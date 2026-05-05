Prezentując mięśnie brzucha w zdekonstruowanej sukience, piosenkarka Victoria Monét wywołuje reakcje

@victoriamonet / Instagram

Dwa dzieła, dwa kolory – a jednak stylizacja amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Victorii Monét na gali Billboard Women in Music Awards 2026 była daleka od prostoty. To sposób, w jaki te dwa dzieła zostały pocięte i połączone, zmienił wszystko i wywołał falę reakcji w mediach społecznościowych.

Asymetryczny czarny top bandeau i zdekonstruowana biała spódnica

Gala rozdania nagród Billboard Women in Music Awards 2026 odbyła się 29 kwietnia w Hollywood Palladium. Na scenie wystąpiły takie artystki, jak amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Teyana Taylor, szwedzka piosenkarka i autorka tekstów Zara Larsson, południowoafrykańska piosenkarka Tyla, amerykańska aktorka Keke Palmer oraz amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Victoria Monét. Każda z nich zaprezentowała się zjawiskowo, dzięki czemu czerwony dywan zamienił się w prawdziwy pokaz mody.

Victoria Monét miała na sobie zestaw od Rhei Costy: czarny top bandeau z asymetrycznym dekoltem, zestawiony z luźną białą spódnicą, lekko drapowaną z boku. Spódnica opadała nisko na biodra, tworząc ukośną linię, która odsłaniała talię i brzuch – detal, który przyciągał uwagę wszystkich. Jedna strona była zakryta, druga luźniejsza; jedna dopasowana, druga luźna – uderzający kontrast, który pozostawił niezatarte wrażenie.

Victoria Monét, wschodząca gwiazda sztuki i ikona stylu

Victoria Monét znana jest nie tylko z muzyki – jej obecność w świecie mody staje się coraz bardziej naturalnym przedłużeniem jej tożsamości artystycznej. Po kilku efektownych występach w ostatnich miesiącach, to spojrzenie na Billboard Women in Music potwierdza, że buduje spójną, osobistą estetykę: precyzyjną i wyrazistą w detalach.

Krótko mówiąc, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Victoria Monét udowodniła, że mocny wizerunek nie musi być „krzykliwy”. Często to konstrukcja robi różnicę.

Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
