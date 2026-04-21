„Cud”: 44-letnia Natalie Portman ogłasza, że jest w ciąży

Fabienne Ba.
Extrait du film « Ma vie »

Natalie Portman z głęboką wdzięcznością podzieliła się tą nieoczekiwaną nowiną. Amerykańsko-izraelska aktorka, producentka i reżyserka spodziewa się trzeciego dziecka i nie waha się nazwać tego „cudem”.

Zaskakujące ogłoszenie

Podobnie jak niektóre z jej koleżanek, takie jak Julia Roberts i Halle Berry, Natalie Portman zaszła w późną ciążę. Choć nie jest to już wyjątkiem, zjawisko to wciąż budzi silne emocje i fascynuje media. W wywiadzie dla amerykańskiego magazynu Harper's Bazaar aktorka oficjalnie ogłosiła tę nowinę: spodziewa się trzeciego dziecka, pierwszego z nowym partnerem, francuskim muzykiem Tanguyem Destable'em. Natalie Portman, która od kilku lat mieszka w Paryżu, wybrała ten wywiad, aby podzielić się zarówno swoją radością, jak i złożonością tej chwili.

„Prawdziwy przywilej, cud”

Aktorka wyraziła swoją wdzięczność z wielkim wzruszeniem: „Tanguy i ja jesteśmy przepełnieni radością. Jestem ogromnie wdzięczna. To prawdziwy przywilej, cud. Dorastałam, słysząc, jak trudno jest zajść w ciążę. Wielu moich bliskich przeszło przez bardzo trudne chwile i chcę okazać im szacunek”. Dodała: „Wiedząc, że to prawdopodobnie ostatni raz, doceniam każdą chwilę”.

Ciąża przeżywana ze spokojem

Natalie Portman jest już mamą 14-letniego Alepha i 9-letniej Amalii, urodzonych w małżeństwie z tancerzem i choreografem Benjaminem Millepiedem. To trzecie dziecko będzie jej pierwszym z Tanguyem Destable. Podczas gdy niektóre kobiety w wieku 40 lat odczuwają już skutki perimenopauzy, inne są jeszcze w łonie matki, na nowo odkrywając bezgraniczną radość macierzyństwa. W wieku 44 lat Natalie Portman zachowuje pogodne usposobienie, które tak trafnie ją definiuje.

Podchodzi do tej ciąży z pewną lekkością, wręcz duchowością, jakby przepełniona nową siłą. „Mam więcej energii, niż myślałam” – wyznaje, dodając, że dba o dobre samopoczucie dzięki pływaniu. Mówi też o innym rodzaju dojrzałości: „Istnieje pewien rodzaj wdzięczności, którego niekoniecznie rozumie się, gdy jest się młodszym”. Swoimi słowami, które rezonują z wieloma osobami, Natalie Portman podkreśla wyjątkowy charakter każdej ciąży.

Odkryta w wieku 12 lat w filmie Luca Bessona „Leon”, a następnie uhonorowana w „Gwiezdnych wojnach” i „Czarnym łabędziu” – za który otrzymała Oscara – Natalie Portman przygotowuje się również do premiery filmu „The Gallerist”, zaplanowanej na koniec 2026 roku. Pomiędzy Paryżem, kinem i nowym macierzyństwem, wydaje się, że znalazła równowagę, której szukała.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Występ modelki Gigi Hadid ponownie przyciąga uwagę do sukienki vintage
„Przeżywałam koszmar": aktorka z serialu Bridgerton przerywa milczenie na temat swojego zdrowia psychicznego

