Wygląd zewnętrzny domu opowiada historię jeszcze przed otwarciem drzwi. Fasada, wejście, ogród, taras: każdy element wpływa na ogólne wrażenie, jakie odniosą goście po przybyciu.

Dbanie o przestrzeń zewnętrzną podnosi wartość nieruchomości, wyraża Twój styl i tworzy otoczenie odzwierciedlające Twoją osobowość. Od starych kamiennych domów po najnowocześniejszą architekturę – możliwości są nieograniczone.

Materiały, rośliny, dodatki dekoracyjne: wszystko przyczynia się do stworzenia harmonijnej i przyjaznej przestrzeni. Oferujemy kompleksowy przegląd najlepszych pomysłów na ulepszenie elewacji, wejścia do domu i ogrodu, niezależnie od gustu i budżetu.

Ulepsz fasadę i wejście zgodnie ze stylem swojego domu

Dostosuj układ do charakteru mieszkania

Fasada i zewnętrzne wejście to pierwsze elementy, na które zwraca uwagę odwiedzający. Muszą one wiernie odzwierciedlać ogólny styl domu . Starszy dom nie będzie wymagał takich samych rozwiązań projektowych jak dom szeregowy czy współczesny budynek zaprojektowany przez architekta.

Każdy styl budownictwa mieszkaniowego narzuca własne zasady : kolory, materiały, faktury i dodatki muszą tworzyć spójną i harmonijną całość.

W tradycyjnym domu nacisk zostanie położony na ciepłe i autentyczne materiały. Minimalistyczna architektura będzie preferować czyste linie i stonowane kolory.

Z drugiej strony, dworek zyska na atrakcyjności, jeśli zostanie podkreślony wybrukowanym podjazdem i imponującymi ceramicznymi lub żeliwnymi donicami, które podkreślą naturalną elegancję domu.

Podświetlanie istniejących elementów architektonicznych

Podkreślenie tego, co już istnieje, jest często najskuteczniejszą strategią. W starym domu odsłonięta cegła, kamień lub drewniana okładzina powinny być wyeksponowane, a nie ukryte.

Żwirowe obrzeża, kilka starannie dobranych roślin i odrobinę stylu vintage – to wszystko, czego potrzeba, aby stworzyć urocze wejście do domu.

W przypadku domu szeregowego zabawa kolorem drzwi to prosty i niezwykle efektowny pomysł. Jasne kolory przyciągają wzrok i natychmiast dodają energii fasadzie.

Krzewy w donicach lub kolorowe kwiaty dopełniają całości. Z kolei dom zaprojektowany przez architekta będzie się wyróżniał wyrazistymi, geometrycznymi kształtami i projektem zewnętrznym, który w pełni odzwierciedla jego współczesne linie.

Wybór drzwi wejściowych w zależności od stylu zewnętrznego

Dostępne materiały i ich zalety

Drzwi wejściowe stanowią centralny element fasady. Ich wybór decyduje zarówno o estetyce, jak i bezpieczeństwie domu. Na rynku dominują trzy główne materiały, z których każdy ma swoje zalety.

Aluminium idealnie pasuje do stylu nowoczesnego i industrialnego. Oferuje doskonałą izolację termiczną , zwiększone bezpieczeństwo i optymalną trwałość. Stal natomiast idealnie sprawdza się we wnętrzach minimalistycznych i o prostych liniach: jest wytrzymała i bezpieczna, dostępna w wersji przeszklonej lub półprzeszklonej.

Wreszcie, drewno pozostaje kwintesencją szlachetnego materiału, ponadczasowego i odpornego na warunki atmosferyczne, idealnego do tradycyjnych domów i domków. Występuje w wielu gatunkach, kształtach i kolorach.

Wybierz drzwi szklane, aby uzyskać więcej światła

Drzwi przeszklone lub półprzeszklone oferują znaczącą zaletę: wpuszczają naturalne światło do wejścia, jednocześnie modernizując fasadę. Drzwi półprzeszklone Akimel dyskretnie doświetlają wnętrze i mogą być uzupełnione szklanym daszkiem.

Drzwi Arapao, w charakterystycznym stylu art déco, podkreślają naturalne światło i idealnie pasują do domów zaprojektowanych przez architektów. Te modele przekształcają jasne wejście w prawdziwy atut architektoniczny.

Stwórz zagospodarowany chodnik i wejście

Układanie podjazdu przy użyciu odpowiednich materiałów nawierzchniowych

Nawierzchnia podjazdu odgrywa kluczową rolę w identyfikacji wizualnej wejścia do domu. W zależności od stylu domu, można wybrać płyty, kolorowy żwir, materiały kompozytowe lub kostkę brukową.

W przypadku domu z kamienia, żwirowa ścieżka obramowana kolorowymi kwiatami i wyposażona w kute meble tworzy przyjazną, rustykalną atmosferę. W nowoczesnym domu preferowane będą materiały łatwe w pielęgnacji i zdecydowanie minimalistyczne elementy.

