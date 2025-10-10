Fashion Week : cette veste portée par Virginie Efira flattera toutes les silhouettes

La Fashion Week, qui se tient en ce moment à Paris, donne le ton des prochaines tendances. C’est l’événement à ne pas rater pour faire le plein d’inspiration et apprendre les nouveaux codes de la mode. L’actrice Virginie Efira nous donne le grand enseignement de la saison. Aperçue au défilé Saint Laurent, cette figure du cinéma français nous prescrit une veste plus prometteuse que le sempiternel trench.

Un look très remarqué en marge du catwalk

La capitale française sert de décor à la Fashion Week et voit défiler des tenues de tous les genres. Pendant cette semaine de la mode, suivie religieusement par les fashion-addicts, il convient de sortir son calepin. Ces allures adroitement mises en scène par les grandes maisons et décortiquées par les médias “haute couture”, influenceront nos looks futurs.

Si les ensembles croisés sur le podium captent l’attention, les looks des stars croisés dans le carré d’or, sont aussi soumis aux flashs des photographes et dictent nos dressings. Lors du défilé Saint Laurent, qui a ouvert les festivités le 29 septembre 2025, les célébrités ont réussi à voler la vedette aux mannequins avec des tenues difficiles à ignorer. Carla Bruni s’est présentée dans une somptueuse robe jaune en voilage tandis que Hailey Bieber a opté pour un mélange chic mais choc à base de short nuisette et de sweat vintage.

Cependant, une autre silhouette plus dans le thème de la griffe, a accroché tous les regards sur son passage. Et c’est la solaire Virginie Efira qui se cache derrière. Alors que la plupart des invités optent pour des compositions très conceptuelles que seuls les yeux avisés parviennent à apprécier, l’actrice de 46 ans a opté pour un vêtement phare de la maison Saint Laurent. Elle s’est appropriée une veste saharienne en velours émeraude et a fait le choix de la porter avec rien d’autre, si ce n’est son charisme légendaire. Si le public l’a connu dans l’étoffe de la dévote, de la belle mère, de l’épouse bipolaire et de la romantique déjantée, ce costume de ville est certainement celui qui lui va le mieux.

La veste saharienne, nouvelle obsession de l’automne

Virginie Efira, actrice douée d’une prestance naturelle, a frappé fort avec cette tenue audacieuse. Si autrefois, la veste saharienne s’affichait dans des tons kakis aux côtés de slim en similicuir, de débardeur modeste et de chemisier blanc, l’actrice en délivre une autre interprétation. Elle y a ajouté un collant et une paire de bottes hautes pour en faire la pièce maîtresse de son look.

Cette veste saharienne de classe supérieure n’a rien à voir avec les modèles des années 2010, qui s’inspiraient de l’esthétique militaire. Plus travaillée et glamour, elle devient ici le centre de l’attention, le point de départ d’un look féminin soigné. Dans cette version améliorée, elle se suffit à elle seule pour ennoblir la silhouette. Et bonne nouvelle, cette veste que Virginie Efira ressuscite avec goût, provoque ce petit effet “wahou” sur toutes les morphologies.

Les pièces qui font la paire avec cette veste de caractère

Virginie Efira dépoussière cette veste, qui a servi de nombreux corps à l’ère des colliers hiboux et des jeans skinny. Elle révèle le potentiel encore inexploré de cette veste, parfait compromis entre le gros manteau et le trench léger. Son look à la fois effronté et sobre n’est pas à la portée de tout le monde. En revanche, la veste saharienne, elle, se prête à tous les corps, des plus minces aux plus charnus.

Pour l’adopter à votre tour et exploiter ses atouts, il ne faut pas choisir n’importe laquelle en boutique. À l’époque moderne, la veste saharienne se préfère dans des teintes sombres et dans des coupes angulaires et affirmées. Elle se porte fermée, avec une ceinture épaisse, voire ornementale, dotée d’une boucle en bijoux.

Même si cette veste est facile à arranger, Virginie Efira la combine avec des pièces tout droit sortis des sixties. De quoi lui apporter encore plus de cachet. Des bottes hautes à plateforme, des bijoux fins et c’est tout. La veste saharienne, déjà une œuvre d’art, fait le reste du travail. Et si vous n’êtes pas encore prête à vous délester du pantalon, vous pouvez “tricher” avec un cycliste en dessous ou une jupe-short. Pourquoi ne pas ajouter un foulard ou un napperon dans vos cheveux pour un beau mélange visuel ?

Cette veste saharienne, qui est l’amie des rondeurs et des hanches voluptueuses, s’inscrit dans le sillage d’une mode nostalgique. Fidèle à elle-même, Virginie Efira en fait un nouveau crédo mode sans le vouloir.