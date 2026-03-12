Aktorka Lily-Rose Depp w wielkim stylu przywraca wzór w panterkę.

Trendy w modzie często wracają do łask, gdy już zostały uznane za przestarzałe. Wzór w panterkę jest tego doskonałym przykładem. Podczas Tygodnia Mody w Paryżu, francusko-amerykańska aktorka i modelka Lily-Rose Depp zwróciła na siebie uwagę strojem, który ponownie przywrócił ten kultowy wzór do łask.

Znany występ na pokazie mody Chanel

Pokaz Chanel na sezon jesień/zima 2026/2027, który odbył się w Grand Palais podczas Tygodnia Mody w Paryżu, zgromadził liczne gwiazdy ze świata filmu i mody. Wśród gości w pierwszym rzędzie wyróżniała się Lily-Rose Depp w od stóp do głów kreacji z nadrukiem w panterkę. Francusko-amerykańska aktorka i modelka miała na sobie sukienkę midi na szerokich ramiączkach ozdobioną tym nadrukiem, dopełnioną pasującym kapeluszem. Stylizację dopełniły bardziej stonowane dodatki, takie jak bordowa torebka Chanel i stonowane czółenka, tworzące kontrast ze zwierzęcym printem.

Kultowy nadruk modowy

Wzór panterki zajmuje szczególne miejsce w historii mody. Spopularyzowany w latach 40. i 50. XX wieku, z biegiem lat stał się symbolem odważnego stylu. W latach 60. XX wieku niektóre domy mody i gwiazdy filmowe przyczyniły się do jego ogromnej popularności. Później, w latach 90. i 2000., został on zaadaptowany w szerokiej gamie stylów, od hollywoodzkiego szyku po wpływy rockowe. Do dziś wielu projektantów powraca do zwierzęcego wzoru w swoich kolekcjach.

Wygląd łączący styl vintage z nowoczesnością

Strój Lily-Rose Depp łączył w sobie kilka stylistycznych nawiązań. Mały kapelusz i krój sukienki nawiązywały do stylu retro, a prostota dodatków dodała bardziej współczesnego akcentu. To połączenie wpływów nadało stylizacji charakter vintage, a zarazem nowoczesny, często kojarzony z paryskim stylem. Styliści podkreślają, że panterka w panterkę, zgodnie z aktualnymi trendami, może być noszona elegancko w połączeniu z stonowanymi elementami lub minimalistycznymi dodatkami.

Bliskie powiązanie z Domem Chanel

Obecność Lily-Rose Depp na pokazie Chanel nie jest zaskakująca. Ta francusko-amerykańska aktorka i modelka od lat utrzymuje bliskie relacje z tym domem mody. Już w bardzo młodym wieku stała się jedną z twarzy marki, zwłaszcza dzięki zapachowi Chanel N°5. Ta współpraca wpisuje się również w rodzinną historię, ponieważ jej matka, Vanessa Paradis, jest związana z Chanel od lat 90. Od tego czasu Lily-Rose Depp regularnie pojawia się na pokazach i imprezach organizowanych przez ten dom mody.

Swoim efektownym występem na Paris Fashion Week, Lily-Rose Depp ponownie przywróciła blask panterce – kultowemu motywowi regularnie powracającemu w świecie mody. Łącząc dziedzictwo vintage ze współczesną interpretacją, styl ten po raz kolejny dowodzi, że pewne trendy mogą przetrwać dekady, pozostając jednocześnie aktualne.