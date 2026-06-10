„Z wiekiem jeszcze piękniejsza”: Cindy Crawford elegancko odświeża stroje plażowe

Amerykańska supermodelka Cindy Crawford jest jedną z najbardziej podziwianych postaci w świecie mody. Na nowym zdjęciu opublikowanym przez jej własną markę kosmetyczną pozuje leniwie w słońcu, w scenerii łączącej spontaniczność z czerwonym dywanem. Efekt, co nie dziwi, spotkał się z powszechnym uznaniem.

Nawiązanie do lat 90.

Na zdjęciu Cindy Crawford pozuje nonszalancko, siedząc w drewnianym fotelu, ze stopami opartymi o stolik na zewnątrz. Ma na sobie czarny, jednoczęściowy kostium kąpielowy z głębokim dekoltem, zwieńczony błyszczącym diamentowym naszyjnikiem tenisowym. Na nogach ma czarne sandały na obcasie. Biały szlafrok frotte opada na jej ramiona z wystudiowaną nonszalancją.

Nawiązanie do lat 90. na tym się nie kończy. Cindy Crawford ma na głowie bujną fryzurę, czarne okulary przeciwsłoneczne w kształcie kocich oczu i trzyma w ręku książkę Claudii Schiffer poświęconą fotografii modowej z tej samej dekady. W jej stylizacji widać zatem powrót do czasów świetności.

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Użytkownicy Internetu są jednomyślni

Komentarze pod zdjęciem są niezwykle jednomyślne. Internauci chwalą nie tylko urodę zdjęcia, ale także – a może przede wszystkim – sposób, w jaki Cindy Crawford starzeje się z taką gracją. „Z wiekiem jeszcze piękniejsza” – pisze jeden z nich. „Dowód na to, że piękno nie zna granic wieku” – dodaje inny. Ten wylew podziwu, w erze hiperkorekty estetyki, stanowi potężną platformę do akceptacji upływu czasu.

Modelka Cindy Crawford tym zdjęciem przypomina nam, że w wieku 60 lat elegancja nie ma terminu ważności – gdyby ktoś jeszcze w to wątpił.