Spódnica tego typu ma szansę stać się must-have'em jesieni 2026 roku.

Długo pomijana na rzecz jeansów lub spodni, długa dzianinowa spódnica powraca na jesień/zimę 2026. Wygodna, elegancka i łatwa w noszeniu, ma szansę stać się kluczowym elementem garderoby na jesień/zimę 2026/2027. Jednak trend to tylko sugestia, a nie reguła. Najważniejsze to nosić to, w czym czujesz się dobrze.

Długa spódnica dzianinowa zmienia swój status

Czasami traktowano ją jako element garderoby drugorzędny, wyciągany z szafy w dni, gdy nie wiedziałaś, co na siebie włożyć. Jednak w tym sezonie długa spódnica dzianinowa lub szydełkowa nabiera zupełnie nowego wymiaru. Dołącza do głównych jesiennych trendów, obok długich płaszczy.

Jego główna zaleta? Oferuje doskonałą równowagę między komfortem a stylem. Dzianina zapewnia przytulne, otulające uczucie, nie dając uczucia ukrycia pod wieloma warstwami. W przeciwieństwie do bardzo lekkich letnich spódnic, ma bardziej strukturalny krój, dzięki czemu możesz stworzyć kompletną stylizację w kilka sekund.

Materiał, który robi całą różnicę

Aby z przyjemnością podążać za tym trendem, wybór materiału jest kluczowy. Cienka, prążkowana dzianina naturalnie dopasowuje się do sylwetki, zachowując jednocześnie piękny krój. Porusza się wraz z Tobą i podkreśla sylwetkę, nie próbując jej zniekształcać.

Mieszanki zawierające wełnę merynosów i wiskozę są szczególnie cenione za miękkość, ciepło i zdolność do zachowania pięknego drapowania przez długi czas. Jeśli chodzi o kolory, głębokie odcienie, takie jak burgund, karmel, ecru czy atramentowy błękit, z łatwością tworzą elegancki look, zwłaszcza w połączeniu z monochromatycznymi stylizacjami.

Trzy pomysły na wykorzystanie go w życiu codziennym

Elegancka i prosta wersja doskonale komponuje się z cienkim golfem lekko wpuszczonym z przodu, kozakami do kolan i prostym płaszczem. Idealne połączenie na dzień w biurze lub wieczorne wyjście na miasto. Szukasz bardziej modnego looku? Połączenie swetra i spódnicy z tego samego materiału stworzy harmonijną i wygodną sylwetkę. A może dla kontrastu dodasz bardziej strukturalną marynarkę? Aby uzyskać bardziej swobodny look, spróbuj luźnej koszuli założonej na spódnicę i pary mokasynów. Połączenie miękkiego materiału i bardziej strukturalnego elementu z łatwością doda stylizacji charakteru.

Trend, nie obowiązek

To, że widzisz dany element garderoby wszędzie, nie oznacza, że koniecznie musi znaleźć się w Twojej szafie. Moda to przede wszystkim sposób na wyrażenie swojej osobowości i dobre samopoczucie w ubraniach. Powrót do szkoły nie musi oznaczać spódnic, czy to do pracy, na uczelnię, czy po prostu na co dzień. Spodnie, dżinsy lub inne elementy garderoby, które lubisz nosić, są całkowicie akceptowalne. Nie ma czegoś takiego jak obowiązkowy strój tylko dlatego, że jesteś kobietą.

Jeśli lubisz długą, dzianinową spódnicę, zdecyduj się na nią: ma wiele zalet, takich jak wygoda, ciepło i uniwersalność. Jeśli to nie Twój styl, zrezygnuj bez poczucia winy. Najlepszy strój to zawsze ten, w którym czujesz się najbardziej sobą.

Wygodna, uniwersalna i przyjemna w noszeniu, długa dzianinowa spódnica to atrakcyjna propozycja dla osób poszukujących ubrań, które są zarówno praktyczne, jak i stylowe. Oprócz modnego wyglądu, długa dzianinowa spódnica oferuje jeszcze jedną zaletę: jej fason z łatwością sprawdzi się w każdej porze roku. Pozornie stonowany element garderoby, a jednocześnie potrafi dodać jej charakteru.