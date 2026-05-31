„Brazylijska piękność”: ta aktorka robi furorę w rzeźbiarskiej sukni

Zaproszona na pokaz mody Mondepars, brazylijska aktorka Bruna Marquezine z pewnością zrobiła wrażenie. W São Paulo postawiła na czarną sukienkę o efektownej fakturze, okrzykniętą jedną z najgorętszych stylizacji wieczoru. To był look pełen subtelnej elegancji i faktury.

Czarna sukienka o architektonicznym wyglądzie

Na tę okazję Bruna Marquezine wybrała długą, czarną suknię bez ramiączek z gorsetem w stylu gorsetu, który podkreślał elegancką, dopasowaną sylwetkę. Najbardziej uderzającym detalem była linia talii: geometryczne, spiczaste wykończenie bioder, rodzaj odświeżonej baskinki, nawiązującej do współczesnych fiszbin. Długa, zwężana spódnica podkreślała tę smukłą linię, tworząc zdecydowanie minimalistyczną estetykę. W komentarzach wielu internautów wyraziło swój podziw, opisując Brunę Marquezine jako „brazylijską piękność” i „promienną kobietę”.

Minimalistyczne akcesoria

Wierna swojemu stonowanemu stylowi, Bruna Marquezine uzupełniła swoją stylizację wąskimi, czarnymi okularami przeciwsłonecznymi, dodając całości graficznego akcentu. Jej fryzura – krótkie, falowane, ciemnobrązowe włosy typu bob – podkreśla nowoczesny charakter stroju, a ciemny manicure dopełnia całości. Całkowicie czarny zestaw podkreśla krój i konstrukcję ubrania.

Tym wyborem Bruna Marquezine potwierdza swoją swobodę w świecie mody, mając na koncie liczne występy na ważnych wydarzeniach. Pomiędzy czystymi liniami, monochromatyczną paletą barw i pieczołowicie wykonanymi detalami, stworzyła jedną z wyróżniających się stylizacji pokazu Mondepars: demonstrację stylu łączącego nowoczesność i elegancję.