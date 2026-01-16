Search here...

Uznane za „prowokacyjne” zdjęcia z nowego sezonu tego kultowego serialu wywołują skandal.

Kultura
Léa Michel
Extrait de la saison 3 « Euphoria »

Trzeci sezon „Euforii” jeszcze się nie rozpoczął, a wokół jego zwiastuna, uznanego przez niektórych widzów za „zbyt prowokacyjny”, już narastają kontrowersje. Pomiędzy ogromnymi oczekiwaniami, kultowym statusem i obrazami uważanymi za coraz bardziej „ekstremalne”, powrót serialu, zapowiedziany na 13 kwietnia 2026 roku na HBO Max, wiąże się z autentyczną debatą na temat granic szokowania na ekranie.

Kultowy serial pod dużą presją

Od czasu debiutu „Euforia” stała się kultowym serialem dla pokolenia Z, napędzanym przez Zendayę i obsadę postaci o silnym oddziaływaniu emocjonalnym. Każdy kolejny sezon stawał się wydarzeniem, a ten trzeci – zapowiadany jako ostatni – jest szczególnie analizowany po latach oczekiwania i kontrowersji wokół tego, co dzieje się za kulisami.

Akcja nowej serii odcinków rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z poprzednich lat, ukazując byłych licealistów, którzy mierzą się z dorosłym życiem pełnym trudnych wyborów, skomplikowanych relacji i nieustannego napięcia. Obiecany ton jest mroczniejszy, bardziej bezpośredni i intensywny, rozbudzając zarówno ciekawość, jak i niepokój fanów.

Zwiastun uznany za „zbyt prowokacyjny”

Od momentu premiery zwiastun trzeciego sezonu wywołał liczne reakcje, a wielu widzów uznało go za „zbyt prowokacyjny”. Obrazy, przesycone emocjami, konfliktami i sytuacjami „granicznymi”, sprawiają wrażenie ciągłej eskalacji przesady. W mediach społecznościowych kilku użytkowników potępiło „marketing oparty na szok za wszelką cenę”. Uważają oni, że serial zdaje się dążyć do przesunięcia granic wizualnych i narracyjnych, które już w poprzednich sezonach ugruntowały jego reputację.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez euphoria (@euphoria)

Wzrost intensywności od sezonu 1

W reakcjach widzów najbardziej uderza poczucie stopniowego przechodzenia w stronę czegoś „bardziej ekstremalnego” w tym nowym sezonie. Podczas gdy „Euforia” była początkowo chwalona za dopracowaną estetykę i sposób łączenia kruchości z surowością, wielu uważa teraz, że „równowaga załamuje się na rzecz logiki eskalacji”.

Wielu wiernych fanów przyznaje, że czują się rozdarci między ekscytacją związaną z powrotem do tego uniwersum a strachem przed tym, że serial zatraci się w nieustannej prowokacji. Dla nich ten zwiastun symbolizuje tę zmianę: bardziej szalone tempo, podwyższone napięcie i ciężka atmosfera, jakby każde ujęcie próbowało przebić poprzednie.

Publiczność podzielona między fascynacją a znużeniem

W obliczu tych obrazów społeczeństwo wydaje się być głęboko podzielone.

  • Z jednej strony spora część widowni jest zachwycona, widząc, jak Euphoria posuwa swój styl do granic możliwości, uważając ten radykalizm za cechę charakterystyczną tej serii.
  • Z drugiej strony niektórzy dają wyraz zmęczeniu, wierząc, że przez wyostrzenie wszystkiego serial ryzykuje utratę emocjonalnego i intymnego wymiaru, który na początku czynił go tak niezwykłym.

Krytycy obawiają się, że dążenie do „coraz silniejszego” ostatecznie osłabi przekaz i wiarygodność całości.

Ostatecznie zwiastun trzeciego sezonu „Euforii” potwierdza jedno: serial nie zamierza ustępować, ani w swoich ambicjach wizualnych, ani w zamiłowaniu do „ekstremalnych” sytuacji. Pomiędzy fascynacją, irytacją i ciekawością, jedno pozostaje pewne: 13 kwietnia 2026 roku wszyscy będą oglądać, choćby po to, by sprawdzić, czy ten ostatni sezon zasłuży na swoją skandaliczną reputację.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Aby wygrać grę „kamień, papier, nożyce”, ta naukowa wskazówka może Ci pomóc

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aby wygrać grę „kamień, papier, nożyce”, ta naukowa wskazówka może Ci pomóc

Czy czujesz, że szczęście się kończy, gdy tylko zaczyna się gra w kamień, papier, nożyce (shifuji)? Spokojnie: to...

Czy po tym niepokojącym zakończeniu „Sprzątaczka” doczeka się kontynuacji?

Thriller „The Housemaid”, będący adaptacją bestsellerowej powieści Freidy McFadden i wyreżyserowany przez Paula Feiga, zarobił już 92 miliony...

Dlaczego uwielbiamy oglądać seriale, których nienawidzimy?

Wzdychasz, przewracasz oczami, krytykujesz każdą linijkę dialogu… a mimo to naciskasz „następny odcinek”. Oglądanie serialu, który uważasz za...

Brigitte Bardot odeszła w wieku 91 lat: piękna i buntownicza do samego końca

Brigitte Bardot, ikoniczna francuska aktorka i zagorzała obrończyni praw zwierząt, zmarła 28 grudnia 2025 roku w wieku 91...

A co, gdybyśmy robili na drutach… w kinie? Nowy trend wellness, który łączy ludzi

Zapomnij o obrazie dziergania przykutego do kanapy w niedziele. Dziś włóczka i szydełka pojawiają się w nieoczekiwanych miejscach:...

Co ujawnia Twoja chęć wielokrotnego oglądania tego samego serialu

Czy zdarzyło Ci się kiedyś oglądać swój ulubiony serial po raz trzeci, a nawet dziesiąty? Ten powszechny odruch...

© 2025 The Body Optimist