„Brazylijska piękność”: ta aktorka robi furorę w rzeźbiarskiej sukni

Léa Michel
@brunamarquezine / Instagram

Zaproszona na pokaz mody Mondepars, brazylijska aktorka Bruna Marquezine z pewnością zrobiła wrażenie. W São Paulo postawiła na czarną sukienkę o efektownej fakturze, okrzykniętą jedną z najgorętszych stylizacji wieczoru. To był look pełen subtelnej elegancji i faktury.

Czarna sukienka o architektonicznym wyglądzie

Na tę okazję Bruna Marquezine wybrała długą, czarną suknię bez ramiączek z gorsetem w stylu gorsetu, który podkreślał elegancką, dopasowaną sylwetkę. Najbardziej uderzającym detalem była linia talii: geometryczne, spiczaste wykończenie bioder, rodzaj odświeżonej baskinki, nawiązującej do współczesnych fiszbin. Długa, zwężana spódnica podkreślała tę smukłą linię, tworząc zdecydowanie minimalistyczną estetykę. W komentarzach wielu internautów wyraziło swój podziw, opisując Brunę Marquezine jako „brazylijską piękność” i „promienną kobietę”.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez marqueziner (@amorbrusz)

Minimalistyczne akcesoria

Wierna swojemu stonowanemu stylowi, Bruna Marquezine uzupełniła swoją stylizację wąskimi, czarnymi okularami przeciwsłonecznymi, dodając całości graficznego akcentu. Jej fryzura – krótkie, falowane, ciemnobrązowe włosy typu bob – podkreśla nowoczesny charakter stroju, a ciemny manicure dopełnia całości. Całkowicie czarny zestaw podkreśla krój i konstrukcję ubrania.

Tym wyborem Bruna Marquezine potwierdza swoją swobodę w świecie mody, mając na koncie liczne występy na ważnych wydarzeniach. Pomiędzy czystymi liniami, monochromatyczną paletą barw i pieczołowicie wykonanymi detalami, stworzyła jedną z wyróżniających się stylizacji pokazu Mondepars: demonstrację stylu łączącego nowoczesność i elegancję.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
W wieku 45 lat Jessica Alba promienieje w koronkowym looku o strukturalnej strukturze
Article suivant
Modelka Irina Shayk w monochromatycznym looku prezentuje wyrzeźbioną sylwetkę.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Siostrzenice bliźniaczki księżnej Diany pokazują swoją bliską więź w mediach społecznościowych

Nierozłączne od dzieciństwa bliźniaczki Lady Amelia i Lady Eliza Spencer nigdy nie przegapią okazji, by to okazać. Na...

Modelka Irina Shayk w monochromatycznym looku prezentuje wyrzeźbioną sylwetkę.

Rosyjska modelka Irina Shayk po raz kolejny podbiła Instagram. W efektownej, monochromatycznej stylizacji postawiła na czarny, ażurowy kombinezon,...

W wieku 45 lat Jessica Alba promienieje w koronkowym looku o strukturalnej strukturze

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba udostępniła na Instagramie czarną stylizację z koronką i kontrastującymi detalami. Jej fani...

Jennifer Lopez, singielka w wieku 56 lat, twierdzi, że nigdy nie była szczęśliwsza.

Amerykańska aktorka, piosenkarka, producentka i bizneswoman Jennifer Lopez opowiedziała o swoim życiu singielki podczas występu w programie „...

„Naturalny urok”: Selena Gomez zachwyca letnim lookiem

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, producentka i przedsiębiorczyni Selena Gomez potwierdza swoje nienaganne wyczucie stylu nową serią zdjęć...

Aktorka Bella Thorne zachwyca połączeniem koronek i wzorów w panterkę

Amerykańska aktorka Bella Thorne po raz kolejny pokazała swoje wyczucie stylu. Na swoim Instagramie udostępniła serię zdjęć, na...