Poniższa tabela podsumowuje najważniejsze powiązania między rodzajami podłóg i stylami domów:

Styl domu Zalecana powłoka Powiązane akcesoria Kamienny dom kolorowy żwir Kute żelazo, kolorowe kwiaty Współczesny dom Kompozyt, płyty Czyste linie, minimalistyczne rośliny Dwór Chodnik wybrukowany, granit Doniczki żeliwne, ceramiczne Odnowiona stodoła Podjazd żwirowy Salon na świeżym powietrzu, rośliny Tradycyjny domek Kostka brukowa, płyty drewniane Latarnia, zabytkowa wycieraczka

Dodaj zieleń do wejścia, aby uzyskać rustykalny lub elegancki efekt

Rośliny wzdłuż ścieżki zamieniają zwykłe wejście w zieloną oazę. Pnącza, takie jak wisteria czy jaśmin, z gracją zdobią ściany i napełniają powietrze zapachem wiosny.

Rabaty z hortensjami i roślinami sezonowymi zapewniają kolor i objętość przez cały rok.

Japońskie kamienie i drewniane płyty wyznaczają ścieżkę w naturalny i poetycki sposób.

Dobrze rozmieszczone oświetlenie zewnętrzne sprawia, że przyjemność z korzystania z zielonego wejścia będzie trwała również wieczorem, tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę , którą z pewnością docenią Twoi goście.

Udekoruj swój ogród oryginalnymi dodatkami

Szeroka gama akcesoriów do personalizacji przestrzeni

Ogród to przestrzeń nieograniczonej ekspresji twórczej. Ceramiczne kwiaty, metalowe sylwetki zwierząt, betonowe posągi, rzeźby z brązu, fontanny, gigantyczne żelazne kwiaty, zegary słoneczne, ruchome wiatraki, latarnie, lustra ogrodowe, ozdobne kule czy metalowe panele: wybór akcesoriów dekoracyjnych jest ogromny .

Według badania przeprowadzonego w 2023 roku przez French Garden Institute, prawie 68% Francuzów uważa swój ogród za naturalne przedłużenie swojego wnętrza.

Materiały takie jak żelazo, brąz, drewno, ceramika, stal corten, stal nierdzewna czy pleksi z łatwością wkomponowują się w każdy rodzaj ogrodu. Naturalnie wzbogacają rabaty i rabaty kwiatowe, zapewniając różnorodność faktur i objętości.

Zabawa wysokościami, objętościami i materiałami

Aby nadać ogrodowi rytm, sprawdzoną techniką jest zróżnicowanie wysokości klombów oraz rysowanie na nich linii krzywych i płynnych.

Oko wędruje, odpoczywa i odkrywa każdy element dekoracyjny po kolei.

Ręcznie wykonane przedmioty, wytwarzane ręcznie we Francji lub Anglii przez pełnych pasji rzemieślników, wnoszą niezrównany powiew oryginalności.

Szklane maki, ceramiczne kwiaty i drewniane dzwonki wietrzne to niepowtarzalne dzieła sztuki , które opowiadają historię autentycznego rzemiosła.

Doniczki, kwietniki i pojemniki upiększające Twój taras i dziedziniec

Uprawa i dekorowanie za pomocą dobrze dobranych pojemników

Doniczki i skrzynki pozwalają na uprawę kwiatów, ziół i warzyw na zewnątrz, zapewniając jednocześnie efekt dekoracyjny.

Piękny, dobrze dobrany pojemnik sam w sobie może odmienić wygląd tarasu lub dziedzińca , nawet niewielkiego.

Donice ceramiczne lub żeliwne szczególnie dobrze sprawdzają się w okazałych domach, podkreślając ich majestat stonowaną formą i wyrafinowaniem.

W przeciwieństwie do kwietników, pojemniki sprawiają wrażenie mniej pracochłonnych, a jednocześnie oferują dopracowany efekt wizualny. Przemyślana kompozycja kwiatowa w pięknych donicach to wszystko, czego potrzeba, aby stworzyć żywą i spersonalizowaną aranżację.

Tworzenie przyjaznego tarasu lub dziedzińca

Połączenie donic i donic z miejscem do siedzenia na świeżym powietrzu tworzy sielską i przytulną przestrzeń. Mały stolik, żelazne krzesła i ławka idealna na drzemkę: to składniki jadalni, której nie będziesz chciał opuszczać w ciepłe letnie miesiące.

Dobrze dobrane meble ogrodowe harmonijnie uzupełniają rośliny, tworząc funkcjonalny i estetyczny taras.

Lustro ogrodowe i dzwonki wietrzne jako dekoracja sensoryczna

Lustro ogrodowe powiększające i upiększające przestrzeń

Lustro ogrodowe to dyskretny, a zarazem niezwykle efektowny dodatek. Optycznie powiększa małe przestrzenie i dodaje romantycznego, ponadczasowego charakteru otoczeniu.

