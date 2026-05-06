W „niekonwencjonalnym” stroju ta sportsmenka przykuwa wzrok wszystkich

Met Gala 2026 ponownie zaowocowała wieloma spektakularnymi kreacjami, ale w tym roku uwagę wszystkich przykuł jeden gość. Narciarka dowolna i mistrzyni olimpijska Eileen Gu zaprezentowała się w oszałamiającej i innowacyjnej kreacji, wywołując prawdziwe poruszenie na czerwonym dywanie.

Sukienka, która „ożywa”

Chińsko-amerykańska sportsmenka nie tylko paradowała przed fotografami; przeobraziła swój wygląd w prawdziwe dzieło sztuki performance. Jej sukienka, zaprojektowana przez Iris van Herpen, zdawała się dosłownie ożywać wraz z jej ruchami. Podczas chodzenia, z ubrania unosiły się delikatne bąbelki.

Ten spektakularny element składał się z 15 000 szklanych baniek, pieczołowicie wkomponowanych w suknię. Podobno zaprojektowanie tego stroju, wyposażonego w ukryty mechanizm ciągłej produkcji baniek, zajęło ponad 2550 godzin pracy.

Wygląd, który spotkał się z szerokim uznaniem

Reakcje w mediach społecznościowych były błyskawiczne. Wielu użytkowników chwaliło kreację jako „pomysłową”, „magiczną” i „niezwykłą”. Dzięki temu spektakularnemu występowi Eileen Gu udało się przekształcić modę w prawdziwy występ na żywo.

Wybierając kreację, która była jednocześnie technologiczna, poetycka i spektakularna, Eileen Gu doskonale uosabiała ducha Met Gali. Jej „niezwykła” kreacja nie tylko przyciągała uwagę, ale także przypominała, że moda może stać się prawdziwym polem do artystycznych eksperymentów.