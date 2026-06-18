Znany wzór na odzież plażową przeżywa w tym roku swój wielki powrót.

Każdy sezon letni przynosi ze sobą własny zestaw trendów, ale niektóre z nich przetrwają dekady, nie tracąc przy tym swojego uroku. Latem 2026 roku kultowy wzór robi furorę na plażach i w mieście: wzór w groszki. Elegancki i łatwy w noszeniu, ma szansę stać się jednym z must-have tego sezonu.

Groszek, wieczny letni ulubieniec

Choć może się wydawać, że to wielki powrót, groszki nigdy tak naprawdę nie zniknęły ze sceny mody. Ten kultowy wzór od dawna kojarzony jest z wyrafinowanym i wyrazistym stylem. Od sylwetek z lat 50. po efektowne stroje kultowych postaci w kolejnych dekadach, zawsze z łatwością przekraczał granice epok. Jego sekret? Wyjątkowa zdolność do odradzania się przy jednoczesnym zachowaniu swojej pierwotnej tożsamości. Rezultat: wciąż fascynuje kolejne pokolenia.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Tiffany (@la.grossedame)

Odnowiona i ultramoderna wersja

W tym roku groszki wychodzą poza prosty, retro-nawiązujący styl. Projektanci stawiają na bardziej współczesne interpretacje, z czystymi liniami i nowoczesnymi połączeniami. Rezultatem jest bardziej graficzny, wyrafinowany i idealnie wpisujący się w trendy wzór. Jeśli chodzi o kolory, duet czerni i bieli pozostaje bezpiecznym wyborem, ale teraz dzieli on uwagę z jasnymi, letnimi odcieniami. Żywa czerwień, delikatny błękit czy pudrowy róż: każdy znajdzie wersję, która pasuje do jego stylu i pragnień.

Jak nosić groszki, nie popełniając modowej gafy?

Jedną z największych zalet tego wzoru jest jego wszechstronność. Na plaży zdobi on lekkie sukienki, zwiewne sarongi i stroje plażowe. Jego świeży i żywy charakter natychmiast doda letniej stylizacji odrobiny charakteru.

Poza nadmorskim klimatem, groszki pojawiają się również na zwiewnych spódnicach, bluzkach i sukienkach sezonowych. Dla tych, którzy preferują bardziej subtelne podejście, wystarczy kilka detali: apaszka, torebka lub biżuteria ozdobiona groszkami pozwoli subtelnie wpleść ten trend. Najprostszym trikiem jest połączenie ich z elementami w jednolitym kolorze, aby stworzyć harmonijną całość.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez DUA LIPA (@dualipa)

Łącząc w sobie fantazję, elegancję i nowoczesność, wzór w groszki ma szansę stać się jednym z kluczowych trendów mody lata 2026. Uniwersalny, twarzowy i ponadczasowy, po raz kolejny dowodzi, że klasyka zawsze potrafi zaskoczyć. Niezależnie od tego, czy preferujesz odważne stylizacje, czy subtelne akcenty, groszki mają wszystko, czego potrzebujesz, aby stylowo dopełnić swoje słoneczne dni.