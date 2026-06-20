Gisele Bündchen wygląda oszałamiająco w rzeźbiarskiej kurtce o spektakularnym wzorze

Brazylijska supermodelka Gisele Bündchen prezentuje wyjątkowo spektakularny look. Pozuje w rzeźbiarskiej kurtce z architektonicznym wzorem, która stanowi główny motyw jej najnowszej sesji zdjęciowej.

Uderzający nowy wygląd mody

Gisele Bündchen, jedna z najbardziej ikonicznych modelek swojego pokolenia, po raz kolejny prezentuje swój wizerunek w „ambitnej” sesji zdjęciowej. Ta seria zdjęć stanowi symboliczny kamień milowy w jej długiej karierze modelki. Kierownictwo artystyczne sesji reinterpretuje ideę power dressingu – sposobu ubierania się w celu podkreślenia swojej pozycji – w zdecydowanie współczesnym ujęciu, w którym dopasowana marynarka staje się prawdziwym obiektem projektowym.

Rzeźbiarska kurtka z kolekcji Michaela Korsa

Jednym z wyróżniających się elementów serii jest granatowa marynarka z kolekcji Michaela Korsa. Daleko jej do klasycznego żakietu, ten projekt przenosi tradycyjny krój do prawdziwie rzeźbiarskiego wymiaru. Wyróżniają go strukturalne klapy, a przede wszystkim ramiona ozdobione architektonicznymi zdobieniami, spływającymi kaskadowo po ramionach. Gisele Bündchen nosi marynarkę bezpośrednio na ciele, podkreślając krawiectwo i surowe linie projektanta.

Najbardziej uderzającym elementem tej kurtki pozostaje zdobienie na ramionach, co czyni ją dziełem hybrydowym, łączącym w sobie elementy odzieży i rzeźby. Skupiając się na takim elemencie, sesja zdjęciowa wyznacza kierunek artystyczny, łącząc hołd dla klasycznego krawiectwa z zdecydowanie nowoczesnym stylem, nawiązującym do wielkich kampanii modowych lat 90.

Druga sylwetka z trenczem Hodakovej

Na kolejnym zdjęciu z tej serii Gisele Bündchen powraca do ponadczasowego elementu garderoby: trencza. Model w głębokim granacie pochodzi z wschodzącej marki Hodakova. Wycięty w stylu lat 90., płaszcz jest rozpięty, odsłaniając fartuch przytrzymywany szerokim, czarnym, skórzanym paskiem oraz białe bokserki z tej samej kolekcji. Para spiczastych, czarnych, skórzanych czółenek dopełnia ten niemal monochromatyczny zestaw, ilustrując inne, bardziej zdekonstruowane spojrzenie na współczesne krawiectwo.

Naturalny i słoneczny wygląd

Z perspektywy urody, kierownictwo artystyczne sesji postawiło na zdecydowanie naturalny look. Gisele Bündchen miała na sobie złocistobrązowe fale zebrane w gładki, mokry kok, który całkowicie okalał jej twarz. Jej promienna, złocista cera podkreślała jej naturalne piegi. Całość, przywodząca na myśl plażowy dzień, idealnie równoważyła architektoniczny styl strojów, które miała na sobie.

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Stopniowy powrót do modelowania

Ten występ oznacza stopniowy powrót Gisele Bündchen na czoło świata mody. Brazylijska supermodelka rzeczywiście zwolniła tempo swojej aktywności w ostatnich latach, zwłaszcza odkąd w lutym 2025 roku ponownie została mamą. Obecnie jest matką trójki dzieci: 16-letniego Benjamina, 13-letniej Vivian i rocznego syna. Łączy to bardzo intensywne życie rodzinne z kilkoma starannie dobranymi występami w świecie modelingu.

Dzięki temu najnowszemu pokazowi mody Gisele Bündchen potwierdza swój status ważnej postaci na arenie międzynarodowej. Pomiędzy rzeźbiarską kurtką z kolekcji Michael Kors z usztywnionymi ramionami, odświeżonym trenczem Hodakova i promiennym lookiem, udowadnia, że jej aura mody pozostaje niezmienna.