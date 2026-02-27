Po Pameli Anderson obsada nowego serialu „Słoneczny patrol” jest intrygująca

Dwa tysiące aktorów, modelek i ratowników medycznych zjechało niedawno na plażę Marina del Rey w cudownym słońcu na otwarty casting do nowej wersji serialu „Słoneczny patrol” na kanale Fox. Ten ogromny casting, połączony z wydarzeniem promocyjnym, ma na celu wskrzeszenie legendy kalifornijskich plaż 25 lat po premierze kultowego oryginału.

14 000 zgłoszeń, 2 000 wybranych

Po 14 000 zgłoszeń, zaledwie 2000 szczęśliwców – w każdym wieku i o różnych sylwetkach – przeszło po wybiegu w strojach plażowych, pomimo temperatury 10°C (50°F), donosi Variety . Od matki i córki z Kolorado bez wcześniejszego doświadczenia, przez klauna w białym makijażu, po korepetytora przeżywającego kryzys wieku średniego – różnorodność królowała. Kanadyjski aktor i wrestler Stephen Amell (główny bohater rebootu) nawet wmieszał się w tłum, zdumiony: „To wszystko jest takie dziwne”.

Casting ekspresowy: 45 sekund

Kandydaci spędzili 45 sekund przed 20 reżyserami castingu: ratownikami, statystami, bywalcami barów, a nawet głównymi rolami, które dopiero mają zostać napisane. Margaret „BB” Dupré (77 lat, wieloletnia dublerka Pameli Anderson) i Athena Vas (grecka kulturystka) uosabiają tę eklektyczną misję znalezienia kolejnej czerwonej ikony. Zdjęcia rozpoczynają się w marcu.

Ogromny szum w mediach społecznościowych

Na X (dawniej Twitterze) i Instagramie zdjęcia z viralowego castingu cieszą się ogromną popularnością: „Kto będzie następnym Hasselhoffem?” , „Chcemy zobaczyć powtórki w zwolnionym tempie!” , „Niesamowity casting!”. Fani spekulują na temat następców Pameli Anderson, udostępniają zabawne zdjęcia (matka z nożyczkami na parkingu, klaun w wodzie) i na nowo rozpalają debatę na temat nostalgii kontra nowoczesność. Popularny jest hashtag #BaywatchReboot.

Ten reboot bazuje na nostalgii miliarda widzów na odcinek. Dzięki temu wczesnemu szumowi, Fox może przywrócić „Słoneczny patrol” do łask w 2026 roku.