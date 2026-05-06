Mając zaledwie 11 lat, robi zdjęcia, które już stają się viralami.

W wieku dziewięciu lat leżała w błocie indyjskiego parku narodowego, aby uchwycić dwie pawie w porannym świetle. To zdjęcie przyniosło jej międzynarodowe uznanie, jakiego wielu profesjonalnych fotografów nigdy nie osiąga. Shreyovi Mehta ma teraz jedenaście lat i nie zamierza na tym poprzestać.

Zdjęcie, od którego wszystko się zaczęło

To właśnie podczas porannego rodzinnego spaceru w Parku Narodowym Keoladeo w Bharatpur w Radżastanie Shreyovi Mehta doznała pierwszego olśnienia. Dostrzegłszy dwie pawie pod baldachimem drzew w złotym porannym świetle, pobiegła po aparat ojca, położyła się na ziemi, aby poprawić kadr i nacisnęła spust migawki. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie opisało ten moment następująco: „To właśnie ta idealna chwila zainspirowała Shreyovi do schylania się i uchwycenia tego onirycznego obrazu tych kultowych indyjskich ptaków”.

Finalista w wieku 9 lat w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie

Zdjęcie zatytułowane „W centrum uwagi” zostało wybrane spośród prawie 60 000 zgłoszeń od uczestników w różnym wieku i o różnym poziomie doświadczenia, reprezentujących 117 krajów i terytoriów. Shreyovi Mehta zajęła drugie miejsce w kategorii „10 lat i mniej” w 60. dorocznym konkursie Wildlife Photographer of the Year, organizowanym przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. To osiągnięcie, którym może pochwalić się niewielu dorosłych.

W wieku 11 lat dwa nowe wyróżnienia

Rok później, podczas 61. edycji tego samego konkursu, dwa nowe zdjęcia Shreyoviego – wówczas 11-letniego – otrzymały nagrodę „Highly Commended” w kategorii „10 lat i mniej”. Pierwsze, zatytułowane „Height Advantage”, przedstawia żurawia sarus dramatycznie reagującego na elektryczną pompę wodną na mokradłach Dhanauri w stanie Uttar Pradesh. Drugie, „Wetland Spat”, uchwyciło dokładny moment, w którym długoszpar o brązowych skrzydłach atakuje purpurową kurkę bagienną, z całkowicie rozpostartymi skrzydłami.

Niesamowita cierpliwość i technika.

Sędziów zachwycił nie tylko wynik, ale i metoda. „Przez trzy godziny szukaliśmy żurawia sarus bezskutecznie, więc zajęłam się fotografowaniem fioletowej kurki błotnej. Kątem oka dostrzegłam lecącego w jej kierunku długoszparowca i natychmiast nacisnęłam spust migawki” – opowiadała. „ Właśnie gdy mieliśmy wychodzić i byłam rozczarowana, że nie widziałam żurawia, zauważyliśmy jednego. Podleciał prosto do pompy i zatrzepotał skrzydłami, a ja uchwyciłam ten moment”. Historia opowiedziana przez doświadczonego fotografa – dla 11-latki.

Źródło dumy narodowej i przesłanie zaangażowania

Na Instagramie, po zdobyciu pierwszej nagrody, Shreyovi podzieliła się swoimi emocjami: „Moje serce przepełnia ogromna radość i wdzięczność. Jestem dumna, że mogę reprezentować Indie na tej światowej scenie. Bogactwo przyrody i dziedzictwo Indii są niewyczerpanym źródłem inspiracji i obiecuję, że będę nadal ciężko pracować, aby się nimi z Wami dzielić”. Słowa o niezwykłej dojrzałości jak na 11-latkę – i zaangażowanie, które przebija z każdego zdjęcia.

Krótko mówiąc, Shreyovi Mehta nie czekała, aż „dorośnie”, by spojrzeć na świat oczami dorosłego. W wieku 11 lat, po dwóch międzynarodowych konkursach i tysiącach udostępnień, ma już na swoim koncie spory dorobek. I najwyraźniej to nie koniec jej kariery.