Ines de Ramon prezentuje białą koronkę u boku swojego partnera Brada Pitta

Ines de Ramon, dyrektor Anita Ko Jewelry, luksusowej marki biżuterii, po raz kolejny potwierdziła swoje wyczucie stylu. Niedawno widziana na trybunach Rolanda Garrosa u boku swojego partnera Brada Pitta, olśniewająco prezentowała się w koronkowej bluzce, która idealnie oddawała radosny nastrój zakończenia paryskiego turnieju.

Biały koronkowy top o letnim charakterze

Na zdjęciach, które krążą od tamtej pory, Ines de Ramon pojawia się w białej, zwiewnej bluzce wykonanej z wyjątkowo delikatnej koronki w kwiaty. Ten bezrękawnik łączy wstawki z koronki w kwiaty z fragmentami bardziej płynnej tkaniny, tworząc efekt ruchu, który jest jednocześnie elegancki i romantyczny.

Pośrodku, niewielki detal w kształcie dziurki od klucza dodaje subtelnego, redakcyjnego akcentu. To warstwowe zestawienie materiałów i delikatne wykończenie nadają ubraniu niemal haute couture – choć idealnie pasuje do swobodnej atmosfery dnia spędzonego na grze w tenisa w paryskim słońcu. Demonstracja tego, co koronka może wnieść do letniej stylizacji.

Dyskretny podpis stylistyczny

Jeśli chodzi o dodatki, Ines de Ramon postawiła na spójność i prostotę. Kremowa torba o czystych liniach, duże okulary przeciwsłoneczne dodające nowoczesnego akcentu oraz prosta, naturalna fryzura subtelnie dopełniają całość, podkreślając elegancki i dopracowany wygląd.

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Roland-Garros – plac zabaw dla mody i tenisa

Jak co roku, French Open 2026 stał się prawdziwym, równoległym wydarzeniem modowym. Nieoficjalne czerwone dywany na trybunach, parada starannie dobranych stylizacji, romantyczne relacje między gwiazdami: ten dwutygodniowy turniej w dużej mierze wykroczył poza swój czysto sportowy kontekst. Obecność Ines de Ramon i Brada Pitta wpisuje się pod tym względem w ugruntowaną już tradycję. Idealnie zgrana para, wierna dyskretnemu wizerunkowi, który od początku pielęgnowali.

Swoim występem na Roland-Garros 2026 Ines de Ramon potwierdza swój status jednej z najbardziej stylowych postaci ostatnich lat. To kolejny dowód na to, że w modzie umiejętny dobór delikatnego elementu garderoby może mieć ogromne znaczenie.