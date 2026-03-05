Eileen Gu, mistrzyni olimpijska, gwiazda Tygodnia Mody

Znana ze swoich osiągnięć w narciarstwie dowolnym, Eileen Gu stała się również jedną z najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek w świecie mody. Mistrzyni olimpijska wielokrotnie pojawia się na najważniejszych wydarzeniach modowych. Jej obecność na Paryskim Tygodniu Mody, zwłaszcza na Grand Dinner w Luwrze, ilustruje rosnący wpływ tej lekkoatletki, która stała się również ikoną mediów.
Mistrzyni olimpijska, która stała się postacią medialną
Eileen Gu w ostatnich latach ugruntowała swoją pozycję jednej z najwybitniejszych zawodniczek w narciarstwie dowolnym. Urodzona w 2003 roku w Stanach Zjednoczonych, z ojca Amerykanina i matki Chinki, rozpoczęła uprawianie sportów zimowych w bardzo młodym wieku. W sezonie 2020-2021 zyskała rozgłos, wygrywając kilka zawodów międzynarodowych.
Jej sława wzrosła jeszcze bardziej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku, gdzie zdobyła trzy medale: dwa złote i jeden srebrny. Następnie potwierdziła swój status na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina w 2026 roku, gdzie ponownie zabłysnęła, a jej popularność utrzymuje się na najwyższym poziomie. Te występy czynią ją jedną z najbardziej utytułowanych narciarek dowolnych swojego pokolenia w konkurencjach olimpijskich w swojej dyscyplinie.
Znana obecność na Paryskim Tygodniu Mody
Poza osiągnięciami sportowymi, Eileen Gu jest obecnie stałym gościem ważnych wydarzeń modowych. Podczas Paryskiego Tygodnia Mody wzięła udział w Grand Dinner w Luwrze, wydarzeniu organizowanym równolegle z pokazami mody, gromadzącym liczne osobistości ze świata mody i kultury.
Jego obecność na tego typu wydarzeniu ilustruje coraz bliższy związek między światem sportu a luksusem. Sportowcy i domy mody coraz częściej ze sobą współpracują, a sportowcy często uosabiają wartości takie jak osiągnięcia, doskonałość i międzynarodowy wpływ.
Współpraca z największymi domami mody
Popularność Eileen Gu wykracza daleko poza świat sportu. Dzięki globalnej sławie i obecności w mediach, współpracuje z wieloma dużymi markami. Jest szczególnie kojarzona z takimi firmami jak Red Bull, Louis Vuitton i Tiffany & Co., stając się twarzą ich kampanii i uczestnicząc w ich wydarzeniach. Te partnerstwa ilustrują strategię wielu luksusowych marek, które wykorzystują osobowości ze świata sportu, aby dotrzeć do szerszej, międzynarodowej publiczności.
Szczególnie wpływowa gwiazda w Chinach
Kolejnym czynnikiem wyjaśniającym skalę jej wpływu jest popularność Eileen Gu w Chinach. W 2019 roku narciarka zdecydowała się reprezentować Chiny w zawodach międzynarodowych, utrzymując jednocześnie więzi ze Stanami Zjednoczonymi. Ta decyzja znacznie zwiększyła jej widoczność w kraju, gdzie stała się szeroko obserwowaną postacią medialną, szczególnie w mediach społecznościowych i kampaniach reklamowych.
Według rankingu opublikowanego przez magazyn Forbes, jej zarobki z partnerstw i kontraktów reklamowych znacznie przewyższają zarobki sportowe. Do 2025 roku osiągną one około 23 milionów dolarów, co plasuje narciarkę wśród najlepiej opłacanych sportsmenek.
Kiedy sport spotyka się z modą
Kariera Eileen Gu ilustruje szerszy trend: przenikanie się świata sportu, mody i rozrywki. Wielu sportowców bierze obecnie udział w pokazach mody, kampaniach reklamowych i eventach dla dużych marek. Ich wizerunek przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności tych marek wśród międzynarodowej publiczności. W tym kontekście Eileen Gu wyróżnia się jako jedna z najwybitniejszych postaci nowego pokolenia sportowców, którzy potrafią odnieść sukces zarówno na scenie sportowej, jak i w branży modowej.
Mistrzyni olimpijska i osobowość medialna, Eileen Gu, ugruntowała swoją pozycję jako kluczowa postać na styku sportu i mody. Jej obecność na Paryskim Tygodniu Mody potwierdza skalę jej wpływu, wykraczającego daleko poza stoki narciarskie.