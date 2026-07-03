Tego lata 2026 te modele kostiumów kąpielowych będą królować na plażach

Trendy w modzie
Léa Michel
@nanniirene_ / TikTok

Tego lata kostium kąpielowy robi furorę nie tylko na piasku. Zaprojektowany jako prawdziwy symbol mody, równie łatwo nosić go na plaży, jak i w mieście, wpuszczony pod lekką bluzkę lub zestawiony z luźną spódnicą. Żywe kolory i inspiracje retro: oto trendy, które będą królować latem 2026 roku.

Masłożółty odcień, który rozjaśnia lato

Jeśli jest jeden kolor, który warto pielęgnować w tym sezonie, to jest to maślana żółć. Miękki, świetlisty i łatwy w stylizacji, ten delikatny pastelowy odcień natychmiast doda Twojej letniej stylizacji odrobinę świeżości. Urzeka subtelną elegancją i naturalnie podkreśla każdy odcień skóry.

Ten odcień trafia na jednoczęściowe kostiumy kąpielowe, bikini na ramiączkach, a nawet modele zdobione koronkowymi detalami. Aby uzyskać swobodny, a zarazem wyrafinowany look, wystarczy zestawić go z luźną białą koszulą, lnianymi spodniami lub eleganckim, szydełkowanym sarongiem. Rezultat: letnia sylwetka, która jest równie szykowna, co wygodna, idealna na plażę i taras.

@nanniirene_ wystarczy Ci żółte bikini w kolorze masła 💛 @malayaswimwear ♬ oryginalny dźwięk - ⠀

Jednoczęściowy kostium kąpielowy przechodzi rewolucję

Daleko od klasycznego wizerunku, jednoczęściowy kostium kąpielowy zyskuje nową odsłonę dzięki nowoczesnym, pełnym charakteru liniom. Asymetryczne fasony, wersje bandeau i graficzne wycięcia tworzą nowoczesny look, który pasuje do każdego gustu. Dodatki robią różnicę: odkryte plecy, eleganckie drapowania, metalowe kółka i misterne dekolty nadają tym kreacjom prawdziwie haute couture. Ponadczasowa czerń, soczysta czekolada, głęboka czerwień czy pastelowe odcienie – każdy znajdzie idealny styl.

A co najlepsze? Jednoczęściowy kostium kąpielowy z łatwością przekształca się w body. W połączeniu z luźnymi spodniami, długą spódnicą lub rozpiętą koszulą, stworzysz idealny strój, który przedłuży Twój dzień bez konieczności chodzenia do przymierzalni.

Wzory retro wracają do łask

Wpływy vintage wciąż urzekają tego lata. Delikatne kwiaty, groszki, drobne paski i wzory inspirowane latami 60. i 70. dodają uroku zarówno bikini, jak i jednoczęściowym kostiumom kąpielowym. Do łask wracają również figi z wysokim stanem, balkonetki i topy na fiszbinach, łącząc styl retro z wygodą. Teksturowane tkaniny, szydełkowe wykończenia i koronkowe wykończenia podkreślają nostalgiczny charakter, zachowując jednocześnie zdecydowanie nowoczesny charakter.

Aby dopełnić swój wygląd, wybierz kilka dobrze dobranych dodatków: wiklinowy kosz, duże okulary przeciwsłoneczne, szalik we włosach lub minimalistyczne sandały wystarczą, aby stworzyć stylową, letnią stylizację.

Poza trendami, lato 2026 to przede wszystkim moda, która stawia na wygodę, pewność siebie i swobodę ekspresji. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na szykowny jednoczęściowy kostium kąpielowy, maślano-żółte bikini, czy model inspirowany stylem retro, jedno jest pewne: strój kąpielowy będzie Twoim stylowym towarzyszem przez cały sezon.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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