Beyoncé powraca w spektakularnym stylu z diamentową „suknią szkieletową”.

Dziesięć lat nieobecności na Met Gali i powrót, na który warto było czekać. W nocy z 4 na 5 maja Beyoncé weszła na schody Metropolitan Museum of Art w sukni przypominającej szkielet, w całości wysadzanej diamentami, która natychmiast podbiła internet.

Powrót po dziesięciu latach nieobecności

Beyoncé nie pojawiała się na czerwonym dywanie Met Gali od dekady. Jej powrót w 2026 roku – jako współprowadząca wieczoru u boku australijsko-amerykańskiej aktorki, producentki i reżyserki Nicole Kidman, amerykańskiej tenisistki Venus Williams i byłej redaktor naczelnej amerykańskiego Vogue'a Anny Wintour – był jednym z najbardziej oczekiwanych momentów wieczoru. Pojawiła się z Jayem-Z i ich 14-letnią córką, Blue Ivy, która, nosząc modne okulary przeciwsłoneczne, najwyraźniej odziedziczyła po matce opanowanie.

Temat przewodni tegorocznej edycji, „Sztuka kostiumowa” – eksploracja mody jako formy sztuki poprzez zbiory muzeum – został stworzony, aby zadać pytanie o związek między odzieżą a ludzkim ciałem. Beyoncé, która przez całą swoją karierę uczyniła z kostiumu potężne narzędzie narracyjne – od strojów z filmu „Lemonade”, przez body z trasy koncertowej „Renaissance Tour”, po wiejskie stylizacje z filmu „Cowboy Carter” – nie potrzebowała wyjaśnień. Diamentowa sukienka z motywem szkieletu była idealnym rozwiązaniem.

„Suknia szkieletowa” Oliviera Rousteinga w diamentach

Suknię zaprojektował Olivier Rousteing, były dyrektor kreatywny Balmain. To rzeźbiarska kreacja o szkieletowej strukturze – sieć diamentów i kryształów ułożonych tak, by przypominały kości i stawy szkieletu, pokrywająca transparentną tkaninę bazową. Całość uzupełniał dopasowany gorset, szeroka spódnica i okazały tren z kremowych i pudrowoniebieskich piór.

Korona słoneczna i biżuteria

Dopasowana ozdoba na głowę – diamentowa korona w kształcie słońca – dopełniała całość, a do tego rzeźbiony naszyjnik z diamentami i pasujące kolczyki. Jej włosy były ułożone w złocistoblond loki, a makijaż, autorstwa Rokaela Lizamy, obejmował delikatny cień do powiek, pudrowy róż i błyszczącą szminkę w kolorze nude – eteryczne piękno, które nie próbowało konkurować z sukienką, a wręcz ją uzupełniać.

„Ciesz się tym, co dał ci Bóg”

Zapytana przez Vogue'a o znaczenie swojego stroju, Beyoncé odpowiedziała po prostu: „Chodzi o świętowanie tego, co dał ci Bóg”. Złożyła również hołd swojemu projektantowi: „To ktoś, kto był mi tak lojalny, z którym stworzyłam tak wiele niesamowitych, kultowych stylizacji. Chodzi o to, żeby go reprezentować”.

Blue Ivy na czerwonym dywanie: historyczny moment

Na szczycie schodów Beyoncé, Jay-Z i Blue Ivy zapozowali razem do rodzinnego zdjęcia. To był pierwszy raz, kiedy 14-letnia Blue Ivy oficjalnie towarzyszyła matce na czerwonym dywanie Met Gali. Wyraźnie wzruszona Beyoncé powiedziała: „To niesamowite, że mogę się z nią tym dzielić”.

Dziesięć lat nieobecności, diamentowa sukienka w kształcie szkieletu, korona z solarium i córka Blue Ivy u boku – Beyoncé nie musiała wygłaszać przemówienia, by uczcić Met Gali w 2026 roku. Wystarczyło, że przeszła po czerwonym dywanie.