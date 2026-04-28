Aktorka Eva Longoria, która mieszka w Hiszpanii, zdradza, za czym najbardziej tęskni w Stanach Zjednoczonych.

Amerykańska aktorka, reżyserka, producentka i modelka Eva Longoria bez wahania przewróciła rozdział swojego amerykańskiego życia. Jednak nawet najbardziej spełnieni emigranci miewają chwile nostalgii. Promując swój serial CNN „Searching for France”, Eva Longoria opowiedziała magazynowi People o tym, czego nie może jej zaoferować nowe życie w Hiszpanii.

Życie w Hiszpanii, które wybrałam i cenię.

Po osiedleniu się w Hiszpanii w 2024 roku z mężem José Bastónem i siedmioletnim synem Santiago, Eva Longoria prowadzi styl życia radykalnie odmienny od tego, który prowadziła w Los Angeles. Jak wyjaśnia, wszędzie chodzi pieszo, nie ma korków, a posiłki nie spieszą się. Ten codzienny luksus jest dla niej czymś, co łatwo skontrastować z amerykańską kulturą „roboczych lunchów”, którą określa jako „aberracyjną: wiecznie pospieszną, nigdy w pełni zrelaksowaną”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Evę Longorię Baston (@evalongoria)

Za czym tęskni: za rodziną w Teksasie

Wśród rzeczy, za którymi tęskni, Eva Longoria przyznaje po prostu: „Tęsknię za rodziną w Teksasie” . Jej syn Santiago jest jednak zachwycony, że znów widzi swoich hiszpańskich kuzynów, a aktorka podkreśla, że rodzina pozostaje centralnym punktem jej stylu życia: „Chcemy być otoczeni rodziną”. Aby zrekompensować odległość, rodzina regularnie podróżuje do Meksyku, gdzie mieszka również część ich krewnych.

Jej syn Santiago czuje się w Hiszpanii jak u siebie, zwłaszcza dzięki obecności kuzynów. Eva Longoria nie ukrywa, że jej wyjazd ze Stanów Zjednoczonych w 2024 roku miał również podłoże polityczne: jednoznacznie powiązała swoją decyzję o opuszczeniu kraju z reelekcją Donalda Trumpa. Dopóki jest u władzy, powrót nie wchodzi w grę.

Czego jeszcze brakuje: prawdziwego meksykańskiego jedzenia.

Inną godną uwagi, a być może najbardziej zaskakującą, nieobecnością jest brak gastronomiczny. „I dobrego meksykańskiego jedzenia też. W Europie po prostu nie da się znaleźć prawdziwego, dobrego meksykańskiego jedzenia” – ubolewa. Pyszny paradoks dla kogoś, kto zgłębia kuchnie świata w swoich programach podróżniczych i kto poświęcił już cały sezon meksykańskiej gastronomii.

Francja jako nowe pole eksploracji

Podzieliła się tymi spostrzeżeniami podczas promocji swojego nowego serialu „Eva Longoria: W poszukiwaniu Francji”, którego premiera odbyła się w CNN 12 kwietnia 2026 roku. Osiem odcinków zabiera ją w podróż po Francji, od Bretanii po Alzację, przez Prowansję, odkrywając jej kulinarne skarby. Być może w ten sposób częściowo rekompensuje sobie tęsknotę za dobrym jedzeniem – choć, jak sama przyznaje, kuchnia meksykańska pozostaje niezastąpiona.

Krótko mówiąc, Eva Longoria zbudowała sobie szczęśliwe życie po drugiej stronie Atlantyku. Wydaje się, że tęskni tylko za rodziną w Teksasie i tacos z ojczyzny. Niewielka cena za kogoś, kto zostawił wszystko za sobą – i nie wydaje się, by żałował swojego wyboru ani przez chwilę.