Aby uzyskać optymalny efekt, należy umieścić go w otoczeniu roślin, które pozwolą mu wtopić się w tło, tworząc iluzję głębi i dodając zieleni. To szczególnie pożądany pomysł na dziedzińce w domach szeregowych, gdzie przestrzeń bywa ograniczona.

Dzwonki wietrzne zapewniające kojący wymiar dźwięków

Dzwonki wietrzne wprowadzają do ogrodu delikatny i kojący wymiar dźwiękowy. Zbudowane z wiszących rurek, prętów i dzwonków wykonanych z drewna lub metalu, wydają delikatną melodię, gdy wieje wiatr.

Montuje się je pod gankiem, przed drzwiami wejściowymi, na gałęziach drzew, na balkonie lub tarasie. Spełniają one zarówno funkcję dekoracyjną, jak i sensoryczną , przekształcając ogród w przestrzeń absolutnego spokoju.

Sezonowe dekoracje zewnętrzne i oświetlenie ogrodowe

Dostosowywanie wystroju zewnętrznego do zmieniających się pór roku

Żywy ogród odnawia się wraz z rytmem pór roku. Jesienią dynie, szyszki, rośliny o ciepłych barwach i gałęzie drzew iglastych tworzą ciepłą, jesienną scenerię.

Zimą, aby utrzymać radosną atmosferę, królują świąteczne światełka i girlandy świetlne z timerem. Metalowe lub ceramiczne elementy , takie jak sztuczne kwiaty, zachowują kolor i objętość przez wszystkie pory roku.

Podkreśl ogród odpowiednim oświetleniem

Oświetlenie zewnętrzne upiększa ogród jeszcze długo po zachodzie słońca. Lampy umieszczone przy wejściu od razu tworzą przyjazną atmosferę dla gości.

Sznur lampek na programowalnej wtyczce rozświetla tylną część ogrodu w zimowe wieczory migoczącymi, poetyckimi światłami. Starannie rozmieszczone dekoracje subtelnie kształtują odbiór przestrzeni i zachęcają odwiedzających do doświadczenia jej w nowy sposób.

Stwórz ogród zen lub kreatywną przestrzeń rekreacyjną

Stwórz kącik zen, w którym możesz odpocząć.

Japoński ogród zen, nazywany również japońskim ogrodem skalnym, to przestrzeń zaprojektowana w celu ukojenia umysłu i wyeliminowania stresu dnia codziennego.

Opiera się na prostych zasadach: kamienie symbolizujące ziemię i góry, żwir zgrabiony we wzory przywodzące na myśl wodę oraz starannie ułożone skały i kamyki. Niewiele roślin lub ich brak : to klucz do prostej, spokojnej i niewymagającej konserwacji przestrzeni.

Nawet niewielki zakątek ogrodu może pomieścić tego uspokajającego ducha.

Ogród jako plac zabaw dla twórczych zainteresowań

Ogród to również wspaniałe miejsce do twórczej ekspresji. Tworzenie wianków z roślin, kul kwiatowych i formowanych strzyży zapewnia godziny satysfakcjonującej aktywności.

Topiary, czyli sztuka przycinania roślin wieloletnich za pomocą szablonów, pozwala nadać im oryginalne kształty, przekształcając krzewy i rośliny w prawdziwe rzeźby roślinne.

Te same szablony stanowią wsparcie dla sztuki florystycznej i kompozycji roślinnych, zwiększając możliwości osobistej ekspresji.

Fasada i elewacja: odważ się na odważne style i mieszane materiały

Mieszanie materiałów dla uzyskania wyjątkowej fasady

Łączenie różnych materiałów pozwala na stworzenie naprawdę oryginalnych elewacji. Kamień i drewno, aluminium i szkło, stal corten i rośliny: nieoczekiwane zestawienia tworzą uderzające efekty .

Kolory, faktury i kształty odgrywają decydującą rolę w końcowym efekcie wizualnym. Aluminium i stal doskonale pasują do odważnej estetyki industrialnej, podczas gdy drewno pozostaje naturalnym wyborem dla tradycyjnych domów. Renowacja elewacji często wiąże się z tym połączeniem kontrastujących materiałów.

Zainspiruj się współczesnymi i architektonicznymi stylami

Domy zaprojektowane przez architektów inspirują śmiałością i spójnością. Wyraziste geometryczne linie, precyzyjnie zaaranżowane rośliny, nieoczekiwane połączenia stylów: każdy detal jest starannie przemyślany.

Drzwi Germain z wbudowanym uchwytem i zdobieniami ze stali nierdzewnej doskonale wpisują się w ten ultranowoczesny trend, szczególnie w połączeniu z kamienną elewacją.

Drzwi Delta, dzięki swoim czystym geometrycznym kształtom i stonowanemu wzornictwu, tworzą nowoczesny i uspokajający efekt, dzięki któremu wejście staje się centralnym punktem odważnej i wyrazistej fasady.