W wieku 61 lat aktorka Lisa Rinna przybrała wygląd od stóp do głów, który wywołuje reakcje

Fabienne Ba.
2 maja 2026 roku, na imprezie przed Met Gali, którą Jeff Bezos i Lauren Sanchez zorganizowali w swoim nowojorskim apartamencie, amerykańska aktorka Lisa Rinna zrobiła podwójne wrażenie: fryzurą i sukienką. Obie te rzeczy natychmiast wywołały reakcje w mediach społecznościowych.

Najbardziej gwiazdorska impreza przed Met Gali w roku

Założyciel Amazona i amerykański miliarder Jeff Bezos oraz jego żona, amerykańska prezenterka telewizyjna Lauren Sánchez Bezos, zorganizowali przyjęcie przed Met Gali w swojej nowojorskiej rezydencji w dzielnicy NoMad, na którym pojawiło się mnóstwo celebrytów. Para jest współprzewodniczącymi i głównymi darczyńcami Met Gali 2026, której tematem przewodnim jest „Sztuka kostiumowa” – eksploracja relacji między ubraniem a ciałem.

Wiśniowo-czerwony sztuczny jastrząb – metamorfoza włosów, która dzieli opinie

Amerykańska aktorka Lisa Rinna porzuciła swoją charakterystyczną fryzurę pixie na rzecz „radykalnej” transformacji: boki zaczesano do tyłu, tworząc fryzurę na czeskiego piłkarza, a na czubku głowy pojawiły się wiśniowo-czerwone pasma w kształcie kolców – „sztuczny jastrząb” o wyraźnej estetyce Y2K. Ta fryzura natychmiast wywołała skrajne reakcje w mediach społecznościowych: niektórzy chwalili śmiałość „61-letniej kobiety, która niczego się nie boi”, podczas gdy inni uznali tę stylizację za „przesadną”, jeszcze zanim zobaczyli ją na własne oczy.

Czarna sukienka z frędzlami i piórami, która niczego nie pozostawia przypadkowi

Strój idealnie pasował do fryzury: długa czarna suknia z długimi rękawami, gorset w całości wykonany z półprzezroczystej siateczki, kontrastował z lejącą, jedwabną spódnicą z wysokim stanem. Czarne frędzle spływały kaskadami wzdłuż ramion i wokół talii, zapewniając strategiczne zakrycie. Czerwone pióra spływające kaskadami po ramionach dodały całości nieoczekiwanego elementu objętości i koloru.

Akcesoria dopełniające obraz

Sandały na platformie z nadrukiem w panterkę i na grubej podeszwie dodały Lisie Rinnie kilka centymetrów wzrostu, a czarna skórzana kopertówka dopełniła odważną, czarno-czerwoną stylizację. Jej makijaż podążał za tą samą logiką: czarny eyeliner sięgający poza brwi, przydymiony fuksjowy cień do powiek, róż w odcieniu zachodzącego słońca i różowa szminka Pepto-Bismol.

Czerwony jastrząb, pióra, frędzle i buty na platformie w panterkę – Lisa Rinna jednym lookiem podsumowała, co sprawia, że trasa Met Gala jest tak nieodparta: nikt nie gra bezpiecznie. Chodzi o to, by coś zamanifestować.

