Okulary w stylu „babcinym” stają się modnym fasonem na jesień 2026 roku.

Trendy w modzie
Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Design by Pexels

Długo odrzucane przez media modowe i zbiorową wyobraźnię jako „babcine okulary”, te subtelne oprawki powracają do łask. Dziś zachwycają wyrafinowanym wyglądem i klimatem retro, bez narzucania sztywnych reguł. W końcu najlepsza para okularów to taka, w której czujesz się komfortowo.

Małe ramki wracają do łask

Nie sposób zignorować tego trendu powrotu do szkoły w 2026 roku: okulary z cienkimi oprawkami i małymi soczewkami są wszechobecne. Spopularyzowane w mediach społecznościowych pod hasłem „biurowej syreny”, czerpią inspirację z ubioru biurowego z końca lat 90. i początku XXI wieku.

Ich znak rozpoznawczy? Dyskretna sylwetka, często prostokątna, czasem lekko podwinięta na końcach, która nadaje stylizacji wyrazistości. To coś więcej niż tylko viralowe zjawisko – stały się stałym elementem nowych kolekcji.

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Szczegóły, które robią różnicę

Aby uchwycić tę estetykę, pewne cechy regularnie się powtarzają. Oprawki preferują smukłe linie, wykonane z metalu lub lekkiego octanu, co znacznie odbiega od bardzo grubych modeli. Soczewki pozostają stosunkowo kompaktowe, co kontrastuje z formatami XXL, które charakteryzowały poprzednie sezony.

Jeśli chodzi o kolorystykę, czerń i szylkret pozostają bezpiecznymi wyborami, a złote lub srebrne wykończenia oferują równie elegancki wygląd. Nie chodzi o całkowitą zmianę stylu, ale o dodanie odrobiny charakteru za pomocą dyskretnego dodatku. Nowa para okularów korekcyjnych lub przeciwsłonecznych to czasami wszystko, czego potrzeba, aby stworzyć inne wrażenie, pozostając jednocześnie wiernym swojemu stylowi.

Trend... ale nigdy obowiązek

Choć te oprawki przeżywają swój renesans, nie oznacza to, że pasują każdemu, ani że inne style znikają. Określenia takie jak „babcine okulary” to w rzeczywistości określenia spopularyzowane przez media, a nie odzwierciedlające rzeczywistości.

Ostatecznie moda to przede wszystkim plac zabaw. Niezależnie od tego, czy preferujesz małe, minimalistyczne oprawki, oversize'owe kształty, kolorowe modele, a nawet okulary vintage, nie ma ograniczeń wiekowych ani reguł dotyczących noszenia okularów odzwierciedlających Twoją osobowość. Trendy mogą inspirować, ale nigdy nie powinny dyktować Twoich wyborów.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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