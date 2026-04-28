Aktorka Eva Longoria, która mieszka w Hiszpanii, zdradza, za czym najbardziej tęskni w Stanach Zjednoczonych.

@evalongoria / Instagram

Amerykańska aktorka, reżyserka, producentka i modelka Eva Longoria bez wahania przewróciła rozdział swojego amerykańskiego życia. Jednak nawet najbardziej spełnieni emigranci miewają chwile nostalgii. Promując swój serial CNN „Searching for France”, Eva Longoria opowiedziała magazynowi People o tym, czego nie może jej zaoferować nowe życie w Hiszpanii.

Życie w Hiszpanii, które wybrałam i cenię.

Po osiedleniu się w Hiszpanii w 2024 roku z mężem José Bastónem i siedmioletnim synem Santiago, Eva Longoria prowadzi styl życia radykalnie odmienny od tego, który prowadziła w Los Angeles. Jak wyjaśnia, wszędzie chodzi pieszo, nie ma korków, a posiłki nie spieszą się. Ten codzienny luksus jest dla niej czymś, co łatwo skontrastować z amerykańską kulturą „roboczych lunchów”, którą określa jako „aberracyjną: wiecznie pospieszną, nigdy w pełni zrelaksowaną”.

Za czym tęskni: za rodziną w Teksasie

Wśród rzeczy, za którymi tęskni, Eva Longoria przyznaje po prostu: „Tęsknię za rodziną w Teksasie” . Jej syn Santiago jest jednak zachwycony, że znów widzi swoich hiszpańskich kuzynów, a aktorka podkreśla, że rodzina pozostaje centralnym punktem jej stylu życia: „Chcemy być otoczeni rodziną”. Aby zrekompensować odległość, rodzina regularnie podróżuje do Meksyku, gdzie mieszka również część ich krewnych.

Jej syn Santiago czuje się w Hiszpanii jak u siebie, zwłaszcza dzięki obecności kuzynów. Eva Longoria nie ukrywa, że jej wyjazd ze Stanów Zjednoczonych w 2024 roku miał również podłoże polityczne: jednoznacznie powiązała swoją decyzję o opuszczeniu kraju z reelekcją Donalda Trumpa. Dopóki jest u władzy, powrót nie wchodzi w grę.

Czego jeszcze brakuje: prawdziwego meksykańskiego jedzenia.

Inną godną uwagi, a być może najbardziej zaskakującą, nieobecnością jest brak gastronomiczny. „I dobrego meksykańskiego jedzenia też. W Europie po prostu nie da się znaleźć prawdziwego, dobrego meksykańskiego jedzenia” – ubolewa. Pyszny paradoks dla kogoś, kto zgłębia kuchnie świata w swoich programach podróżniczych i kto poświęcił już cały sezon meksykańskiej gastronomii.

Francja jako nowe pole eksploracji

Podzieliła się tymi spostrzeżeniami podczas promocji swojego nowego serialu „Eva Longoria: W poszukiwaniu Francji”, którego premiera odbyła się w CNN 12 kwietnia 2026 roku. Osiem odcinków zabiera ją w podróż po Francji, od Bretanii po Alzację, przez Prowansję, odkrywając jej kulinarne skarby. Być może w ten sposób częściowo rekompensuje sobie tęsknotę za dobrym jedzeniem – choć, jak sama przyznaje, kuchnia meksykańska pozostaje niezastąpiona.

Krótko mówiąc, Eva Longoria zbudowała sobie szczęśliwe życie po drugiej stronie Atlantyku. Wydaje się, że tęskni tylko za rodziną w Teksasie i tacos z ojczyzny. Niewielka cena za kogoś, kto zostawił wszystko za sobą – i nie wydaje się, by żałował swojego wyboru ani przez chwilę.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Aktorka Nina Dobrev opowiada o swojej podróży pociągiem, ale to ta wanna wywołuje poruszenie.
Article suivant
Aktorka Charlize Theron stawia czoła swojej fobii. Jej reakcja rozśmiesza internautów.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

