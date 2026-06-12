W Monako Kim Kardashian nieświadomie staje się celem nieoczekiwanego żartu

Anaëlle G.
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian, ku swojemu wielkiemu rozczarowaniu, znalazła się w centrum żartu, który stał się viralem w świecie Formuły 1. Źródłem tego komicznego momentu był ręcznik, który Kim podniosła podczas Grand Prix Monako. Niewinna scena szybko wywołała burzę w mediach społecznościowych, a następnie wywołała humorystyczną reakcję zespołu Mercedesa.

Moment, który stał się viralem

Obecna w Monako, by wspierać kierowcę Lewisa Hamiltona, Kim Kardashian podeszła do podium po wyścigu 7 czerwca. Tam nagrano, jak podnosi biały ręcznik, położony w pobliżu podium i przeznaczony, według doniesień mediów, dla zwycięzcy wyścigu. Po wytarciu nim twarzy i okularów przeciwsłonecznych, Kim Kardashian wyszła z ręcznikiem. Nagranie, udostępnione w internecie, szybko zgromadziło miliony wyświetleń, wywołując reakcje internautów od rozbawienia po irytację.

Zabawna odpowiedź Mercedes

Zamiast się obrazić, zespół Mercedesa i jego kierowcy (Kimi Antonelli i George Russell) postanowili obrócić to w żart. Zaledwie kilka dni przed Grand Prix Barcelony zespół opublikował żartobliwy film przedstawiający pozorowane śledztwo: Kimi Antonelli szuka wszędzie swojego zagubionego ręcznika. „Zastanawiałem się… widziałeś mój ręcznik?” – pyta, po czym zwraca się do swojego kolegi z zespołu, George’a Russella, który odpowiada po prostu : „Nie”. Film kończy się nawiązaniem do słynnego zdjęcia Kim Kardashian. Skecz zachwycił fanów, z których wielu pochwaliło autoironię zespołu.

Żart, który cieszył się dużym uznaniem

Szeroko udostępniany film w ciągu zaledwie kilku dni zgromadził miliony wyświetleń. W komentarzach użytkownicy chwalili błyskotliwość i poczucie humoru zespołu Mercedesa ds. mediów społecznościowych, a wielu z nich domagało się nawet podwyżki dla twórcy. Zamiast wywołać kontrowersje, klip ostatecznie załagodził sytuację, przekształcając ją w lekki, powtarzający się żart.

Kimi Antonelli, prawdziwa gwiazda weekendu

Poza anegdotą, Grand Prix Monako zapamiętamy przede wszystkim jako sportowe osiągnięcie. W wieku 19 lat Włoch Kimi Antonelli został najmłodszym zwycięzcą w historii Grand Prix Monako. To zwycięstwo, piąte w tym sezonie, umacnia jego pozycję lidera w mistrzostwach świata. Przypomina nam, że pomimo szumu wokół jego ręcznika, to on miał ostatnie słowo – i ostatni uśmiech.

Pomiędzy wyczynami na torze i żartami w mediach społecznościowych, Grand Prix Monako przyniosło weekend pełen niespodzianek. Kim Kardashian, nieświadomie, wywołała jeden z najgłośniejszych momentów sezonu Formuły 1. Pozornie niegroźny wypadek, który wbrew sobie stał się viralem.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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