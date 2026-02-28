Badania ujawniają, że osoby cierpiące na stany lękowe mogą być przyciągane przez określony gatunek filmowy.

A co, gdyby Twoje wieczory filmowe zdradzały wiele na temat Twojego postrzegania świata? Niedawne badania sugerują, że Twoje preferencje filmowe mogą odzwierciedlać wewnętrzne funkcjonowanie Twojego mózgu, zwłaszcza jeśli jesteś osobą lękową, wrażliwą i silnie związaną ze swoimi emocjami.

Niemieckie badanie, które bada mózg

Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Frontiers in Behavioral Neuroscience” , zostało przeprowadzone przez Uniwersytet Marcina Lutra w Halle-Wittenberg (MLU). Naukowcy przeanalizowali 257 uczestników za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), techniki pozwalającej na obserwację aktywności mózgu w czasie rzeczywistym.

Ochotnikom pokazano twarze wyrażające gniew lub strach. Jednocześnie naukowcy zmierzyli aktywację dwóch kluczowych obszarów mózgu: ciała migdałowatego, zaangażowanego w przetwarzanie emocji, oraz przedniej części zakrętu obręczy, powiązanej z kontrolą emocjonalną. Celem było zrozumienie, czy nasze upodobania filmowe są powiązane z określonym sposobem przetwarzania silnych emocji.

Akcja i komedie: emocjonalny plac zabaw

Wyniki są fascynujące. Osoby zainteresowane filmami akcji wykazują szczególnie wyraźną aktywację w dwóch badanych obszarach mózgu w obliczu bodźców negatywnych. Innymi słowy, ich mózgi reagują intensywnie na strach lub gniew.

Ten profil często odpowiada osobowościom lękowym, nadwrażliwym lub osobom o dużej wrażliwości na wahania emocjonalne. Daleko jej do słabości, ta wrażliwość świadczy o precyzyjnie dostrojonym układzie nerwowym, zdolnym do postrzegania niuansów i napięć otoczenia.

Co zaskakujące, fani komedii wykazują podobny wzorzec aktywacji. Niezależnie od tego, czy emocje wyzwalane są przez przypływ adrenaliny podczas pościgu, czy przez wybuch śmiechu, wydaje się, że chodzi o intensywność: dreszczyk emocji, dynamikę, przypływ energii.

Dla osób z lękiem filmy te mogą stanowić formę kontrolowanej katharsis: doświadczasz silnych szczytów emocjonalnych, ale w bezpiecznym, komfortowym i przewidywalnym otoczeniu. Twoja kanapa staje się bezpieczną strefą do emocjonalnej eksploracji.

Thrillery i dokumenty: wybór dystansu

Z kolei osoby preferujące thrillery, kryminały i filmy dokumentalne wykazują łagodniejszą reakcję mózgu na bodźce negatywne. Wydaje się, że ich mózg skuteczniej filtruje intensywne emocje, zapobiegając przeciążeniom.

Osoby te, często określane jako spokojne, opanowane lub analityczne, preferują narracje bardziej zdystansowane. Nawet w napiętych sytuacjach, podejście narracyjne pozwala im zachować pewien stopień kontroli intelektualnej nad sytuacją.

Jak podsumowuje psycholog Esther Zwiky, ludzie mają tendencję do wybierania gatunków, które stymulują ich mózg w sposób najlepiej odpowiadający ich wewnętrznemu funkcjonowaniu. Dlatego nie wybierasz filmów losowo: wybierasz te, które najbardziej rezonują z twoim charakterem emocjonalnym.

Drogi do terapii

Te odkrycia otwierają interesujące perspektywy w dziedzinie terapii. Dla osób z lękiem filmy akcji mogą służyć jako emocjonalny wentyl bezpieczeństwa. Mogą one ukierunkować naturalną nadwrażliwość na kontrolowane, wręcz ekscytujące, przypływy adrenaliny.

Z drugiej strony, thrillery mogą być narzędziem treningowym wzmacniającym tolerancję na stres, szczególnie dla osób o spokojniejszych osobowościach, pragnących rozwijać swoją odporność na nieoczekiwane zdarzenia. Nie chodzi o sztywne kategoryzowanie swoich gustów, ale o uświadomienie sobie, że sposób, w jaki reagujesz na historię, odzwierciedla twoje wewnętrzne bogactwo. Lęk często oznacza bycie głęboko otwartym, intuicyjnym i nastawionym na kontakt. Spokój oznacza umiejętność dystansowania się, analizowania i temperowania emocji.

Ostatecznie twój ulubiony gatunek może nie być po prostu zwykłą rozrywką. Może równie dobrze odzwierciedlać twój nastrój.