„Poproszono mnie o schudnięcie”: Ta aktorka zdradza, co musiała zrobić, żeby zagrać kultową rolę

Amerykańska aktorka Pamela Roylance niedawno podzieliła się niezapomnianym doświadczeniem związanym ze swoją przesłuchaniem do kultowego serialu „Domek na prerii”. Jako gość podcastu prowadzonego przez Patricka Labyorteaux , byłego aktora tego serialu, opowiedziała o oczekiwaniach związanych z wyglądem fizycznym, z jakimi musiała się zmierzyć podczas przesłuchania do roli Sary Carter.

Świadectwo dotyczące standardów piękna w Hollywood

Według jej zeznań, Pamela Roylance została zachęcona do schudnięcia, aby lepiej wpasować się w estetykę postaci. Wyjaśnia, że powiedziano jej: „Masz talent i chcę, żebyś wróciła, ale jesteś trochę za duża na prerię. Musisz trochę schudnąć”. W tamtym czasie Pamela Roylance pracowała na pół etatu w fabryce czekolady, jednocześnie rozwijając karierę aktorską, mając nadzieję na zdobycie głównej roli. Wyjaśnia, że perspektywa udziału w tym serialu stanowiła dla niej znaczącą szansę w rozwoju zawodowym.

Wybitna rola w kultowym serialu

Emisja w latach 1974-1983 „Domek na prerii” pozostaje jednym z najpopularniejszych seriali amerykańskiej telewizji. Zainspirowany powieściami Laury Ingalls Wilder, serial przedstawia życie rodziny żyjącej na Środkowym Zachodzie w XIX wieku. Pamela Roylance dołączyła do obsady w dziewiątym sezonie, grając Sarah Carter, postać wprowadzoną w końcowej fazie serialu.

Aktorka wyjaśniła, że ostatecznie zgodziła się zmienić pewne aspekty swojego wyglądu, aby zwiększyć swoje szanse na zdobycie roli. Podkreśliła wagę tej możliwości, którą uważała za ważny cel kariery. Twórca i aktor Michael Landon, centralna postać programu, podobno poparł jej udział w projekcie.

Refleksja nad wymaganiami przemysłu

Zeznania Pameli Roylance rzucają światło na długoletnie standardy estetyczne w branży rozrywkowej, szczególnie w odniesieniu do kobiet. Kwestie te nadal podsycają dyskusje na temat reprezentacji ciał na ekranie i ewolucji postaw w sektorze audiowizualnym. Wiele osób publicznych mówi teraz swobodniej o swoich doświadczeniach, przyczyniając się do szerszej refleksji na temat różnorodności i inkluzywności w branży.

Z perspektywy czasu Pamela Roylance uważa ten okres za przełomowy moment w swojej karierze. Rola w „Domku na prerii” pozwoliła jej wziąć udział w dziele, które stało się już kultowe, a jednocześnie zilustrować niekiedy wymagające realia świata artystycznego. Ta historia przypomina o stopniowych przemianach w branży, w której standardy reprezentacji są coraz częściej poddawane krytyce.