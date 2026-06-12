Abs Ana de Armas wywołuje zamieszanie w mediach społecznościowych

Fabienne Ba.
@ana_d_armas / Instagram

Kubańsko-hiszpańska aktorka Ana de Armas wciąż zaznacza swoją obecność w mediach społecznościowych. W swoim najnowszym poście na Instagramie, międzynarodowa gwiazda sagi o Jamesie Bondzie i najnowszego filmu „Ballerina”, udostępniła serię zdjęć oprawionych niczym pocztówki. Nic dziwnego, że to właśnie jej swobodny look natychmiast przykuł uwagę fanów.

Selfie w sercu natury

Na zdjęciach Ana de Armas pozuje nad jeziorem, w otoczeniu zielonych gór. Atmosfera przypomina idealne letnie wakacje: obok niej stoi butelka wody, włączony iPad, a białe słuchawki z przewodami swobodnie zwisają. Cała inscenizacja oddaje ideę skradzionej chwili, starannie wybranej, „poza służbowej” codzienności.

To właśnie ten kontrast między majestatem otoczenia a prostotą wyglądu sprawia, że post jest szczególnie udany. Z dala od czerwonych dywanów i wyrafinowanych sesji zdjęciowych, Ana de Armas ukazuje się tu w bardziej intymnym i ludzkim świetle – forma, którą jej fani niezmiennie chwalą.

Wyjściowy look z biustonoszem sportowym i spodniami dresowymi

Ana de Armas postawiła na zdecydowanie swobodny look. Miała na sobie czarny krótki top, przypominający prążkowany biustonosz sportowy, z grubymi ramiączkami, z których jedno lekko zsuwało się z ramienia. Ten wyjątkowo krótki krój odsłaniał cały brzuch i talię – efekt, który natychmiast przykuł uwagę wszystkich.

Aby uzupełnić ten top, Ana de Armas wybrała luźne, jasnoszare spodnie dresowe, które całkowicie przełamują strukturalny wygląd górnej części garderoby. Jej brązowe włosy są rozpuszczone, opadają kaskadami na ramiona. Bez mocnego makijażu, tylko naturalna cera.

Mięśnie brzucha: między podziwem a fascynacją

To właśnie jej mięśnie brzucha wzbudziły najwięcej komentarzy. „Brzuch Tracy Anderson!” – wykrzyknął jeden z internautów, odnosząc się do popularnej wśród gwiazd Hollywood amerykańskiej metody fitness. Inni fani po prostu chwalili sylwetkę aktorki. Jednak poza podziwem, zdjęcia te – jak zawsze – rodzą pytania o postrzeganie ciał celebrytów w mediach społecznościowych. Chociaż aktorka wyraźnie eksponuje swoją sylwetkę, wielu ekspertów regularnie zwraca uwagę, że tego typu zdjęcia mogą nieumyślnie wzmacniać nierealistyczne standardy dotyczące ciała, które są trudne do osiągnięcia dla większości użytkowników.

Zapracowany czas dla aktorki

Ta premiera pojawia się w przełomowym momencie kariery Any de Armas. Tuż po promocji „Balleriny” rozpoczyna pracę nad kilkoma projektami, w tym długo oczekiwanymi „Eden” i „Sweat”. To wyjaśnia te chwile wytchnienia nad jeziorem – tym cenniejsze w grafiku międzynarodowej gwiazdy.

Tym postem na Instagramie Ana de Armas wywołała szczególnie duże poruszenie. Potwierdziła swój status kluczowej postaci amerykańskiego kina – zarówno na planie, jak i w mediach społecznościowych.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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