Osiemdziesiąt procent Francuzów marzy o posiadaniu domu na wsi , według różnych badań dotyczących aspiracji mieszkaniowych. Ta liczba mówi sama za siebie.

Dekoracje w stylu rustykalnym to coś więcej niż tylko trend: odzwierciedlają styl życia zakorzeniony w naturze, cieple i autentycznym uroku budynków z minionych lat.

Połączenie zabytkowych mebli , naturalnych materiałów i stonowanych kolorów sprawia, że ten dekoracyjny świat zachwyca bogactwem stylistycznym.

Od rustykalnego po rustykalny szyk , każda wersja oferuje wyjątkową atmosferę, w której wygoda , towarzyskość i autentyczność harmonijnie współistnieją.

Różne style dekoracji domu wiejskiego

Świat dekoracji domów wiejskich obejmuje zaskakująco różnorodną gamę stylów. Każdy styl czerpie z odrębnych tradycji, a jednocześnie łączy go wspólny fundament: silna więź z naturą i ciepła atmosfera .

Od rustykalnego do wabi-sabi

Styl rustykalny przeżywa swój renesans, napędzany autentycznym pragnieniem prostoty i powrotu do podstaw. Daleki od „babcinego” banału, emanuje nowoczesnością.

Angielski styl wiejski przywołuje na myśl świeżość brytyjskiego krajobrazu, jego pełne kwiatów ogrody i przytulne, kryte strzechą chaty . Pozwala na nowo nawiązać kontakt z najgłębszymi emocjami.

Styl shabby chic wnosi miękkość i intymne narracje poprzez przedmioty, które opowiadają historię. Nie należy go mylić ze stylem prowansalskim, typowym dla południa Francji, który łączy kute meble z rustykalnym charakterem domieszką romantyzmu.

Wabi-sabi z kolei nawiązuje do japońskiej estetyki minimalistycznej, która podkreśla piękno niedoskonałości, poprzez patynowane meble i naturalne odcienie .

Życie na farmie, minimalizm i szykowna wieś

Styl farmlife reinterpretuje rustykalny wystrój za pomocą czystych linii i funkcjonalnych mebli . Nowoczesny minimalizm wyraża się w renowacji stodół, łącząc odsłonięte belki i suchy kamień ze współczesną prostotą.

Styl rustykalny pozostaje najbardziej dopracowany: łączy w sobie patynę czasu ze współczesną elegancją . Zrodzony we francuskich i angielskich domach wiejskich, zachowuje duszę starych materiałów, jednocześnie udoskonalając linie.

Wybór stylu zależy przede wszystkim od architektury miejsca i pragnień jego mieszkańców.

Materiały, kolory i meble: podstawy stylu rustykalnego

Styl rustykalny opiera się na surowych materiałach i kojącej palecie kolorów. Każdy element przyczynia się do stworzenia spójnej i otulającej atmosfery .

Szlachetne i autentyczne materiały

Lite drewno to kamień węgielny tego świata. Drewno mango, trwałe i ekologiczne , ukazuje piękne, naturalne usłojenie. Drewno z recyklingu nadaje mu niezrównaną wyjątkowość: nie ma dwóch takich samych mebli.

Ciemne, żyłkowane odcienie dodają wnętrzom ciepła i charakteru. Naturalny kamień zdobi ściany i podłogi, a ręcznie wykonana ceramika , kamionka, terakota i fajans nadają wnętrzom autentycznego charakteru.

Wiklina , rattan , cynk i patynowany metal dopełniają tę paletę naturalnych materiałów .

Jeśli chodzi o materiały, to sprany len , gruba bawełna i wełna pętelkowa łagodzą surowy wygląd materiałów.

, gruba bawełna i wełna pętelkowa łagodzą surowy wygląd materiałów. Lniany obrus, wełniany koc lub delikatne zasłony wystarczą, aby stworzyć spokojną atmosferę .

Konopie i włókna naturalne oddają naturę i podkreślają autentyczny charakter przestrzeni.

Kultowe kolory i meble

Paleta inspirowana jest bezpośrednio naturą: dominują odcienie złamanej bieli , kremu, piaskowego beżu , perłowej szarości, szarobrązowego, szałwiowej zieleni i szaroniebieskiego. Odcienie te wychwytują naturalne światło i tworzą ponadczasowy spokój .

