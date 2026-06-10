„Z wiekiem jeszcze piękniejsza”: Cindy Crawford elegancko odświeża stroje plażowe

Julia P.
@meaningfulbeauty / Instagram

Amerykańska supermodelka Cindy Crawford jest jedną z najbardziej podziwianych postaci w świecie mody. Na nowym zdjęciu opublikowanym przez jej własną markę kosmetyczną pozuje leniwie w słońcu, w scenerii łączącej spontaniczność z czerwonym dywanem. Efekt, co nie dziwi, spotkał się z powszechnym uznaniem.

Nawiązanie do lat 90.

Na zdjęciu Cindy Crawford pozuje nonszalancko, siedząc w drewnianym fotelu, ze stopami opartymi o stolik na zewnątrz. Ma na sobie czarny, jednoczęściowy kostium kąpielowy z głębokim dekoltem, zwieńczony błyszczącym diamentowym naszyjnikiem tenisowym. Na nogach ma czarne sandały na obcasie. Biały szlafrok frotte opada na jej ramiona z wystudiowaną nonszalancją.

Nawiązanie do lat 90. na tym się nie kończy. Cindy Crawford ma na głowie bujną fryzurę, czarne okulary przeciwsłoneczne w kształcie kocich oczu i trzyma w ręku książkę Claudii Schiffer poświęconą fotografii modowej z tej samej dekady. W jej stylizacji widać zatem powrót do czasów świetności.

Użytkownicy Internetu są jednomyślni

Komentarze pod zdjęciem są niezwykle jednomyślne. Internauci chwalą nie tylko urodę zdjęcia, ale także – a może przede wszystkim – sposób, w jaki Cindy Crawford starzeje się z taką gracją. „Z wiekiem jeszcze piękniejsza” – pisze jeden z nich. „Dowód na to, że piękno nie zna granic wieku” – dodaje inny. Ten wylew podziwu, w erze hiperkorekty estetyki, stanowi potężną platformę do akceptacji upływu czasu.

Modelka Cindy Crawford tym zdjęciem przypomina nam, że w wieku 60 lat elegancja nie ma terminu ważności – gdyby ktoś jeszcze w to wątpił.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Modelka Emily Ratajkowski świętuje swoje 35. urodziny w czerwonej sukience z wycięciem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Modelka Emily Ratajkowski świętuje swoje 35. urodziny w czerwonej sukience z wycięciem

Amerykańska modelka, aktorka i pisarka Emily Ratajkowski, która obchodziła urodziny 7 czerwca 2026 roku, udostępniła na Instagramie serię...

Trik Anne Hathaway na „uniesienie twarzy”: technika, którą należy traktować z dystansem.

Aktorka grająca Andreę w filmie „Diabeł ubiera się u Prady” niedawno zdementowała plotki o operacjach plastycznych. Mimo to,...

Bella Hadid powraca do sukienki typu slip, wybierając nowy kolor włosów

Amerykańska modelka Bella Hadid wciąż redefiniuje styl sukienki slip. Opublikowała na Instagramie serię zdjęć w satynowej mini sukience,...

Nicole Kidman zaskakuje fanów naturalnymi lokami

Australijsko-amerykańska aktorka, producentka, piosenkarka i reżyserka Nicole Kidman najwyraźniej rozpoczęła, rozważnymi, ale zdecydowanymi krokami, gruntowną metamorfozę włosów. Udostępniła...

Kim Kardashian powraca do stylizacji Kate Moss i wywołuje sensację

Kim Kardashian nadal jest ważną postacią w świecie mody. Amerykańska osobowość medialna i bizneswoman pojawiła się na Grand...

W wieku 50 lat aktorka Ali Larter przyciąga wzrok w szmaragdowozielonej sukience

Amerykańska aktorka, modelka i producentka Ali Larter zaliczyła jedno ze swoich najbardziej olśniewających wystąpień na czerwonym dywanie. Podczas...