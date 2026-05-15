Demi Moore w rzeźbiarskiej sukni na nowo definiuje zasady czerwonego dywanu

Fabienne Ba.
@demimoore / Instagram

Amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Demi Moore zachwyciła publiczność Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.) podczas pokazu filmu „Ojczyzna” w Pałacu Festiwalowym. Jako członkini jury Konkursu Głównego, wybrała rzeźbiarską suknię z marszczonego materiału, przekształcając swój wizerunek w prawdziwie estetyczny spektakl.

Sukienka zaprojektowana jako dzieło sztuki

Suknia Demi Moore zerwała z konwencją czerwonego dywanu w Cannes. Wykonana z marszczonej tkaniny, przypominającej starannie plisowany papier do pakowania, kreacja w pełni oddała jej rzeźbiarski wymiar. Podczas gdy plisy są zazwyczaj pomijane w głównych kreacjach, aktorka odwróciła tę zasadę, czyniąc z nich serce kreacji.

Górę sukni wyróżniał efektowny dekolt w serek, który otulał głowę aktorki, a następnie rozszerzał się z tyłu, tworząc iluzję asymetrycznego rękawa. Pod tym usztywnionym gorsetem sylwetka zwężała się w dopasowany gorset, który płynnie przechodził w prostą, kolumnową spódnicę. Dół, lekko uniesiony nad ziemią, odsłaniał czarne czółenka z noskiem w szpic, wybrane tak, aby suknia zajmowała centralne miejsce.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez HOLA! USA (@holausa)

Minimalistyczne, a zarazem cenne dodatki

Aby nie przytłoczyć i tak już efektownej sukni, Demi Moore zdecydowała się na ograniczony wybór wyrafinowanej biżuterii. Jej długie, wiszące kolczyki, lśniące blaskiem, dopełniała wyrafinowana, a zarazem stonowana fryzura: długie, proste włosy zaczesane do tyłu z przedziałkiem z boku, okalającym twarz. Całość dopełniała delikatna bransoletka-mankiet, ozdobiona diamentowym motywem kwiatowym. Jej makijaż i fryzura opierały się na tej samej zasadzie: pozwalały sukni swobodnie oddychać, dopełniając ją, ale nie przytłaczając. Rezultatem była spójna stylizacja, w której każdy element dawał pożądany efekt rzeźbiarski.

Seria znaczących występów od początku Festiwalu

Ta kreacja jest częścią wyjątkowo udanego występu Demi Moore w Cannes. Poprzedniego dnia, 13 maja, aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie podczas pokazu filmu „Życie kobiety” w liliowej sukni z odkrytymi ramionami, uszytej z opalizującego materiału przypominającego płynącą ciecz. Suknia z dekoltem w kształcie serca i rozcięciem sięgającym do uda, była zestawiona z pasującymi satynowymi czółenkami, diamentowymi kolczykami w stylu żyrandola oraz falowanymi włosami o mokrym efekcie.

Już wcześniej, 12 maja, na pokazie filmu „Elektryczna Wenus”, wybrała mieniącą się suknię Jacquemus. Kreację, charakteryzującą się zwiewną sylwetką i przesadnie podkreśloną talią z baskinką, pokrytą cekinami, uzupełniła biżuteria Chopard: kolczyki w kształcie klastrów i efektowny naszyjnik z wieloma sznurami diamentów.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez JACQUEMUS (@jacquemus)

Czerwony dywan jako przestrzeń do wyrażania siebie

W tej serii występów Demi Moore potwierdza podejście do czerwonego dywanu, które wykracza poza zwykłe modowe popisy. Każda kreacja staje się poligonem doświadczalnym: nieoczekiwane materiały, objętości, nawiązania do sztuki czy stylów dekoracyjnych. Pognieciona sukienka w „Ojczyźnie” rozszerza tę logikę, podejmując śmiały wybór: podnosząc tkaninę, zazwyczaj postrzeganą jako „wada”, do rangi centralnego elementu sylwetki.

Jej pozycja jurorki w Konkursie Głównym zapewnia jej szerokie możliwości prezentacji tego krawieckiego popisu. Ponieważ festiwal trwa dwanaście dni, Demi Moore ma jeszcze kilka oficjalnych pokazów, aby zaprezentować swoją wizję stylistyczną i podtrzymać napięcie wokół każdego ze swoich występów.

W swojej rzeźbiarskiej sukni i spektakularnym drapowaniu Demi Moore tworzy jeden z najbardziej wyjątkowych momentów modowych tegorocznej edycji festiwalu w Cannes. W połowie swojej kadencji jako jurorka zapowiada serię długo wyczekiwanych występów, w których spójność przekazu liczy się równie mocno, co śmiałość wyborów.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
W lśniącej sukni Michelle Rodriguez rozpala atmosferę Festiwalu Filmowego w Cannes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W lśniącej sukni Michelle Rodriguez rozpala atmosferę Festiwalu Filmowego w Cannes

Podczas pokazu z okazji 25. rocznicy sagi „Szybcy i wściekli”, który odbył się w ramach 79. Festiwalu Filmowego...

W Cannes Diane Kruger ponownie w centrum uwagi prezentuje dodatek, który przez długi czas pozostawał dyskretny

Diane Kruger niedawno zaszczyciła swoim blaskiem czerwony dywan podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.)...

Za krytyką sukienki Olivii Rodrigo kryje się głębsza debata

Komentowanie strojów wokalistek, zamiast oklaskiwania ich wokalnych występów i doceniania ich kunsztu, stało się niemal rytuałem inicjacji. Ikona...

„Z wiekiem jeszcze piękniejsza”: 57-letnia Gillian Anderson zachwyca w białej, koralikowej sukience

Amerykańska aktorka Gillian Anderson niedawno pojawiła się na czerwonym dywanie podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja...

Charli D'Amelio wybiera „odważną” koronkową minisukienkę

Amerykańska celebrytka mediów społecznościowych Charli D'Amelio nigdy nie publikuje niczego, co nie stałoby się wydarzeniem. Jej ostatnia karuzela...

Hilary Duff odświeża czerwony kostium kąpielowy, nadając mu sylwetkę inspirowaną stylem vintage chic

Amerykańska aktorka i piosenkarka Hilary Duff zaszczyciła swoją obecnością strony Sports Illustrated Swimsuit – jednego z czołowych amerykańskich...