Przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej stylizacja Rihanny może ożywić pewien trend

Z każdym występem Rihanna zamienia nawet najmniejszy chodnik w improwizowany wybieg. Na początku czerwca w Nowym Jorku barbadoska piosenkarka i bizneswoman ponownie zwróciła na siebie uwagę stylizacją łączącą sportowe wpływy z miejską elegancją. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 trwają w najlepsze (od 11 czerwca do 19 lipca), a jej stylizacja może zwiastować powrót trendu, który już teraz ma szansę na rozkwit.

Kiedy koszulka piłkarska zmienia ton

Zauważona na Governors Ball Music Festival, gdzie występował jej partner A$AP Rocky, Rihanna zaprezentowała zaskakującą, a zarazem efektowną mieszankę stylów. Jej centralnym punktem była obszerna, czarna koszulka piłkarska z numerem 18. Zamiast zestawiać ją ze spodniami casualowymi, artystka wybrała czarną, ołówkową spódnicę midi, ozdobioną marszczeniami i falbaną u dołu. To sposób na zabawę kontrastami i przypomnienie wszystkim, że w modzie nie ma sztywnych reguł.

Aby dopełnić swój look, Rihanna wybrała białe szpilki ze spiczastym noskiem, torebkę Louis Vuitton, wielowarstwową złotą biżuterię i duże okulary przeciwsłoneczne. To połączenie pokazuje, że sportowe ubrania idealnie pasują do wyrafinowanej garderoby.

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„Blockcore”, czyli sztuka podważania kodów

Ta mieszanka stylów ma swoją nazwę: „blokecore”. Spopularyzowana w ostatnich latach na TikToku, estetyka ta reinterpretuje stroje kojarzone z brytyjskimi kibicami piłki nożnej. Bluzki vintage, swobodny look i nawiązania do kultury piłkarskiej stają się integralnymi elementami tego stylu.

Długo uważany za niszowy trend, styl ten stopniowo zdobył uznanie wpływowych postaci w świecie mody. Noszony z luźną spódnicą, balerinkami czy obcasami, jersey odchodzi od swojego ściśle sportowego wizerunku, stając się pełnoprawnym elementem garderoby. Urok blockcore'u tkwi również w jego swobodzie: zachęca do tworzenia stylizacji odzwierciedlających osobowość, gusta i pragnienia, bez ograniczeń do z góry określonych kategorii.

Element, który już zakorzenił się w kulturze mody

Chociaż Rihanna obecnie pomaga przywrócić koszulkę piłkarską do łask, jej historia w modzie sięga znacznie dalej. Już w latach 90. David Beckham odegrał kluczową rolę w zmianie wizerunku koszulki, nosząc ją również poza stadionem. Z czasem strój ten stał się symbolem kulturowym, łączącym sportową pasję i stylistyczny wyraz.

W latach 2010. projektanci tacy jak Virgil Abloh i Kim Jones umocnili jego pozycję, włączając jego kody do kolekcji odzieży luksusowej i ulicznej. Teraz pojawia się w bardziej wyrafinowanych sylwetkach, takich jak ta zaprojektowana przez Rihannę.

Koszulka piłkarska, nieoczekiwana gwiazda Mistrzostw Świata 2026

Moment jest oczywiście idealny na ten trend. Od 11 czerwca Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 dominują w rozmowach i inspirują do tworzenia garderoby. W tym kontekście koszulka piłkarska stała się jednym z kluczowych elementów sezonu. Daleko od sztywnych zasad i sylwetek, ten trend celebruje przede wszystkim przyjemność z ubierania się zgodnie z własnym stylem. Kibicowanie drużynie, miłość do mody, a może połączenie tych dwóch rzeczy: dlaczego warto wybrać?

Tym efektownym wyglądem Rihanna przypomina nam przede wszystkim, że ubranie może opowiadać wiele historii naraz. A tego lata koszulka piłkarska może stać się modowym sprzymierzeńcem tych, którzy lubią łączyć wygodę, osobowość i kreatywność.