W wodzie modelka Candice Swanepoel zachwyca urzekającą scenerią.

„Spotkałam księżyc z drugiej strony” – to właśnie z tym poetyckim podpisem modelka Candice Swanepoel, znana jako „Aniołek” Victoria's Secret, opublikowała na Instagramie swoje najnowsze zdjęcia. W wodzie, skąpana w świetle, stworzyła jeden ze swoich najbardziej hipnotyzujących postów chwili.

Legenda, która wyznacza scenę

Post Candice Swanepoel zatytułowany „Spotkałam księżyc z drugiej strony” szybko zebrał ponad 120 000 polubień. Podpis, jednocześnie tajemniczy i pełen blasku, idealnie oddaje atmosferę zdjęć – połączenie wody, słońca i ciszy. Fani zalali komentarze, by podzielić się swoim zachwytem, a reakcje były równie proste, co jednomyślne: „Wspaniałe”, „Złota bogini”.

Elegancki, czarny strój plażowy w turkusowych wodach

Do tej sesji Candice Swanepoel miała na sobie prosty, czarny strój plażowy na cienkich ramiączkach, co pozwoliło, by naturalna sceneria – czysta, lśniąca woda otaczająca modelkę niczym klejnot – zajęła centralne miejsce. Jej lekko wilgotne włosy, naturalnie zaczesane do tyłu przez wodę, złocista cera i minimalistyczny makijaż dopełniały zdjęcie, które wyglądało na zrobione spontanicznie, a nie starannie zaaranżowane.

Podwójny cel: jego marka i współpraca

Post miał również wymiar promocyjny: Candice Swanepoel zaprezentowała zarówno własną markę odzieży plażowej Tropic of C, jak i współpracę z ekskluzywnym sklepem sportowym Alo. To był naturalny sposób na włączenie podejścia komercyjnego do treści emanujących autentycznością – jedną z największych zalet modelki w mediach społecznościowych przez kilka lat.

Obecność w mediach społecznościowych tak silna jak kampania

Z ponad 18 milionami obserwujących na Instagramie, Candice Swanepoel nadal wywiera znaczący wpływ na trendy plażowe. Jej posty – często robione w spektakularnych plenerach, zawsze z nutą nonszalancji – niezmiennie wywołują znaczące reakcje. Ten post nie jest wyjątkiem: w ciągu kilku godzin stał się jednym z jej najczęściej udostępnianych zdjęć z wiosny 2026 roku.

Poetycki podpis, turkusowa woda i elegancki, czarny strój – Candice Swanepoel nie potrzebowała wiele, by stworzyć urzekającą chwilę. W rzeczywistości, często minimalnym wysiłkiem osiąga największy wpływ na internautów.