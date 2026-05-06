45-letnia aktorka Jessica Alba dzieli się cudownymi zdjęciami z łódki.

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba świętowała swoje 45. urodziny w sposób, w jaki żyje – intensywnie i bez skrępowania. 3 maja 2026 roku udostępniła na Instagramie serię zdjęć z łodzi u wybrzeży Miami, które natychmiast zachwyciły miliony jej obserwujących.
Dzień na morzu u wybrzeży Miami
Jessica Alba dodała podpis „Joymaxxing” do swojej karuzeli na Instagramie, opublikowanej kilka dni po swoich 45. urodzinach, 28 kwietnia. Termin ten – zbitka słów „joy” i „maxxing”, oznaczająca maksymalizację radości – doskonale oddaje energię zdjęć: kobieta cieszy się weekendowym świętowaniem w słońcu, otoczona przyjaciółmi i partnerem, bez żadnych zahamowań.
Jessica Alba udostępniła kilkanaście zdjęć z łodzi na wodach Miami, ukazujących dzień całkowitej wolności: gigantyczna dmuchana zjeżdżalnia, jazda na skuterze wodnym, tańce na pokładzie i relaks na pływającym materacu w słońcu Florydy. Jasne, spontaniczne i radosne zdjęcia emanowały zaraźliwą energią – dokładnie tego, czego oczekiwali od niej fani.
Danny Ramirez, dyskretny, ale zawsze obecny towarzysz
Jej partner, aktor Danny Ramirez, również był na wycieczce. Można go zobaczyć u boku Jessiki Alby na kilku zdjęciach, w tym na jednym szczególnie uderzającym, na którym intensywnie wpatruje się w nią, gdy ta uśmiecha się do obiektywu. W komentarzach pod postem odpowiedział po prostu emotką płonącego serca „❤️🔥”. Jessica Alba i Danny Ramirez nieoficjalnie spotykają się od lipca 2025 roku.
Wśród podpisów na Instagramie towarzyszących postowi, Jessica Alba dodała również: „Trzymaj się blisko ludzi, którzy dają mi radość”. To zdanie wiele mówi o jej nastawieniu, gdy wkracza w nowy rok – zaledwie kilka dni po tym, jak napisała w dniu swoich urodzin: „Wkraczam w ten nowy rok z większą gracją, większą radością, większą wdzięcznością i głębszą miłością do ludzi, którzy sprawiają, że moje życie jest takie, jakie jest”.
Zjeżdżalnia na łódce, legenda w jednym słowie: Jessica Alba podsumowała swój urodzinowy weekend krótkim, ale wymownym zdaniem - promienieje, w pełni świadoma swojego geniuszu.