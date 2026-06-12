Rihanna zaskakuje metamorfozą włosów inspirowaną latami 60.

Barbadoska piosenkarka i bizneswoman Rihanna nieustannie zmienia swój wizerunek. Niedawno zaprezentowała nową, radykalną metamorfozę włosów podczas sesji zdjęciowej dla niezależnego nowojorskiego magazynu. Efekt: świetlisty blond i obszerne upięcie, nawiązujące bezpośrednio do ikon lat 60. Stylizacja natychmiast wywołała sensację w mediach społecznościowych.

Długo oczekiwana okładka magazynu modowego

Zdjęcia opublikowane na jej koncie na Instagramie ukazują Rihannę w zupełnie innym świetle. Zniknęły ciemnobrązowe lub intensywnie rude włosy, które charakteryzowały jej ostatnie publiczne wystąpienia, a ich miejsce zajął jasny, niemal platynowy blond. Ta metamorfoza włosów jest tym bardziej uderzająca, że towarzyszy jej teatralna, a zarazem precyzyjna w swoich odniesieniach stylizacja. Fotoedycja przedstawia piosenkarkę w serii kreacji haute couture, w których nowy odcień stanowi wspólny mianownik. Każde zdjęcie, każda stylizacja, każda poza wydają się być stworzone jako prawdziwy wizualny tableau.

Blond ul, hołd dla diw lat 60.

Detalem, który czyni tę sesję szczególnie kultową, jest fryzura. Rihanna prezentuje się z kokiem w kształcie ula – tym obszernym, wysoko upiętym kokiem, spopularyzowanym na początku lat 60. przez hollywoodzkich fryzjerów. W tamtym czasie była to charakterystyczna fryzura wielkich muz amerykańskiego i brytyjskiego kina: Audrey Hepburn w „Śniadaniu u Tiffany'ego”, Brigitte Bardot w kilku jej francuskich filmach i Arethy Franklin na okładkach jej albumów.

Później, wymięte loki Amy Winehouse przywróciły ulu współczesny urok. Dziś Rihanna hołduje tej estetyce – dowód, o ile w ogóle był potrzebny, na odrodzenie stylu vintage na wybiegach i w sesjach modowych.

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Kilka stylizacji haute couture na dopracowaną sesję zdjęciową

Aby uzupełnić nową fryzurę, Rihanna włączyła do swoich stylizacji liczne nawiązania. Na jednym ze zdjęć pozuje w czarno-czerwonej sukience z kwiatowymi frędzlami, nałożonej na kostium cyrkowy arlekina. Kilka złotych bransoletek na nadgarstkach podkreśla graficzny charakter stylizacji.

Na innym zdjęciu ma na sobie patchworkową pelerynę z kolekcji haute couture wiosna/lato 2026 jednego z największych paryskich domów mody, zestawionej z czarnymi, smukłymi czółenkami i rzeźbiarskimi pierścionkami. Na każdym zdjęciu stylizacja oscyluje między teatralnością a precyzją haute couture. To doskonały przykład tego, co Rihanna robi najlepiej: przekształca modowy edytorial w prawdziwy spektakl wizualny.

Dzięki tej blond przemianie i stylizacji inspirowanej ulem, Rihanna prezentuje jedną ze swoich najbardziej efektownych sesji modowych tego roku. To dowód, że jest jedną z artystek, które potrafią odmienić swój wizerunek, nie tracąc przy tym swojej tożsamości.