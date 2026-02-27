Search here...

Po Pameli Anderson obsada nowego serialu „Słoneczny patrol” jest intrygująca

Kultura
Léa Michel
Extrait de la série « Baywatch : Alerte à Malibu »

Dwa tysiące aktorów, modelek i ratowników medycznych zjechało niedawno na plażę Marina del Rey w cudownym słońcu na otwarty casting do nowej wersji serialu „Słoneczny patrol” na kanale Fox. Ten ogromny casting, połączony z wydarzeniem promocyjnym, ma na celu wskrzeszenie legendy kalifornijskich plaż 25 lat po premierze kultowego oryginału.

14 000 zgłoszeń, 2 000 wybranych

Po 14 000 zgłoszeń, zaledwie 2000 szczęśliwców – w każdym wieku i o różnych sylwetkach – przeszło po wybiegu w strojach plażowych, pomimo temperatury 10°C (50°F), donosi Variety . Od matki i córki z Kolorado bez wcześniejszego doświadczenia, przez klauna w białym makijażu, po korepetytora przeżywającego kryzys wieku średniego – różnorodność królowała. Kanadyjski aktor i wrestler Stephen Amell (główny bohater rebootu) nawet wmieszał się w tłum, zdumiony: „To wszystko jest takie dziwne”.

Casting ekspresowy: 45 sekund

Kandydaci spędzili 45 sekund przed 20 reżyserami castingu: ratownikami, statystami, bywalcami barów, a nawet głównymi rolami, które dopiero mają zostać napisane. Margaret „BB” Dupré (77 lat, wieloletnia dublerka Pameli Anderson) i Athena Vas (grecka kulturystka) uosabiają tę eklektyczną misję znalezienia kolejnej czerwonej ikony. Zdjęcia rozpoczynają się w marcu.

Ogromny szum w mediach społecznościowych

Na X (dawniej Twitterze) i Instagramie zdjęcia z viralowego castingu cieszą się ogromną popularnością: „Kto będzie następnym Hasselhoffem?” , „Chcemy zobaczyć powtórki w zwolnionym tempie!” , „Niesamowity casting!”. Fani spekulują na temat następców Pameli Anderson, udostępniają zabawne zdjęcia (matka z nożyczkami na parkingu, klaun w wodzie) i na nowo rozpalają debatę na temat nostalgii kontra nowoczesność. Popularny jest hashtag #BaywatchReboot.

Ten reboot bazuje na nostalgii miliarda widzów na odcinek. Dzięki temu wczesnemu szumowi, Fox może przywrócić „Słoneczny patrol” do łask w 2026 roku.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Sezon 3 serialu „Środa”: Do serialu dołącza stały współpracownik Tima Burtona

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sezon 3 serialu „Środa”: Do serialu dołącza stały współpracownik Tima Burtona

Po opuszczeniu Hawkins i jego Demogorgonów, Winona Ryder zadomowiła się w Nevermore Academy. Oficjalne ogłoszenie Netflixa z 23...

„Hannah Montana” powraca po 20 latach: zaskakujące ogłoszenie Miley Cyrus

Dwadzieścia lat po debiucie na Disney Channel, serial „Hannah Montana” przygotowuje się do wielkiego powrotu. Sama Miley Cyrus...

Występ Bad Bunny'ego podczas Super Bowl miał nieoczekiwany efekt… dotarł nawet do kanałów Nowego Jorku

Występ portorykańskiego rapera i piosenkarza Bad Bunny'ego podczas przerwy w Super Bowl LX zgromadził ogromną publiczność, ale wywarł...

Po napadzie na Luwr korona Eugenii jest nie do poznania na nigdy wcześniej niepublikowanych zdjęciach.

Niepublikowane dotąd zdjęcia opublikowane przez Luwr pokazują stan korony cesarzowej Eugenii, która została znaleziona zdeformowana po tym, jak...

„Bridgertonowie”: W sezonach 5 i 6 wystąpią dwie kobiety.

Podczas gdy czwarty sezon serialu „Bridgerton” bije rekordy na Netfliksie romansem Benedicta i Sophie, najwierniejsi fani już zastanawiają...

Ta całkowicie kobieca grupa muzyczna padła ofiarą „seksistowskiej” krytyki po występie

Sześcioosobowa amerykańska grupa dziewcząt Katseye znalazła się w centrum nowej kontrowersji po tym, jak ich występ z utworem...

© 2025 The Body Optimist