hadid promowały go na czerwonym dywanie i w mediach społecznościowych. Pandemia COVID-19 odegrała kluczową rolę: zamknięte w domach, wiele kobiet uprościło swoją codzienną rutynę i na nowo odkryło swoje naturalne piękno .

Ten powrót do minimalizmu nie zwalnia tempa. Oto praktyczny poradnik, jak stosować ten swobodny styl na co dzień, niezależnie od rodzaju cery.

Czym jest makijaż minimalistyczny i naturalny?

Minimalistyczny makijaż nie oznacza braku kosmetyków na twarzy. Głównym założeniem jest podkreślenie naturalnego piękna , a nie ukrywanie go pod warstwami kosmetyków.

Pożądanym efektem jest świeża, promienna i autentyczna twarz, w której skóra naprawdę lśni.

Podejście to ma różne nazwy: brak makijażu , estetyka czystej dziewczyny , skinimalizm, a nawet skóra „szklana” .

Wszyscy podzielają tę samą filozofię: chcą potwierdzić swoją tożsamość, podkreślić swoje cechy i specyfikę, z dala od cyfrowych filtrów i narzuconych standardów.

Trend ten potwierdził się na wybiegach podczas Tygodnia Mody u Chanel, Lanvin, Miu Miu i Fendi. Czyste, minimalistyczne twarze modelek ilustrują nową definicję wyrafinowania.

Wpisuje się to również w logikę cichego luksusu : konsumowania mniejszych, ale lepszych produktów , gdzie jakość jest ważniejsza od ilości.

Korzyści płynące z uproszczonej rutyny pielęgnacyjnej

Ograniczenie makijażu przynosi widoczne efekty na skórze. Pory stają się mniej zatkane, produkcja sebum jest uregulowana, a niedoskonałości stopniowo zanikają.

Lepsze dotlenienie skóry przyczynia się do uzyskania świeżej i naturalnie promiennej cery.

Minimalistyczna rutyna ułatwia również życie. Mniej produktów oznacza mniejsze ryzyko podrażnień, co jest szczególnie korzystne dla skóry wrażliwej i skłonnej do zaczerwienień .

Wieczorny demakijaż staje się mniej agresywny, a w niektóre dni nawet zbędny.

Na poziomie emocjonalnym takie podejście daje prawdziwe poczucie wolności. Wiele kobiet opisuje odnowione poczucie pewności siebie dzięki byciu bardziej autentyczną sobą.

Z punktu widzenia ekonomicznego trend ten jest również odpowiedzią na ewolucję zachowań zakupowych: konsumenci coraz chętniej wybierają produkty wielofunkcyjne i trwałe, wybierając uniwersalne formuły, które dopasowują się do każdego typu sylwetki i odcienia skóry.

Podstawa naturalnego wyglądu: pielęgnacja skóry i promienna cera

Niezbędne produkty do pielęgnacji skóry

Promienna cera zaczyna się od rygorystycznej pielęgnacji . Delikatne oczyszczanie rano i wieczorem usuwa pozostałości zanieczyszczeń i sebum, które matowią cerę.

Wybór środka oczyszczającego powinien być dostosowany do rodzaju skóry: żel oczyszczający do skóry mieszanej, mleko lub olejek do skóry suchej.

Nawilżenie pozostaje podstawą promiennej skóry . Serum z witaminą C lub kwasem hialuronowym zapewnia natychmiastowy blask.

Krem z filtrem SPF 30–50 zapewnia długotrwałą ochronę cery. Cotygodniowy peeling poprawia strukturę skóry i wydobywa jej naturalny blask.

Najlepsze produkty do cery

Jeśli chcesz uzupełnić pielęgnację skóry dyskretnym makijażem, wybierz podkład w płynie dający efekt drugiej skóry lub krem BB , a nawet krem koloryzujący .

Nakłada się je pędzlem , gąbką lub palcami , unikając przy tym rozgraniczenia .

Korektor ukrywa cienie pod oczami i oznaki zmęczenia .

ukrywa i . Kremowy róż nałożony na kości policzkowe w naturalny sposób ożywia cerę.

nałożony na w naturalny sposób ożywia cerę. Kremowy bronzer i rozświetlacz w kremie, nałożone cienką warstwą, dopełnią świetlisty wygląd .

Jak wykonać subtelny makijaż oczu?

W minimalistycznym makijażu tusz do rzęs traci swój status absolutnej konieczności.

Trend nieużywania tuszu do rzęs , spopularyzowany przez Hailey Bieber, polega na pozostawianiu rzęs bez makijażu lub po prostu używaniu zalotki, aby bez zbędnego udziwniania otworzyć oczy.

Dla tych, które nadal chcą go używać, dobrym wyborem pozostaje tusz do rzęs w żelu podkręcający, wydłużający lub pogrubiający, w zależności od rodzaju rzęs. Pamiętaj, aby usunąć nadmiar produktu ze szczoteczki przed aplikacją, aby uniknąć sklejania.

Aby podkreślić oczy, wystarczy narysować cienką kredkę tuż przy rzęsach lub nałożyć palcem pastelowy cień do powiek na ruchomą powiekę .

W przypadku brwi transparentny żel tworzy naturalny efekt uniesienia brwi, zapobiegając powstawaniu zbyt idealnych linii, które zdradzają makijaż.

Naturalne i świetliste usta: jakie produkty wybrać?

Błyszczyk do ust pozostaje produktem, który zapewni Twoim ustom promienny, świeży wygląd . Wybierz go w odcieniach nude , różowym lub transparentnym, aby podkreślić usta bez ich obciążania.

Balsam koloryzujący stanowi delikatną i nawilżającą alternatywę, idealną do codziennego stosowania.

Szminka zbliżona do Twojego naturalnego odcienia idealnie pasuje do tego stylu. Wyrazista, czerwona szminka również sprawdzi się w minimalistycznym looku , pod warunkiem, że postawisz na stonowane spojrzenie.

Konturówka do ust w odcieniu nude podkreśla i uwydatnia usta, a jej krawędzie rozciera się palcem, aby uzyskać naturalny i wyrafinowany efekt. Nie zapomnij nawilżyć ust odżywką regenerującą przed aplikacją.

Dodatkowe kroki i zabiegi, które naturalnie poprawiają wygląd skóry

Niektóre zabiegi kosmetyczne pozwalają uzyskać promienną cerę bez użycia podkładu:

Zabieg Hydrafacial oczyszcza, złuszcza i głęboko nawilża, zapewniając natychmiastowy blask. Czerwone i niebieskie światło LED stymuluje regenerację komórek i łagodzi stany zapalne. Peeling poprawia fakturę skóry i wyrównuje koloryt.

Dobre codzienne nawyki wzmacniają efekty pielęgnacji skóry. Picie odpowiedniej ilości wody, sen co najmniej siedem godzin na dobę, ograniczenie stresu i unikanie produktów komedogennych utrzymują skórę w doskonałej kondycji.

Regularne czyszczenie szczotek i akcesoriów zapobiega rozwojowi bakterii.

Nawilżająca mgiełka odświeża skórę w ciągu dnia i utrwala koloryt cery.

Ostatecznie, spersonalizowana diagnoza skóry pozostaje najlepszym sposobem na dobranie produktów do pielęgnacji skóry najlepiej dopasowanych do odcienia i konkretnych potrzeb danej skóry.

Każda skóra zasługuje na indywidualne podejście, aby w pełni odkryć jej potencjał.