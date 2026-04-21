Aktorka Emily Blunt olśniewa w rzeźbiarskiej sukni ozdobionej 400 perłami

Fabienne Ba.
Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Brytyjsko-amerykańska aktorka Emily Blunt niedawno zrobiła ogromne wrażenie na nowojorskiej premierze filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”. Obecna w Lincoln Center, dała teatralny, a zarazem wyrafinowany występ, potwierdzając swój status czołowej ikony stylu na czerwonym dywanie na całym świecie.

Suknia haute couture o wyjątkowym kunszcie wykonania

Na tę okazję Emily Blunt miała na sobie kreację Schiaparelli z kolekcji Haute Couture wiosna/lato 2026. Ta rzeźbiarska suknia, wykonana z kilku warstw tiulu w kolorze kości słoniowej, wyróżniała się zwiewną i obszerną konstrukcją. Według domu mody, jej wykonanie wymagało prawie 4000 godzin pracy, z dodatkiem tysięcy jedwabnych piór, które podkreśliły jej spektakularny i niemal eteryczny wygląd.

400 pereł dla wyjątkowego blasku niczym klejnot

To właśnie biżuteria przykuła uwagę wszystkich. Aktorka miała na sobie kreacje Mikimoto z kolekcji „Les Pétales Place Vendôme Rosés”. Zainspirowane delikatnym ruchem płatków róż, te dzieła łączyły różowe złoto, diamenty i perły hodowlane Akoya. W sumie prawie 400 pereł tworzyło ten wyjątkowy zestaw: choker ozdobiony dziesiątkami pereł, w połączeniu z pasującymi bransoletkami i kolczykami, tworząc świetlistą i drogocenną harmonię.

Silny trend wokół odświeżonej perły

Wybór tych elementów ilustruje wyraźny trend: odrodzenie się pereł w nowoczesnej odsłonie. Daleko im do klasycznego wizerunku, perły odradzają się dziś dzięki nowoczesnym i odważnym projektom, promowanym przez kultowe domy jubilerskie. W połączeniu z sukienką tak misternie wykonaną jak ta Emily Blunt, ta mistrzowska kompozycja pereł i diamentów podkreśla subtelną równowagę między tradycją a nowoczesnością.

Krótko mówiąc, tym występem Emily Blunt po raz kolejny udowadnia swoje nienaganne wyczucie stylu. Pomiędzy spektakularnymi kreacjami haute couture i wyjątkową biżuterią, aktorka tworzy niezapomnianą kreację, która doskonale ilustruje ewolucję współczesnego szyku, gdzie każdy detal staje się dziełem sztuki samym w sobie.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
W wieku 57 lat aktorka Lucy Liu odważyła się założyć najbardziej fascynującą małą czarną sukienkę ostatnich czasów.

W wieku 57 lat aktorka Lucy Liu odważyła się założyć najbardziej fascynującą małą czarną sukienkę ostatnich czasów.

Amerykańska aktorka, producentka, reżyserka, malarka i rzeźbiarka Lucy Liu niedawno przykuła uwagę wszystkich na nowojorskiej premierze filmu „Diabeł...

W trakcie safari Dua Lipa oddaje się treningowi, który nie pozostaje niezauważony.

Nawet w trakcie safari, piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa najwyraźniej nie porzuciła swojego planu fitness. Udostępniła na...

Suknia i krój piosenkarki Christiny Aguilery wywołały sensację na czerwonym dywanie.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Christina Aguilera nie przyjechała na galę Breakthrough Prize 2026 tylko po to, by...

Anne Hathaway zachwyca w obszernej czerwonej sukience

Dwadzieścia lat po roli Andy'ego Sachsa w filmie „Diabeł ubiera się u Prady”, amerykańska aktorka Anne Hathaway nadal...

„Przeżywałam koszmar”: aktorka z serialu Bridgerton przerywa milczenie na temat swojego zdrowia psychicznego

Znana publiczności z roli w serialu „Bridgerton”, brytyjska aktorka Ruby Barker postanowiła otworzyć się na trudną rzeczywistość. W...

„Cud”: 44-letnia Natalie Portman ogłasza, że jest w ciąży

Natalie Portman z głęboką wdzięcznością podzieliła się tą nieoczekiwaną nowiną. Amerykańsko-izraelska aktorka, producentka i reżyserka spodziewa się trzeciego...