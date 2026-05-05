Tenisistka Serena Williams zaskakująco urozmaiciła swój wzór w panterkę.

Amerykańska tenisistka Serena Williams niedawno powróciła do wzoru w panterkę, wprowadzając nieoczekiwany, piękny akcent, który przykuł wzrok i na nowo rozpalił trend.

Wieczór Sports Illustrated na Florydzie

30 kwietnia 2026 roku Serena Williams wzięła udział w inauguracji weekendu wyścigowego Sports Illustrated Race Weekend w restauracji The Surf Club w Surfside na Florydzie. To prywatne wydarzenie zgromadziło gwiazdy i osobistości ze świata sportu, zaledwie kilka dni przed Grand Prix Formuły 1 w Miami, podczas którego Serena Williams była również obecna na trybunach następnego dnia, podczas sesji testowej Ferrari.

Sukienka z gradientowym wzorem lamparta

Głównym elementem stylizacji była dopasowana sukienka maxi z wysokim dekoltem, której brązowo-złoty wzór w panterkę stopniowo przechodził w dół, aż do głębokiej czerni u stóp. Ten gradient – od zwierzęcego wzoru po monochromatyczny – nadał sukience nieoczekiwanego wyrafinowania.

Zaskakujący akcent: rozjaśnione brwi

To właśnie ten detal urody wywołał całą falę reakcji w mediach społecznościowych. Serena Williams miała na sobie coś, co wyglądało na rozjaśnione brwi, połączone z delikatnymi blond falami. Ten wybór, który plasuje mistrzynię wśród zwolenniczek trendu „rozjaśnionych brwi” – spopularyzowanego na wybiegach, zanim podbił media społecznościowe – całkowicie odmienił jej stylizację, nadając jej bardziej awangardowy charakter.

Następnego dnia: biały, lniany look od stóp do głów, całkowite przeciwieństwo tego, czego można by się spodziewać.

Dzień po wydarzeniu Serena Williams całkowicie zmieniła swój wizerunek, prezentując się na Grand Prix Formuły 1 w Miami w całkowicie białym, lnianym stroju: kamizelce cargo z dużymi kieszeniami i surowym wykończeniem, założonej na białą koszulę i lniane spodnie ze ściągaczem. Zachowała te same wielowarstwowe naszyjniki, ale zdecydowała się na ciemniejszą szminkę i muśnięty słońcem róż. Dwie kontrastujące stylizacje w 24 godziny – i obie emanowały równą swobodą.

Sukienka z gradientowym wzorem w panterkę, wybielone brwi i czarny żakiet – Serena Williams udowodniła po raz kolejny, że doskonale wie, jak sprawić, by stylizacja była nieprzewidywalna.