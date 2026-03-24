W wieku 67 lat Jamie Lee Curtis wzbudziła sensację w minimalistycznej białej sukience

Julia P.
@jamieleecurtis / Instagram

Amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Jamie Lee Curtis wzbudziła sensację w minimalistycznej białej sukni na 19. dorocznej ceremonii California Hall of Fame w Sacramento.

Wyrafinowana i ponadczasowa elegancja

Na to prestiżowe wydarzenie, które odbyło się 19 marca 2026 roku w Muzeum Kalifornijskim, Jamie Lee Curtis wybrała nieskazitelną białą sukienkę midi z długim rękawem. Prosta, zwiewna sylwetka, pozbawiona zbędnych ozdób, podkreślała jej figurę i naturalną charyzmę. Ta stonowana kreacja kontrastowała z bardziej wyszukanymi strojami pozostałych gości, potwierdzając jej status królowej szykownego minimalizmu.

Wybór, który celebruje jego karierę

Wprowadzona do Kalifornijskiej Galerii Sław, obok takich olimpijczyków jak amerykański lekkoatleta Carl Lewis i była amerykańska pływaczka Janet Evans, Jamie Lee Curtis uosabia hollywoodzką prostotę. Biała sukienka w Muzeum Kalifornijskim ostatecznie symbolizowała czystość i odnowę, nawiązując do jej 50-letniej kariery – od „Zmiany miejsc” po role nagrodzone Oscarem.

Jednomyślne reakcje podziwu

Na Instagramie i X (dawniej Twitterze) zdjęcia z czerwonego dywanu stały się viralem: „Jamie Lee Curtis, uosobienie elegancji w wieku 67 lat”, „Ta biała sukienka jest idealna, absolutna prostota”. Fani chwalili jej pewność siebie i podziwiali umiejętność łączenia powściągliwej elegancji z naturalnym urokiem. W wieku 67 lat Jamie Lee Curtis przełamała normy wiekowe, unikając sztuczności i pokazując, że elegancja i pewność siebie nie znają granic.

Krótko mówiąc, amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Jamie Lee Curtis pokazała, że w wieku 66 lat minimalistyczna elegancja góruje nad przepychem. Ta kultowa biała sukienka upamiętniała jej legendarną karierę i uosabiała pewną siebie kobietę, czyniąc ją niekwestionowaną gwiazdą tego kalifornijskiego wieczoru.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Aktorka Denise Richards udostępnia zdjęcia ze swojej operacji plastycznej
Nad basenem Serena Williams prezentuje swoją sylwetkę w swobodnym i pewnym siebie wydaniu.