Aby dodać charakteru, odważyliśmy się na użycie głębokich akcentów szałwiowej zieleni, burzowego błękitu lub czekolady.

Charakterystyczne meble obejmują duży stół z litego drewna w stylu rustykalnym, niedopasowane krzesła z trzciny, rustykalną ławkę, zabytkową komodę i kredens. Zabytkowy fotel i piec opalany drewnem dopełniają tę przytulną atmosferę.

Używane meble znalezione na pchlich targach nadają wnętrzu niezastąpioną duszę. Równowaga zawsze ma pierwszeństwo przed całkowicie rustykalnym wyglądem.

Przedmioty dekoracyjne i tekstylia do dekoracji Twojego domu na wsi

Elementy dekoracyjne wiejskiego domu opowiadają historię. Każdy wybrany przedmiot podkreśla autentyczną i ciepłą atmosferę wnętrza.

Przedmioty przesiąknięte historią

Wazony z kamionki lub ręcznie robionej ceramiki , stare lustra z misternie zdobionymi ramami, zabytkowe zegary znalezione na pchlich targach oraz wiklinowe lub rattanowe kosze naturalnie zdobią ściany i powierzchnie.

Suszone kwiaty w ramkach pod szkłem stanowią modną ozdobę ścienną . Świece w szklanych pojemnikach w stylu retro, metalowe tabliczki ścienne i rustykalne figurki dopełniają atmosferę.

Ustawienie ceramicznych wazonów o różnych rozmiarach na stoliku konsolowym natychmiast tworzy efekt dekoracyjny. Zawieszenie starego, zużytego lustra w kolorze złota wzmacnia naturalne światło i optycznie powiększa przestrzeń. Umieszczenie bukietu suszonych kwiatów w wiklinowym koszu doda autentycznego, sielskiego charakteru.

Tekstylia, które otulają i zapewniają komfort

Naturalne lniane zasłony, gobelinowe poduszki z motywami rustykalnymi i pikowane narzuty zamieniają każdy pokój w przytulną oazę. Ściereczki kuchenne z mieszanki lnu i bawełny , haftowane fartuszki i wełniane pledy dodają cennego wymiaru sensorycznego.

Naturalne materiały łagodzą surowy wygląd materiałów i w pełni przyczyniają się do stworzenia komfortowej atmosfery .

Podkreślenie cech architektonicznych i przestrzeni domu wiejskiego

Odkrycie duszy wiejskiego domu polega na podkreśleniu jego istniejących cech architektonicznych . Ten proces odkrywania leży u podstaw udanej renowacji.

Zachowaj duszę miejsca

Tradycyjny kominek, odsłonięte belki , kamienne ściany, oryginalne płytki cementowe i terakotowe zasługują na wyeksponowanie, a nie na ukrywanie.

Patynowany parkiet , zabytkowe schody, wewnętrzne okiennice i białe łuki dodają budynkowi niepowtarzalnego uroku . Przebudowane poddasze, pod wspaniałą drewnianą konstrukcją, oferuje pełne charakteru przestrzenie mieszkalne.

Szklane dachy tworzą poetycką granicę między wnętrzem i ogrodem.

W kuchni otwarte półki pozwalają w naturalny sposób wyeksponować ręcznie robione naczynia i słoiki z przyprawami.

Jadalnia została urządzona wokół dużego drewnianego stołu, otoczonego niepasującymi do siebie krzesłami pełnymi charakteru.

Ogród stanowi przedłużenie wnętrza dzięki terakotowym donicom z aromatycznymi ziołami i dekoracjom wykonanym z trwałych materiałów.

Żywa i ponadczasowa dekoracja w stylu rustykalnym

Inspiracja historią miejsca nadaje budynkowi charakteru. Drewniany taras, odporne na warunki atmosferyczne figurki z żywicy i ozdobne budki dla ptaków podkreślają rustykalny styl na zewnątrz.

W przeszłości i teraźniejszości, wystrój wiejskich domów pozostaje tak ciepły i ponadczasowy, jak zawsze. Każdy starannie dobrany detal przyczynia się do stworzenia oazy , w której życie jest naprawdę przyjemne.