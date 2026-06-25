Nina Dobrev powraca do trendu ślubnego w sukni ozdobionej piórami

Bułgarsko-kanadyjska aktorka i modelka Nina Dobrev wzbudziła sensację na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Taorminie we Włoszech. Nawiązała do trendu „ślubnego” – inspirowanego sukniami ślubnymi – w spektakularnej kreacji ozdobionej piórami i kryształami. Jej pojawienie się z pewnością nie pozostało niezauważone.

Sukienka ozdobiona piórami

Na tę okazję Nina Dobrev założyła suknię gorsetową bez ramiączek, uszytą na zamówienie przez One/Of by Patricia Voto. Dopasowany gorset zdobił żakardowy motyw kwiatowy, łączący delikatne zielone łodygi z kolorowymi kwiatami w odcieniach błękitu, różu i żółci. Do połowy uda materiał ustąpił miejsca lekkiemu tiulowi, pokrytemu różowymi frędzlami z piór, które powiewały przy każdym ruchu. Aplikacje z piór i błyszczące kryształy zdobiły suknię, dodając sylwetce dramatyzmu.

Reinterpretacja trendu ślubnego

Choć z daleka suknia przywodziła na myśl powściągliwą elegancję sukni ślubnej, z bliska kryła w sobie wiele niespodzianek. Nina Dobrev, daleka od typowego minimalizmu białych sukienek, postawiła na teatralną i teksturowaną wersję, w której pióra i cyrkonie rzuciły wyzwanie utartym schematom. W ten sposób na nowo zdefiniowała trend „ślubny”, tak popularny na czerwonym dywanie, dodając mu odrobinę śmiałości i fantazji.

Starannie dobrane akcesoria

Aby dopełnić ten wyrazisty element, Nina Dobrev wybrała srebrne sandały na paskach z opalizującym efektem, który nawiązywał do blasku kryształów na jej sukience. Całość dopełniły diamentowe kolczyki i lekki makijaż w różowych odcieniach. Później tego samego dnia, podczas sesji zdjęciowej, Nina Dobrev wybrała drugą, bardziej minimalistyczną stylizację: perłowo-szarą sukienkę-pelerynę, narzuconą na ramiona, w połączeniu z białymi sandałami.

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Na festiwalu filmowym w Taorminie za swój film krótkometrażowy

Występ ten zbiegł się z ważnym momentem dla aktorki. Nina Dobrev przyjechała do Taorminy, aby zaprezentować swój krótkometrażowy film „General Admission”, który sama wyprodukowała i w którym gra główną rolę. Na czerwonym dywanie pozowała obok swoich koleżanek z planu, potwierdzając swoją pozycję aktorki, która równie swobodnie czuje się przed kamerą, jak i w świetle reflektorów.

W tej zdobionej piórami sukni Nina Dobrev zaliczyła jeden z najbardziej olśniewających występów na Festiwalu w Taorminie. To pokaz stylu, który powinien zainspirować niejedną przyszłą pannę młodą poszukującą oryginalności.